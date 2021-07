Dvořákovy podivné kroky. Lipovská přitvrdila. Co zatím nezaznělo

reklama

Členka Rady České televize Hana Lipovská oznámila kandidaturu do Sněmovny za Volný blok. Zároveň na tiskové konferenci představila detaily obsáhlého trestního oznámení na šéfa ČT Petra Dvořáka, majitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa a dva členy dozorčí komise Rady ČT. Podezřívá je z několika trestných činů. Má jít o hospodářské záležitosti a peníze koncesionářů.

Hana Lipovská svolala na pondělí tiskovou konferenci. Očekávaným tématem byly podrobnosti k trestnímu oznámení, jehož podání avizovala již před týdnem ve středu na okraj zasedání Rady ČT. Těsně před začátkem tiskovky ale přišla další zpráva. Šéfka Volného bloku Jana Volfová médiím potvrdila, že bude Lipovská za tento politický subjekt kandidovat v říjnových volbách a hned coby lídr kandidátky v Pardubickém kraji.

Mediální účast na vystoupení Lipovské tak byla vcelku vysoká. Do těsných prostor malé pizzerie na pražském Kačerově se všichni zástupci médií vtěsnali jen tak tak. Průběhu celé tiskovky na druhé straně pizzerie od stolu s úsměvem na rtu přihlížela Lipovské kolegyně z Institutu svobody a demokracie Jana Bobošíková. Sama bude za Volný blok rovněž kandidovat.

Lipovská celé vystoupení rozdělila na dvě části. První se týkala České televize a druhá jejího ohlášeného politického angažmá. Oba bloky přitom radní ČT oddělila zhruba desetiminutovou pauzou s odůvodněním, aby v klidu mohli odejít ti novináři, které kandidatura za uskupení Lubomíra Volného nezajímá. Zůstali téměř všichni.

„20. července jsem podala trestní oznámení na následující osoby: Ing. Petra Dvořáka, generálního ředitele ČT, Jaromíra Soukupa, představitele společnosti Médea a dalších společností, Ing. Michala Petrmana, předsedu Dozorčí komise Rady ČT a Ing. Zuzanu Prokopcovou, místopředsedkyni Dozorčí komise Rady ČT. Trestní oznámení má včetně 13 příloh zhruba 150 stran. Svým podáním jsem vylíčila všechny mně známé podstatné skutečnosti, které zavdávají důvodnou obavu, že se oznamované osoby dopustily jednoho nebo více následujících trestných činů: Zvýhodnění věřitele, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, podvodu a trestného činu porušení povinnosti při správně cizího majetku z nedbalosti,“ vyjmenovala podrobně Lipovská.

Podle ní navíc může jít i o další trestné činy, do nichž mohou být zapleteny i jiné osoby, které v jejím původním výčtu nejsou uvedeny. Lipovská podle svých slov poté, co se počátkem roku začaly o věc zajímat média, ihned informovala šéfa ČT, že ho bude na dalším zasedání rady k věci interpelovat. Ten měl odpovědět následující: „Mohu vás ubezpečit, že ČT činí všechny potřebné kroky v ochraně svých oprávněných zájmů, ale bohužel v této chvíli se nemohu k detailům vyjádřit. Podobně budu nucen reagovat na vaši případnou výzvu k objasnění situace na veřejném jednání Rady ČT,“ citovala Petra Dvořáka členka Rady České televize.

Pochybit měla i nová dozorčí komise, proto Lipovské trestní oznámení míří i na jejího šéfa a místopředsedkyni. „Dozorčí komise neupozornila Radu ČT a ta neměla možnost vykonávat kontrolní činnost, kterou jí ukládá zákon. Jedná se o desítky milionů korun a jedná se o závažné zanedbání péče řádného hospodáře. A jedná se možná o jednu z kauz, kterou nelze při nejlepší snaze politizovat ani zahalit do roušky úvah o svobodě slova, demokracii nebo o veřejnoprávnosti. Jde o ryze hospodářský problém. A není jediný,“ konstatovala Hana Lipovská.

Připomněla, že do Rady ČT kandidovala jen proto, aby se zabývala hospodařením veřejnoprávní televize. „Zajímalo mě pouze, jestli ČT hospodaření s penězi koncesionářů účelně a hospodárně. Každé poukázání na selhání bylo považováno za útok na svobodu slova a demokracii nebo došlo k politizaci problému. Nevím, jestli dnes za to bude považováno to, že generální ředitel ČT ve spolupráci s panem Soukupem dělal kroky, které lze decentně nazvat nestandardními. Možná ano. Možná i to je útokem na svobodu slova,“ uvedla dále členka Rady ČT.

