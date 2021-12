Emma Smetana: Česko je zatíženo komunismem. Dospěla jsem dříve, i mentálně. Po selfíčku jsem se psychicky zhroutila, zlí lidé se smáli

reklama

„Čistě subjektivně si myslím, že francouzské děti dospívají později než české, takže jsem byla první ze třídy, která jsem měla menstruaci, někdy ve 12–13 letech, těm Francouzkám to dorazilo o dva až tři roky později a vlastně to jako kolidovalo i s tím mentálním vývojem, takže jsem vždy měla na tom gymplu pocit, že jsem o dva tři roky starší než mí spolužáci,“ vzpomínala Smetana. Z Francie a Paříže se jí do povědomí vryly pastelové barvy, líbí se jí lidé v černé.

„Hlavní rozdíl mezi životem tady a na Západ odsud je ten, že na každém kroku cítíš tu zatíženost tady a nezatíženost tam. Tou velkou totalitní epizodou, tou postkomunistickou mentalitou, nebo naopak mentalitou národa, který už má nějakou hrdost docela dlouhodobě budovanou, což má i své nevýhody, takže procento arogantních lidí v populaci je určitě v Paříži vyšší než v Praze,“ dodala Smetana.

„Baví mě jiné než covidové rozhovory, to každopádně. Je to téma, na kterém se dá poměrně rychle vyhořet, protože prostě denní přírůstky mě zase až tak nezajímají, takže čistě sobecky jsem měla pocit, že je škoda, že nechceme točit s výrobci zlatých zubů pro hiphopovou scénu a místo toho zase budeme řešit něco, co je platné pro příštích pět hodin. Myslím si, že DVTV je zpravodajštější, než bylo, když jsem nastupovala. Byl to tehdy publicistější formát a vyžaduje to určitou novinářskou poctivost a takové to čistě novinářské zaměření, kdy jsi schopen se nadchnout pro nejaktuálnější informaci, která je teď čerstvá,“ popsala Smetana, že jí více bavily trvalé věci.

Smetana zavzpomínala také na své selfie před katedrálou Notre-Dame při požáru. Tehdy se stala terčem memů a vtipů. „Teď jsem si to vybavila asi před týdnem, protože když to zkrátím, tak jsem se zhroutila. V tom stavu největšího zhroucení jsem si sedla do jedné kavárny v Paříži, kolem které jsme najednou prošli před týdnem, a já tam nikdy jindy neseděla než v tento den, který považuji za jeden z nejhorších ve svém životě. Tak se mi to zrovna čerstvě vrátilo. Takže o tom můžu teď chvíli mluvit, protože člověk vytěsňuje, jak může, tyhle věci. Ale teď to tak hezky ožilo,“ zmínila Smetana a rozhovořila se o pozadí vzniku fotografie.

„Editorka Markéta mi volá, že hoří Notre-Dame a že jsem přece v té Paříži na dovolené. A já říkám: Co, jak jako hoří Notre-Dame, jsem pět minut od něj. To je nějaký vtip? Vůbec mi zprvu nedocházelo, co se tedy děje, a pak jsme tam běželi a dostala jsem zadání nějak to zdokumentovat, když jsem tedy na místě, tak pá pá dovolená, pojďme si zapracovat, poslat reportáž do Prahy o tom, co se děje, to se stalo. To jsme tam pořídili svědectví z místa. A pak mě Markéta poprosila o fotku, že to dá jako náhledovku k tomu, protože má vždy fotku hosta,“ popsala Smetana a dodala, že její partner v danou chvíli přebaloval dítě a jí přišlo trapné někoho požádat o fotku před tou katastrofou.

„Takže místo toho jsem si pořídila selfie. A to je to selfie, o které jsem byla požádaná, umístilo se jako náhledovka a já si ho dala na Instagram. To byla asi chyba. A začala vtipná epizoda, kdy to vzal grafik z rádia Wave, nějaký mladý, a já ani nevím, jestli on to myslel: podívej se, co to je za směšnej moment. Neznám ten původní záměr toho, proč ta fotka začala v tom veřejném prostoru kolem toho Wave se používat, ale prostě během 24 hodin se dělo všechno... a tam vlastně prvních pár hodin toho všeho jsem si myslela, že to je legrace, pak se to najednou začalo přetavovat: hm, tahle nás štve dlouho a tohle je dokonalé pro to si kopnout, protože tohle je důkaz narcismu, sebestřednosti, tohle,“ řekla Smetana, jaké pocity poté prožívala, když dostávala stovky hejtů.

„Tehdy mně naskočil pocit, že mám nárok na to, aby mi všichni kamarádi psali, že to je v pohodě. Aby se mě všude zastávali, ve všech těch debatách. Doteď dokážu vyjmenovat jména jednotlivců, co to pro mě udělali, to pro mě byli rytíři na bílém koni – a ti, co naopak lajkli něčí hejt a které já znám, tak těm jsem psala něco o tom, jací jsou zrádci a zlí lidi, což je psychóza, a oni si ani nedomysleli nic z toho...,“ popisovala také Smetana.

„Jako ponaučení vnímám to, že je strašně nefér chtít po těch blízkých lidech, aby domysleli, jak hrozně se člověk cítí,“ dodala. „Hrozně hezky se v tu chvíli ke mně zachovali kolegové v DVTV, kteří podle mě také nemohli změřit intenzitu toho útoku, protože částečně se to otřelo i o DVTV jako o to samotné médium, ale bylo to mířené na mě osobně. A já v rámci toho zhroucení jsem napsala takovou polohysterickou zprávu, že končím, že je nechci dál zatěžovat svou osobou, že to je něco příšerného, že to médium, které já zbožňuju, musí nést břímě té hejtované osoby, což jsem já, a to že si oni nezaslouží, oni jsou miláčci národa a proč oni si mají na své DVTV zdi číst tyto hrůzy,“ popisovala dále Smetana, že se jí dostalo hezkého prohlášení od moderátora DVTV Martina Veselovského, kde se vymezil vůči tomu, kde to začíná být právě nenávistné a výhrůžné za hranou. „Toho jsem si hodně vážila. A podepsali to všichni čtyři majitelé DVTV, což je Martin, Daniela a dva editoři zakladatelé,“ dodala.

