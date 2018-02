Erik Best a Marek Wollner se drsně vyjádřili k vraždě novináře na Slovensku. Začíná to být vyhrocené

„Speciální tým složený ze zástupců prokuratury, ministerstva vnitra, policie a slovenské tajné služby SIS bude vyšetřovat vraždu investigativního novináře. Snad v týmu nebude zastoupen objednatel vraždy,“ napsal k činu, jenž otřásl Slovenskem, americký novinář Erik Best.

„Žádný politik, podnikatel či jiná osoba mně nikdy kvůli mé práci nevyhrožoval násilím, natož mě zabil. Je smutné, když novináři neznají, nebo nechtějí znát, rozdíl mezi kritikou, žálobou, černou listinou a stažením inzerce na jedné straně, a výhrůžkou násilím a zabitím na druhé," dodal také Best.

Bývalý náměstek ministra vnitra Michal Moroz sdělil následující: „Vražda slovenského novináře je patrně důsledkem toho, že se onen novinář zabýval něčím, co dosud neznámé lidské zrůdě stálo za jeho život. Politický kapitál z toho může zkoušet vykřesat jen cynický blb.“

„Pokud někdo zkříží zájmy italské mafie, tak mafiáni vytáhnou seznam výroků Miloše Zemana a rozhodnou se podle toho. Kam až může kavárna ve své imbecilitě klesnout?“ dodal sociolog Petr Hampl.

A své pak napsal i moderátor České televize Marek Wollner. „Žertovat o likvidaci novinářů je vždycky pitomé prostě proto, že dříve nebo později bude jistě nějaký novinář někde zabit. Novináři patří mezi profese s největším počtem obětí v souvislosti s výkonem práce. Prognostik by měl umět předvídat, že na jeho slova může dojít a lidé mu je pak budou logicky předhazovat, zvlášť když je to prezident stále ještě demokratické země. Že za tu vraždu nese přímou odpovědnost, to si snad nikdo ani nemyslí, přesto je namístě, pokud se mu dnes chtělo více škytat,“ poznamenal Wollner, jenž tak vzpomněl na slova prezidenta Miloše Zemana a ruské hlavy státu Vladimira Putina, kteří loni při svém setkání vtipkovali o likvidaci novinářů.

„Mám tu ale i osobu, která tu vraždu slovenského novináře přímo schvaluje. Schvaluje ji proto, že novináři jsou údajně lháři. Zaráží mě, že lynč na základě předsudku schvaluje člověk s právnickým vzděláním, ale v žádném případě nejde o názor nějak výjimečný, s nímž jsem se za poslední roky nesetkal. Setkal, mnohokrát. Osobně. Přestože jsem nikdy veřejně nelhal a lež mi nikdy nebyla soudem dokázána. Na málokteré řemeslo je uplatňován princip kolektivní viny tak důsledně jako na novinařinu. A náš výše zmíněný prezident v tomto oboru udělal možná největší kus práce z polistopadové reprezentace, byť na jeho dílo v poslední době navázali další výtečníci,“ uzavřel Wollner.

