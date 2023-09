Eliminovat pašerácké neziskovky, vyzval Zdechovský. Ale když padlo, že je platí EU, rozčílil se

reklama

Německá ministryně vnitra zvažovala krátkodobé obnovení stále kontroly na hranici s Českem a Polskem, a

Daleko zásadnější je podle jeho slov zaměřit se na činnost některých neziskových organizací. „Myslím, že daleko důležitější je teď eliminovat některé neziskové organizace, které převážejí nelegální migranty do Evropy,“ řekl europoslanec v pořadu 360° na CNN Prima News.

Zdůraznil, že z právního hlediska to nejsou uprchlíci,ale migranti či beženci, kteří míří na náš kontinent: „70 procent lidí, kteří přijíždějí do Evropy jsou lidé, kteří nesplňují žádné podmínky pro ochranu v rámci Evropské unie,“ upozornil Zdechovský. A že tyto lidi je potřeba během pár dnů prověřit a zakázat jim vstup na území EU, jelikož její hranice překračují nelegálně.

„Jestli tohle nebude součástí migrační dohody EU, tak ta migrační dohoda nemá smysl. Dodnes se tu všichni bránili tomu, ten problém pojmenovat,“ pokračuje Zdechovský.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

A opakovaně upozorňuje:„Některé neziskovky opravdu dělají, dnes bychom řekli, spojku mezi pašeráky a Evropskou unií. Je důležitě, abychom začali činit. A tak jak říká Frontex, abychom se postavili k celé problematice co nejrychleji čelem,“ poznamenal Zdechovský,

Odmítl slova dalšího hosta pořadu, poslance Radka Kotena (SPD), podle nějž jsou zmíněné organizace placeny samotnou Evropskou unií. „Právě díky práci několika europoslanců bylo financování zastaveno. Peníze získávají většinou z nezávislých zdrojů, za nimiž velmi často stojí firmy napojené na Rusko,“ vyjádřil se Zdechovský.

Politici podle něj nejsou ochotni zastavit situaci, která se stává pomalu nezvladatelnou: „Politici nemají ochotu a politickou sílu k tomuto kroku, protože ten krok bude určitě kritizován veškerými liberálními novináři, kteří od roku 2015 dávají nálepky jako fašisti, neonacisti nebo nahnědlí politici těm politikům, kteří razantním způsobem chtějí migraci řešit,“ dodal europoslanec.

Celý problém podle slov Zdechovského nevzniká uvnitř Evropské unie, ale v zemích, odkud do EU nelegální migranti přicházejí „Uvnitř Evropské unie by byla ochota k velké solidaritě, ale ten problém vzniká ve třetích zemích. Dnes je vraceno pouze 17 % z těch, kteří přicházejí do Evropy a mají zakázaný vstup, protože nesplňují kritéria. Tohle je věc, která mě skutečně štve. Západní politici, a není to o střední a východní Evropě, ale i o západní Evropě – si musí nalít čistého vína. A především Německo a další státy musí ten problém pojmenovat,“ říká Zdechovský.

Tzv. migrační pakt EU, který byl za ČR parafován ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), nemá podle Zdechovského šanci projít v současném znění. „Částka za jednoho odmítnutého žadatele ve výši 20 tisíc eur se ukazuje jako nesmyslná. Nejdříve se hovořilo o 30 tisících žadatelů, v současné době je řeč o 300 tisících. Pro Česko by to znamenalo nikoliv miliardu, ale rovnou deset miliard korun. Myslím, že jakmile se členské státy EU podívaly na reálná čísla, zjistily, že se jedná o nemravný a naivní návrh. Pokud by byla migrační dohoda schválena v této podobě, většina států by ji nedodržovala,“ řekl Zdechovský.