Podle svých slov je rozčarována z toho, že poslanci se až do voleb odmítají zabývat situací v Radě ČT (už několik měsíců je zablokována volba nových radních, pozn. red.). „Hnutí ANO, hnutí SPD a další zjistili, že je pro ně výhodné před volbami nedělat žádné prudké pohyby. V tuto chvíli bylo jasně řečeno, že do voleb se problém řešit nebude. Já jsem nebyla zvolena do Rady ČT, abych zajišťovala volební výsledek hnutí ANO nebo kterékoli jiné politické strany nebo chránila Petra Dvořáka či zájmy, které se rozcházejí se zákonem. Na půdě Rady ČT není prostor pro řešení situace, Rada je na další dva až tři měsíce totálně ochromena, zasedá v počtu 11 a brzy pouze 10 členů a v tom se žádné kroky dělat nedají. Rada nemá oporu v Poslanecké sněmovně ani v jejím volebním výboru. Poslanci řeší své problémy a své kampaně,“ myslí si Lipovská.

Podle svých slov jí zbyly tři možnosti jak pokračovat. Buď se podvolit a nic nedělat. Druhá varianta prý byla rezignovat na členství v Radě ČT, jenže by to bylo zbabělé. „Třetí možností je využít mezičas do voleb a řešit záležitosti jinou cestou z hlediska zákona. To jsem podáním trestního oznámení udělala. Dalším řešením pak je využít pasivního volebního práva a kandidovat do Poslanecké sněmovny, jezdit po republice a mluvit s lidmi o tom, co jsem viděla. Sdělovat lidem, co jsem celý rok a půl dělala a jak jsem narážela na cenzuru.“

První novinářský dotaz na Lipovskou směřoval k obsahu trestního oznámení a skutečnosti, čeho přesně se měli jmenovaní lidé v čele s šéfem ČT dopustit. Jenže tady tazatel narazil. Hana Lipovská totiž přesné podrobnosti vědomě odmítla upřesnit z jediného důvodu.



„Provádím teď drobný experiment. Zjistila jsem v uplynulých měsících, že existuje relativně dobrá spojka mezi policejními spisy, redakcí Respektu a redakcí České televize a já zkouším, jak dlouho bude trvat, než si to tyto redakce zjistí bez mého přičinění. Zkrátka jak dlouho bude trvat, než se informace dostanou ven. Mohu zopakovat jednu podstatnou větu, ve které je klíč jedné podčásti problému. Dozorčí komise neupozornila Radu ČT na zjevný nesoulad mezi vyhlášením insolvenčního řízení a datem uzavření splátkového kalendáře, ani na další nestandardní jevy. Je to jedna část, ale dá se z ní odvodit celý rozsah problému, jak jsem k němu došla ne já, ale právní specialisté na insolvenční řízení. Jde tu o důvodné podezření z pletich v insolvenčním řízení, z insolvenčního podvodu, ze zvýhodňování věřitele.“

Na základě následných dotazů zopakovala svůj postoj, že rezignovat na členství v Radě ČT kvůli své kandidatuře ve volbách nehodlá. „Nehodlám odstoupit z Rady. Z hlediska zákona není k rezignaci důvod. Hodlám ale přijmout kroky, které všem okolnostem možného střetu zájmů budou předcházet. Nebudu v daných věcech navrhovat usnesení a budu se zdržovat hlasování. Prakticky se to týká pouze srpnového a zářijového jednání Rady ČT. Hlasovat budu pouze v případě jakýcholi tajných voleb, kde se střet zájmů nemá jakým způsobem projevit,“ vyslovila se Hana Lipovská.

Střet zájmů přitom je podle jejích slov v ČT „jakousi podmínkou k úspěchu“. Připomněla například svého kolegu Reného Kühna, který je placeným poradcem ministra kultury za ČSSD Lubomíra Zaorálka. „Rada ČT je v tuto chvíli natolik bezzubá, že tam ani žádný prostor pro střet zájmů není,“ dodala Lipovská. Pokud ji poslanci budoucí chtít odvolat, klidně to podle ní mohou učinit. „Ať svolají mimořádnou schůzi a odvolají mě. Mají k tomu veškerou právní moc,“ vzkázala radní ČT na základě dotazu Deníku N.

Ve druhé části se pak Hana Lipovská věnovala své kandidatuře za Volný blok v Pardubickém kraji. „Požádala jsem tamní sdružení o důvěru a byla zvolena lídrem kandidátky. Volný blok je považován za stranu, za kterou se přece nekandiduje a níž už prý nelze jít. Jde právě o tento přístup, který mě donutil, abych si ze všech nabídek od různých stran vybrala právě Volný blok,“ uvedla s tím, že kriticky nesouhlasí s názory, že voliči Lubomíra Volného jsou nazýváni lůzou.

“Vadí mi ostrakizace, proto jsem si dovolila jít se stranou, která je založena na lidech a ne na penězích kmotrů. Psala jsem některé části programu a pro mě osobně jsou důležité otázky ekonomické, fiskální a zásadní je otázka czexitu, přístupu k regionům či seniorům. Naše země je na pokraji absolutního vyčerpání a zoufalství, přitom můžeme být bohatá země a nebýt vytěžována několika málo oligarchickými skupinami,“ konstatovala. Odmítla nejen členství ČR v EU, ale také v NATO. „Není důvod být členem aliance, ta ztratila smysl po rozpuštění Varšavské smlouvy,“ uvedla na tiskové konferenci Hana Lipovská.

