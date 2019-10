Emma Smetana promluvila. Ano, i o českém národě. Dost se naštvala, když přišlo na...

Moderátorka DVTV a zpěvačka Emma Smetana vzbudila na vlnách internetu vášně, když v rozhovoru pro Real Talk vysílaném na českém YouTube odpovídala moderátorce Lili na otázky „na tělo“. Objasnila, jak to bylo s pořízením selfie před hořící Notre-Dame, kvůli kterému se stala terčem posměchu. „Bylo to hustý, neunesla jsem to, zamávalo to se mnou,“ říká zpětně Smetana.

Hned v úvodu samotného rozhovoru Smetana moderátorku Lili, se kterou si mimo kamery tyká, požádala, aby jí vykala a na základě toho spolu mohly vést důstojný rozhovor na úrovni. Diváci však kritizovali, že na důstojný rozhovor měla Emma dorazit i v důstojném oblečení, ne v teplákách a krátkém topu, který si oblékla.

„Přijde mi to nevkusný. Je to, jako bychom tu řešily barvu mých spoďárů. Nota bene v postkomunistické zemi. Není to nic, co by přineslo reálnou informaci do života,“ zdůraznila.

Téma, na které se však v pořadu rozpovídala více než dosud, bylo meme Emmy Smetany, které vzniklo na základě jejího smutného selfie u hořící pařížské katedrály Notre-Dame. Obsah se stal během několika málo hodin virálním a zaměstnal český internet. Lidé napříč sociálními sítěmi si její grimasu dávali jako rámeček na profilové fotky na Facebooku a přidávali ji do humorných koláží.

Celou situaci a vznik selfie se snažila nyní přiblížit. Tehdy byla v Paříži na dovolené, když jí editorka DVTV najednou zavolala, že hoří Notre-Dame. „Poprosila mě, ať si před katedrálou udělám fotku, aby bylo vidět, že jako novinářka jsem skutečně na místě. Zvolila jsem variantu selfie, protože situace byla na místě hektická a zběsilá,“ popisovala vznik fotografie vyvolávající kontroverze.

„Čtyřiadvacet hodin po zveřejnění to byla normální fotka, než se toho chopil nějaký šikovný grafik z rádia Wave a udělal první meme,“ uvedla Smetana, které to prvních pár hodin přišlo vtipné.

Tedy do chvíle, než se toho určitá skupina lidí začala chápat jako příležitosti k výsměchu.

Prozradila, že jí chodily zprávy, které byly hodné trestního oznámení. Kromě toho prý v tu chvíli měla i masochistický sklon sledovat, co se kvůli její selfie děje na sociálních sítích. „Dotýkalo se mě to, když to přicházelo i z vlastních řad. Třeba od lidí, kteří se mnou sedí v Karlíně ve stejném newsroomu,“ dodala s tím, že vše se zvrtlo v psychoanalýzy, „proč nám Smetana vadí“. „Byla to celé jen záminka k veřejné debatě a k tomu sesumírovat všechno, co na mně tyto lidi irituje,“ myslí si novinářka.

Celá situace Smetanu zasáhla mnohem víc, než si uměla představit. „Bylo to hustý. Došlo mi, že když je člověk veřejně viditelný, musí počítat s tím, že jednou přijde vlna kritiky daleko silnější, než si dokážete představit, unést a vůbec zpracovat,“ řekla k tisícům negativních i pochvalných komentářů, které se na její osobu sesypaly během pár hodin. „Něco takového organismus neumí normálně zpracovat,“ zopakovala.

Dnes je přesvědčena o tom, že kdyby byl na selfie někdo jiný než ona, tak by se z toho meme vůbec nestalo. „Byl to test mého okolí,“ shrnula Smetana. Editoři podle ní nepřemýšleli o tom, zda fotku pustí ven.

Na to moderátorka Lili namítla, že jí osobně ale propírané selfie v pohodě nepřišlo. „Co na něm nebylo v pohodě?“ ohradila se Smetana. „Ten tvůj výraz obličeje,“ odvětila moderátorka, která rázem zapomněla na přání Smetany si vykat. „Tak ti v tom případě vadí můj výraz obličeje. Takové vnímání tohoto selfie je úplně ‚mimo‘,“ hájila se Smetana a zopakovala, že selfie nepořizovala proto, aby na něm byla líbivá. Mělo přinést informaci o zásadní světové události.

Krátce se pak zaměřila i na českou politickou společnost, která by se podle jejího názoru měla změnit a zkultivovat. „Mělo by se tu už víc uvažovat o tom, jak se zbavit všech těch nejen postkomunistických mindráků, ale i sklonů k umenšování se,“ myslí si zpěvačka.

