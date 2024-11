Džamila Stehlíková neměla kvůli Trumpovi dobrý den. Nakonec začala být sprostá

Už 17. října dala Džamila Stehlíková k posouzení svůj odborný pohled psychiatričky na tehdejšího kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa. Trump je podle ní sociopatický, narcistický, misogynní, autokratický tyran, hochštapler, šašek a lhář, píše Stehlíková a nachází i srovnání s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. „Trump je sociopatický, narcistický, misogynní, autokratický tyran, hochštapler, šašek a lhář, úplně odtržený od reality. Zeman byl přitažlivý jako ztělesnění zla a pohrdání hodnotami. Trump je přitažlivý jako politická pornografie. Oba ničili a ničí společenský řád z jeho středu,“ napsala na síti X Stehlíková dlouho před volbami a s vidinou toho, že Kamala Harrisová se stane prezidentkou USA.

Jenže čas oponou světa trhl a Džamila Stehlíková se spolu se zbytkem světa probudila do kalného rána 6. listopadu 2024. V médiích viděla jedinou křiklavou zprávu. Donald Trump vyhrál volby a stává se 47. prezidentem USA. „Ze své lásky a hlavně nenávisti uvařili Američané kaši. Oni to nadrobili, my to budeme muset vyžrat. Zlá povaha světa ukázala svou tvář. V Kremlu bouchá šampus. Je to jen na čtyři roky. Budeme to muset přežít,“ napsala Džamila Stehlíková v 9.16 ráno, kdy už začalo být jasné, že Kamala Harrisová nemá možnost náskok Donalda Trumpa překonat.

Podle Stehlíkové je na vině Demokratická strana, která před volbami vsadila na špatné karty. „Trump vyhrál, protože demokrati prohráli se svým programem ‚AntiTrump‘ plus právo na interrupci. Ano, Trump chce stáhnout Ameriku a svět do minulosti, do hrobu, do chaosu. Ale demokrati nepředložili alternativu – budoucnost. (Zrada Ukrajiny je pak jen detail.),“ napsala na síti X Stehlíková. „Poučme se z toho,“ dodala.

V 11.11 pak Džamila Stehlíková sdílela post skupiny Aktuálně o Ukrajině, která citovala slavný výrok Winstona Churchilla: „Vybírali jste si mezi hanbou a válkou, vybrali jste si hanbu, budete mít i válku.“ Na podkladu citátu Churchilla sdíleného ze stránky Aktuálně o Ukrajině se pak Stehlíková rozloučila s Amerikou jako takovou. „USA si historii nejen oprášily. USA historii rovnou opustily. Sbohem, Ameriko! Díky za všechno,“ napsala Stehlíková smutně.

Ve 12.24 přešla Džamila Stehlíková k hledání viníků. A našla ho v osobě končícího prezidenta Joea Bidena. „Bidenův tým přehlédl nebezpečí Ruska (řešil jen Čínu) a dal Putinovi zelenou na Ukrajině. Putin ničí náš systém zevnitř, osa zla útočí po celé čáře. Ukrajina mohla/měla být výhrou pro Bidena, kdyby Biden zavelel. Biden zradil Ukrajinu i Izrael. A prohrál. Bude hůř,“ zkonstatovala po poledni Stehlíková na síti X.

Ve 12.41 pak Džamila Stehlíková zkonstatovala, že dnešním dnem, tedy po svátku demokracie, kdy vyhrál vůlí lidu jeden z kandidátů, jsme se probudili do nové postdemokratické reality. „Trump vyhrál vše, co mohl. Moje sestra se prý nenaučí žít v Americe, kde si většina jejích spoluobčanů zvolila prezidenta, který kálí na ústavu, hodnoty lidství a americkou demokracii. ,Představ si, kdyby u vás zase vyhrál Zeman!‘ Dnes jsme se probudili do nové postdemokratické reality,“ napsala Stehlíková trudomyslně na síti X.

Ve 13.56 se Stehlíková vrátila k podle ní hlavnímu viníkovi výsledku voleb v USA. K Joeu Bidenovi. „Demokrati ve Washingtonu viní z prohry ubožáka Bidena. Mají pravdu,“ napsala. V diskusi pak vysvětlila, co americkému prezidentovi Joeu Bidenovi vyčítá hlavně. Podle ní měl z úřadu zcela odstoupit, a přenechat tak křeslo prezidenta Kamale Harrisové. „Bidena kritizují kvůli katastrofální zahraniční politice a kvůli tomu, že neodešel z Bílého domu a nenechal ho Kamale před volbami,“ myslí si Stehlíková. K postu připojila dehonestující fotografii Joea Bidena olizujícího zmrzlinu.

V 15.34 vodopád svých komentářů k výsledkům voleb v USA Džamila Stehlíková ukončila zvoláním, že „EU a USA prosraly vítězství ve studené válce“. A začala se bát toho, že studená válka 2, kterou prožíváme teď, se změní na válku horkou. „EU a USA prosraly vítězství ve studené válce: kšeftovaly s Kremlem a darovaly mu postsovětský prostor, což vyústilo do ruské agrese proti Ukrajině a Západu. Dnes americké volby vyhrál nesystémový ujetý autokrat. Pokud Trump vyvede Ameriku z dějin, kdo vyhraje tuto třetí válku? A zůstane studená?“ ptala se v pozdním odpoledni Džamila Stehlíková, která zcela zjevně v prezidentských volbách v USA fandila Kamale Harrisové.

