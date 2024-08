Dvě miliardy. Tolik podle Kovandy stálo Bartošovo zpackané stavební řízení

Ekonom Lukáš Kovanda v příspěvku na sociální síti X kritizuje podle jeho slov nezvládnutou digitalizaci stavebního řízení v České republice, která měla za cíl urychlit a zefektivnit proces schvalování stavebních projektů. Místo očekávaného zlepšení však došlo ke zpoždění, které má významné ekonomické dopady.

„Náklady nezvládnuté digitalizace stavebního řízení nabíhají již takřka dva měsíce. Je proto vhodné aktualizovat vyčíslení škod, které to tuzemské ekonomice způsobuje,“ uvádí Kovanda svůj příspěvek, v němž odkazuje na dopadovou studii k novému stavebnímu zákonu, která předpověděla, že zkrácení stavebního řízení o jeden rok by přineslo ekonomický přínos v hodnotě 7,1 miliardy korun, což při současné inflaci odpovídá 9,4 miliardy korun.

Pokud by se stavební řízení o půl roku zpozdilo, ekonomika by utrpěla obdobnou ztrátu. „Část této ztráty nyní nesou třeba i developeři,“ píše Kovanda. Kromě toho ekonom upozorňuje, že developeři, kteří již nyní musejí splácet bankovní půjčky na pozemky a výstavbu, jsou nuceni promítnout tyto neočekávané náklady do cen nových bytů, které se tak mohou zvýšit o stovky tisíc korun.

Kovanda naznačuje, že současné problémy by měly být řešeny v nadcházejících měsících, přičemž skutečné zrychlení stavebního řízení by mělo nastat až v příštím roce. Avšak dokud systém nezačne fungovat podle plánu, ztráty se budou hromadit. Odhaduje, že celková ztráta způsobená pomalým náběhem digitalizace může dosáhnout až dvanácti miliard korun.

„Celková ztráta z pomalého náběhu až do doby, kdy systém umožní zrychlení stavebních řízení o jeden rok, tak nabobtná až do pásma od jedenácti do dvanácti miliard korun,“ uvádí ekonom. Přepočtem je to tedy ztráta téměř jedna miliarda za měsíc. „Za letošní léto tak náběh systému způsobil ekonomice zatím škodu v rozsahu necelých dvou miliard.“

Závěrem svého příspěvku Kovanda vysvětluje, že pouze díky tomu, že stavebníci předvídali problémy s novým digitálním stavebním řízením a odeslali své dokumenty úřadům ještě před 1. červencem, se podařilo zmírnit negativní dopady tohoto problematického přechodu k digitalizaci.

„Makroekonomicky významné ztráty, tedy ztráty v řádu alespoň desítek miliard korun, ze současné situace ještě rozhodně neplynou,“ píše nicméně Kovanda. „To by musely opravdu závažné potíže celého stavebního řízení přetrvávat ještě do příštího roku. Což se ale takřka jistě nestane. Jednalo by se o politickou sebevraždu,“ dodává s tím, že v krajním případě by bylo možné vrátit se k tradičním metodám – „tužce a papíru“ – a snížit tak škody.

„Makroekonomicky významné ztráty tak mohou nastat jen tehdy, pokud by se jednalo o záměrnou sabotáž českého stavebnictví ze strany vládních politiků, což je zcela nereálný scénář z říše sci-fi,“ shrnuje situaci Kovanda.

