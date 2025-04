EU nebude jako Rusko nebo USA. Není jednotná. Vondra zklamal snílky

Nástup Donalda Trumpa zpět do Bílého domu znamená posun v americké zahraniční politice – ovšem podle europoslance ODS Alexandra Vondry nejde o nic překvapivého. Podle něj jde o trend, který se začal formovat dávno před Trumpovým návratem, ale nyní se naplno potvrzuje. „Je to změna, ke které by podle mého soudu došlo tak jako tak, protože Američani už nemají vůli – a koneckonců ani sílu – vládnout tomu globálnímu světu, tak jako tomu bylo posledních třicet let. Roste moc Číny, Indie, všech dalších hráčů čili ta dočasná unipolarita, kdy je tu jeden nejsilnější, směřuje k nějaké vícepolaritě, multipolaritě.“

Vondra zároveň upozorňuje, že západní dominance oslabuje nejen v důsledku vnějších tlaků, ale i kvůli vlastním chybám. „Západ už není tak dominantní, jako byl. Může si za to do jisté míry i sám, protože někdy přecenil svoje síly – typicky Afghánistán – a částečně i kvůli cestě kulturních válek na témata sociální a genderové,“ dodává.

Vondra přiznává, že razance, s níž Trump tak činí, překonala očekávání mnohých – včetně jeho vlastních. „Je to prostě drsnější, než bych já čekal, myslím, než čekali mnozí, ale možná je lepší do té vody být prostě hozený a učit se plavat za pochodu než taková ta postupná aklimatizace, která nakonec všechny jako uspokojuje.“

Zároveň však dodává, že to může být šance – pokud ji Evropa dokáže využít. „Myslím si, že je to příležitost k nějakému probuzení, ale jestli toho bude Evropa schopná, nebo ne, to je velká otázka.“ Podle něj ale nové poměry nevytvářejí tlak jen na malé státy, ale na celou Evropskou unii, která byla od začátku vystavěna jako projekt míru, kompromisu a rovnováhy. „Evropská unie je konstruovaná jako úplně opačný projekt, projekt antiimperiální, což má mimo jiné za následek, že Evropa složitě dojednává uvnitř, protože hledá nějakou rovnováhu. Ji nereprezentují silné figury jako v Americe Trump nebo v Rusku Putin, ale lidé, jako je Uršula von der Leyenová,“ zdůraznil.

Podle Alexandra Vondry nemá Evropa reálnou šanci stát se impériem v klasickém mocenském smyslu. Chybí jí k tomu vnitřní koheze i rozhodovací struktura srovnatelná s velmocemi, jako jsou Spojené státy, Rusko, Čína nebo Indie. „Co Evropa potřebuje, protože nebude nikdy to impérium dostatečně kohezní jako řekněme Rusko, Amerika, Čína, Indie, tak potřebujeme mít silnou ekonomiku a pak musíme mít zajištěnou bezpečnost. Bezpečnost jsme měli zabezpečenou od Američanů. Teď to končí. Musíme nepochybně investovat daleko víc do vlastní bezpečnosti, ale zároveň na to musíme mít peníze,“ pokračoval.

Podpora Ukrajiny jako ochrana hranic Evropy

V české veřejnosti se objevují obavy z možného přímého vojenského útoku Ruska na území České republiky. Vondra to v budoucnu nevyloučil. „Nemyslím si, že je reálné, aby se tohle stalo někdy zítra nebo letos nebo příští rok. Na to Rusko nemá objektivně ani sílu. Ale zase nic není věčné,“ uvedl.

Pro europoslance Alexandra Vondru proto není podpora Ukrajiny jen otázkou solidarity, ale především zásadním bezpečnostním zájmem České republiky a celé střední Evropy. „Myslím si, že kdyby padla Ukrajina – a to je důvod, proč si myslím, že Ukrajinu máme podporovat, aby nepadla, aby se to nestalo ruskou kolonií – znamenalo by to, že se Rusko posune někam na slovenské hranice. Tak to máte jako s jídlem roste chuť u těch imperialistů. Rusko je typický příběh impéria, které nemá námořní, ale pevninský charakter. Zajišťuje si bezpečnost teritoriální expanzí. Tak to bylo vždy,“ upozornil poslanec Evropského parlamentu.

