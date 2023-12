EU vám posílá pozdrav k Vánocům: Buďte solidární, přeje si šéfka EP

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 10% Nevadí 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26117 lidí



Zároveň podle ní jde o čas, kdy se zamyslíme nad tím, co nás spojuje, a nad hodnotami, které sdílíme. „Vánoce jsou symbolem světla a míru. A naděje do budoucna. Takové budoucnosti, kde se nám bude společně dařit, kde budeme solidární a kde budeme žít v míru.“



„Kéž nás tento duch provází letošními Vánocemi i celým nadcházejícím rokem,“ dodala pak Metsolaová v letošním vánočním přání od ní a Evropského parlamentu.

