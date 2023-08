Dvě lesbické mamky, dva gay taťkové. A žádný tajemný skřítek. Manželství je pro nás symbol! Debata Prague Pride

„Máme dvě domácnosti. Tou hlavní pro děti je ta u mám. Nemáme klasickou střídavou péči. Je to zhruba sedmdesát na třicet procent, kdy jsou synové s táty…“ To řekla při diskusi Plánování duhové rodiny její moderátorka Tereza Kadlecová. Konala se v rámci v Praze právě probíhajícího festivalu Prague Pride. ParlamentníListy.cz byly při tom a jejich reportér – tématem doposud nepolíben – se dozvěděl spoustu podnětných informací. Některé vám nabízíme...

„Manželství pro lesby a gaye má rovinu právní a faktickou, ale pak má jistě i rovinu symbolickou. Jde o symbol, ke kterému jsme byli všichni vychováni. Společnost je nastavená tak, že je nám od dětství vštěpováno, jak je pomalu cílem našich životů najít si toho prince a princezna bude v bílých šatech,“ sdělila Tereza Kadlecová, která pro organizaci Prague Pride vede kurzy rodičovské přípravky pro lesby, gaye, bisexuály, transgender osoby a další identity (LGBT+) páry, které plánují založit rodinu. Byli jsme na jí moderované diskusi Plánování duhové rodiny. A tohle se tam dozvěděli…

Symbolika manželství

„Je to hodně o symbolice. Je to důležité, mít to stejné. Vytváření dvou potenciálních škatulek pro různé druhy lidí mi sympatické není. Pro nějaký druh registraci, pro nějaký druh manželství,“ pokračovala Kadlecová. Tak odpověděla na dotaz ParlamentníchListů.cz, jestli trvání na slově manželství, tedy právním konstruktu, není jen truc této komunity. Když se na to náš reportér na konci diskuse zeptal s tím, že není zběhlý v tematice, otočilo se jeho směrem několik hlav.

Ostatně to vnímání „duhového manželství“ jako trucu nadnesl nedávno na facebooku jeden z vůdců sametové revoluce v roce 1989 Martin Mejstřík, když prohlásil: „Od chvíle, kdy začali tak zuřivě trvat na termínu manželství, jsem pochopil, že jim nejde o princip, ale o nesmyslný a dětinský truc – ukrást symbol. Moji podporu tím ztratili.“ Psali jsme zde https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Manzelstvi-je-pravni-konstrukt-Ale-to-je-treba-i-pecivo-rum-auto-Jeden-z-vudcu-sametove-revoluce-se-neudrzel-739301

Poslaneckou sněmovnou na konci června prošly v prvním čtení návrhy zákonů od obou táborů. I ten, který usiluje o manželství pro homosexuály, i ten, v němž je zakotveno, že manželství je pouze svazek muže a ženy.

Bubliny z diskuse I.

Diskuse Plánování duhové rodiny v rámci Prague Pride vzdělávání se konala v Pride House, který vznikl v rámci stejnojmenného festivalu ve Sportovním klubu Start Praha na Střeleckém ostrově. Při vstupu do sálu si lidé musejí sundat boty anebo nandat umělohmotné návleky zhruba jako v mešitě. Diskuse se zúčastnilo na třicet lidí – více žen než mužů – a celkem dost rukou se zvedlo na dotaz Kadlecové v jejím počátku, kolik je v sálu párů, které plánují duhovou rodinu.

Uvádíme z dlouhé debaty jen nejzajímavější okamžiky, zhruba jako komiksové bubliny. Z ní vyplynulo, že sociální rodič nemá žádná práva k dítěti, není zapsán v rodném listě. Jsou ale určité výjimky. Dítě v „duhovém páru“ má jednoho právního rodiče. „Znám rodiny, kde rodiče biologické mámy nepřijaly to, v jaké rodině jejich dcera žije, a otevřeně jí říkali, že jestli se něco stane, tak budou chtít dítě do péče,“ sdělila moderátorka s tím, že z toho jde hrůza. Podle ní by ale záleželo na případu, soudu, přičemž potenciálním účastníkem soudního řízení může být i biologický otec. Vše je na lidech a jejich ochotě k dohodě.