Podle Alexandra Vondry Donald Trump vnímá válku na Ukrajině především skrze optiku amerického zájmu. Jeho postoj není motivován sympatiemi k Rusku, ale přesvědčením, že dlouhodobý konflikt vyčerpává Spojené státy bez přímého strategického přínosu. „Donald Trump chce válku ukončit, protože dospěl k tomu, že není v americkém zájmu, aby se vedla dlouhodobě,“ řekl Vondra, který má jasno i v otázce budoucího členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci, Spojené státy to podle něj „nedovolí“.

ODS, barvy kampaně a otázka identity: Není to jako komunistická strana, říká Vondra

V rámci kampaně koalice SPOLU padla na Alexandra Vondru ze strany diváka i provokativní otázka, zda se ODS nestává stranou připomínající někdejší Komunistickou stranu Sovětského svazu – s dominantním postavením, které ostatní jen následují. Vondra tento příměr odmítá jako nesmyslný, ale připouští, že strana by měla být čitelnější a odvážnější. „Můžu mít k ODS bambilion výhrad, ale myslím si, že máme občas mluvit odvážněji, být zajímavější pro lidi. A ne to pak řešit hráškově zelenou, tu atraktivitu, ta nám volby nevyhraje. Rozhodně mi to ale v něčem nepřipomíná komunistickou stranu. To je hloupost,“ odmítal taková tvrzení.

Přišla i osobnější otázka: zda by Alexandr Vondra „převlékl kabát“, pokud by volby pro ODS nedopadly, nebo zda zůstane loajální svým hodnotám a straně, kterou dlouhodobě reprezentuje. Jeho odpověď byla jasná a přímočará: „Jsem starší člověk, já už nějaké supervelké ambice nemám. Určitě žádný politický turista nejsem. Nebyl jsem a nebudu. Můžete se spolehnout, že jsem jak starý věrný pes, i když to neznamená, že vše odkývám. Můj kraj se vůči těm kandidátkám například dost vymezil,“ zmínil Vondra.

Během rozhovoru se vyjádřil i ke kritice, že koalice SPOLU opět sází na kampaň postavenou proti Andreji Babišovi. Podle některých voličů je to málo, podle jiných už dokonce ohrané. Vondra tuto výtku uznává, zároveň však trvá na tom, že varování před Babišovým přístupem k bezpečnosti je naprosto oprávněné. „On na to opravdu kašle. Je to pravdivý výrok, že na to kašle. Tenhle výrok bych si klidně dal na plakát, kdybych šel do těchto voleb sám,“ řekl a zároveň uznal, že pouze negativní vymezení proti politickému konkurentu nestačí a je potřeba voličům nabídnout i pozitivní program.

V neposlední řadě Alexandr Vondra reagoval na výzvu diváků, aby vyjmenoval konkrétní body z programového prohlášení, které se vládě skutečně podařilo naplnit. Přestože uznává, že ne všechno jde podle původních plánů, některé výsledky podle něj nelze přehlédnout. „Musím dát určitý kredit Marianu Jurečkovi. Není to nějaká velká důchodová reforma, ale opatření, která se nakonec prosadila a schválila, jsou důležitá, aby ten systém byl vůbec ufinancovatelný do budoucnosti. Dále zákoník práce – představoval bych si u něj více flexibility pro byznys, ale aspoň tento krok je krokem kupředu. A myslím si, že v otázkách zahraničních a bezpečnostních věcí vláda jednala naprosto profesionálně a dobře. Myslím si, že je to i široce oceňováno, je to silná stránka. Spadly na ni věci, které se nedaly očekávat, včetně ruské invaze na Ukrajinu,“ doplnil Vondra.