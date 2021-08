Dutá hlava, nicotný život. Advokát se neudržel při pohledu na mladou zpěvačku zachraňující svět máváním duhovou vlajkou

„Nečekala jsem, že je situace v Polsku tak špatná,“ zhrozila se v rozhovoru pro DVTV devatenáctiletá slovenská zpěvačka Karin Ann, která bojuje za sexuální menšiny, proti nerovnosti, globálnímu oteplování a píše, že věří ve svět „plný lásky“. Její slova plná hrůzy následují poté, co s duhovou vlajkou a proslovem agitujícím za LGBT narušila živé vysílání polské televize a v zemi to nemělo příliš dobrou odezvu. Varuje, že svoboda slova je v Polsku „velkým problémem“. Nepříliš příjemná slova však k mladé dívce zazněla i z Česka. Nepotěší ji ani hodnocení od odborné recenzentky.

„Ráda bych dnes věnovala tuto píseň LGBT a minoritám v Polsku. Vím, že to nemáte lehké. Přála bych si, abyste se cítili v bezpečí, jsem tu pro vás, mám vás ráda a děkuji,” pronesla a vytáhla duhovou vlajku, symbolizují sexuální menšiny (LGBT+), do které se obalila a začala pět do mikrofonu.



Její agitování za LGBT+ komunitu o kterém televize nevěděla, přineslo nemalou odezvu a šlo o jedno z hlavních témat médií v zemi. Dění navíc nabralo další směr ve chvíli, kdy televize propustila člena týmu, který připravoval pořad Pytaniu na śniadanie, kde zpěvačka s nedomluvený, vzkazem vystoupila.

Zpěvačka poté vzkázala, že ji to mrzí, avšak doufá, že to rozvíří debatu o „toleranci polské společnosti“. „Samozřejmě mě nesmírně mrzí, že přišlo několik lidí o práci. Nevěděla jsem, že to bude mít takový dopad na nic netušící zaměstnance televize. Ukazuje to, jak velký problém je v Polsku svoboda slova a uznání LGBT komunity. Doufám, že to alespoň pomůže rozvířit debatu o toleranci polské společnosti,“ uvedla poté.



Pro DVTV nyní uvedla, že nečekala, jak „špatná situace v Polsku je“. „Chtěla jsem vyjádřit podporu něčemu, čemu věřím. Vím, že situace v Polsku není nejlepší, ale nečekala jsem to tak špatné,“ vyřkla a líčila s hrůzou, že se k ní moderátoři po vysílání, kdy narušila přímý přenos s duhovou vlaječkou, otočili zády.



Kromě LGBT+ v rozhovoru připojila varování i směrem ke klimatu. „Také chci být akceptovaná a ne odsuzovaná. Čím dál tím víc mladých lidí se začíná zajímat o nerovnost a globální oteplování. Je to něco, co řeší všichni a co se týká všech. Když zemře planeta, zemřeme všichni,” upozornila.



Celý rozhovor se slovenskou zpěvačkou můžete zhlédnout zde:

Kromě polské televize, nesklízí za své agitování potlesk ani v Česku. „A to si ta neakceptovaná, nerovná a globálně oteplená Nanynka myslela, že bude hrdinkou, když bude Poláky otravovat svými dementními libtardíimi výplody? Ach ta kulturní angažovaná fronta... kam se na ně hrabe za komoušů Pavel Liška s Bobinou Ulrychovou....“ neudržel se po zhlédnutí rozhovoru advokát Radek Suchý.

Míní, že kromě své agendy by mladá dívka příliš intelektuálně neobstála: „Ne vážně, já myslím, že ta mlčící většina jen pro samou slušnost dává čím dál větší prostor všem těm nýmandum, co nemají světu co říct, a tak si vybrali pro svůj nicotný život agendu ujetého liberalismu... Kdybyste se jí zeptali, kdy byla založena republika nebo ji dali nějaký mikrokvíz z obecných znalostí, tak bude blekotat a splete si Masaryka s císařem pánem. Obvykle jsou to duté hlavy, co četly v životě maximálně leporelo s citáty Grety Thunberg.“



Lidé jako ona mají dle Suchého „vzor na rudém západě, kde si kdejaký pitomec co začínal v pornu a vydělal peníze na bůhvíjaké hollywoodské pitomosti, taky myslí, že má právo říkat nám, jak máme žít a co je správné a co ne“. „A to mnozí z nich ani nedochodili měšťanku,“ píše ve své velmi tvrdém hodnocení rozhovoru.



Zpěvčce doporučil, aby raději „zpívala doma v koupelně“. „Ale hlavně neotravuj ani nás, ani Poláky... ani Mongoly... už vás mám plný zuby!“ neudržel se s tím, že je spíše zastáncem Jiřiny Bohdalové, která má na množství lidských pohlaví celkem jasný názor.

Co se týče tvorby mladé zpěvačky, která se má jako další žena z východní Evropy objevit jako tvář kampaně za rovnost Equal na Times Square, od profesionálních recenzentů získává spíše průměrné hodnocení. Redaktorka musicserveru.cz Hana Bukáčková její tvorbu zhodnotila jakožto „prvoplánovou“.



„I přes svůj (poměrně útlý) věk zpracovává vážná globální témata (až mi to evokuje americké předvolební sliby nebo nacvičenou zdravici v soutěži krásy). Ale asi to je jen nezvyk, že někdo tak mladý se neohání klasickými vztahovými problémy či řešením svého zevnějšku. Ve svém třetím singlu ‚babyboy‘ poukazuje historickými milníky na utlačování, nenávist i stereotyp… Chápu hloubku tématu rovnoprávnosti, nulového utlačování a práva být respektován, ale přijde mi moc zprofanované,“ zhodnotila.



Na průměr tak zpěvačka v hodnocení recenzentky dosáhla především díky vizuálnímu zpracování klipu.



Hudební tvorbu Karin Ann můžete zhodnotit sami:

„Je mi jedno, jestli mě nemáš rád. A ty s tím nic nenaděláš. Zírej na mě, když jdu kolem. To jsem já, kdo tě ignoruje. Babyboy, nejsem tvoje dítě. A nikdy nebudu, jo, jo, jo. Babyboy, chováš se k holkám zle. Jako příslušenství, jo, jo, jo. Ne, nechci být tvoje,“ pěje Karin Ann ve svém hitu.



Zpěvačka ve svých slovech k singlu neskrývala zděšení z toho, jak je svět nespravedlivý. „Ačkoli lidé rádi tvrdí, že se svět za poslední století drasticky změnil a že žijeme ve světě plném rovných příležitostí pro všechny, myslím, že rok 2020 nám skutečně ukázal, jak moc je to lež. Spousta rovnosti v tomto světě je jen na oko, ale když dojde na věc, stále se musíme potýkat se stejnou diskriminací, s jakou se potýkáme odjakživa,“ popsala a upozornila, že jsou lidé stále diskriminováni na základě rasy, sexuální orientace, náboženství nebo pohlaví. „A my tomu musíme učinit přítrž,“ hlásá.