Dívka z lesbického páru ohledně klinik, kde provádějí umělé oplodnění, prohlásila: „My dostaly typ přes známé známých. Přemýšlely jsme, komu říct, aby nějaký kamarád neměl celý život výčitky, že podepsal nějaké papíry. Byla jsem názoru, aby se té doktorce řekla pravda, že jsme spolu deset let, že chceme rodinu… A z pána, který tam s námi byl, udělali dárce… Nechtěly jsme nějakého tajemného skřítka…“

Dvě mamky, dva taťkové

Kadlecová je ve spolku Prague Pride vedoucí vzdělávání. Také pořádá setkání pro sociální mámy a je jednou z autorek brožury pro duhové rodiče – Ona a Ona plánují rodinu. O postavení duhových rodin mluví na festivalech, univerzitách i v médiích. Inspiraci čerpá z četných kontaktů s duhovými rodinami, ale i z vlastní zkušenosti. S partnerkou a spřáteleným párem gayů vychovávají dva syny.

Fotogalerie: - Zahájení duhového týdne

„Snažíme se být s partnerkou pro syny vzorem, aby věděli, jsme naprosto v pořádku tak, jak jsme. A že naše rodina je stejně kvalitní jako jakákoli jiná,“ řekla před rokem mimo jiné na Radio Wave. Při včerejší diskusi se jí ptali, jak funguje její rodina. „Jsem s ní spokojená. Kdyby zde seděli další členové mé rodiny, tak by si každý řekl své. Máme dvě domácnosti. Tou hlavní pro děti je ta u mám. Nemáme klasickou střídavou péči. Je to zhruba sedmdesát na třicet procent, kdy jsou synové s táty… Občas některé akce podnikáme spolu, což je někdy fajn, někdy dost o nervy. Asi tušíte, že největším úskalím tohoto modelu je komunikace… Nic nejde dopředu přesně naplánovat, vše může být úplně jinak… Je důležité domluvit základní věci a pak jsme to nechali plynout… Důležité je, že máme všichni podobný hodnotový svět, jsme na podobné vlně,“ sdělila s tím, že každý syn má právně dva rodiče, tedy matku a otce.

„Oslovovali nás mámo Terezo a mámo Kateřino, ale nyní už více křestními jmény. Někdy tak, jindy tak. Někdy je to srandovní. Když se starší vrátí od táty, tak nás oslovuje tati…“ zasmála se.

Bubliny z diskuse II.

„Česká republika je vyhlášená tím, že je velmi benevolentní a situace tady nahrává anonymitě. Chrání anonymní dárce a vlastně jakoby systematicky porušuje právo dítěte, protože tady není možné ani v osmnácti letech, aby dítě zjistilo původ… Spousta lidí proto jezdí do Čech…“ řekla také Kadlecová o situaci na klinikách asistované reprodukce s tím, že je to u nás navíc oproti jiným vyspělým zemím celkem levné.

Od další dívky přišla sice nesmělá, prý odlehčující, ale dost oprávněná otázka, jestli jsou již v Česku plnoleté děti, které byly vychovány „duhovou rodinou“, aby o svých zkušenostech mohly mluvit. Prostě, aby podobné diskuse nebyly „o nás, bez nás“. Podle Kadlecové je v Česku jeden jedenadvacetiletý muž, který byl v „dřevních dobách“ vychován lesbickým párem a je aktivistou tuzemského LGBT+ hnutí. „Na to si ještě počkáme… Doufám, že dřív bude manželství… Jinak jde o děti do deseti let…“ dodala pak moderátorka.

Ze sálu odcházel reportér ParlamentníchListů.cz s tím, že si musí vzít brožurky Ona a Ona plánují rodinu, která vznikla v roce 2020 a finančně ji podpořil Úřad vlády České republiky za premiéra Andreje Babiše, a On a on plánují rodinu z letoška, ale už byly fuč. Jsou ale k mání na stránkách spolku Prague Pride. Ze Střeleckého ostrova v Praze odcházel, když na pódiu v Pride Village vystupoval transvestita s podobou Darinky Rolincové po přechodu.

