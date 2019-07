Erik Best se rozpovídal v rozhlase. Česká rodina je prý pevnější a lépe udržuje hodnoty, než americká

Někdo si myslí, že je to dobře, když úlohy rodiny přebírá stále více stát. Americký novinář Erik Best však mezi tento typ lidí nepatří. Věří, že rodina je vůbec nejdůležitějším prvkem v životě. Soudržnost rodin je už dnes podle něj lepší v Česku než v USA.

Americký novinář Erik Best žije už třicet let v této zemi. Když v roce 1991 přijel do Československa, prý velmi rychle poznal, že se mu v české kotlině bude líbit. Byl o tom přesvědčen i navzdory tomu, že se o Česku říká, že je velmi ateistickou zemí, a jak řekl v rozhovoru pro Český rozhlas, on sám byl ve Spojených státech zvyklý pravidelně chodit do kostela. Víru má v sobě pevně zakořeněnou.

Velmi pevnou vazbu má prý také na rodinu. Má šest sourozenců a i jeho maminka ještě žije a Bestovi je prý líto, že se se svými sourozenci a s maminkou nevídá příliš často. Snaží se to ale brát tak, že už je doma v České republice. Pomáhá mu prý i vědomí, že Spojené státy jsou velké a už když byl na univerzitě, mohl si dovolit jezdit domů tak jednou ročně.

„I když se to tady taky mění, tak rodina se drží víc dohromady a víc si pomáhá, a to se mi velice líbí,“ prozradil Best. „Já to vidím tak, že ta starší generace má na tu mladší přenést určité vzdělání, určitý způsob myšlení, určité hodnoty, které se neučí ve škole. Když rodiny nejsou spolu, tak to znamená, že ten stát čím dál tím víc vytváří ten základ. Někdo si myslí, že to je velice pozitivní, ale já ne. Já si myslím, že ta rodina existuje od toho, aby každá rodina byla trochu jiná. A stejně si myslím, že je to o něco zdravější v České republice než v Americe,“ pravil Best.

Kromě soudržnosti rodiny prý Besta v Česku oslovuje zdravá míra cynismu, která prý vychází z českých historických zkušeností. Bestovi je prý tento cynismus blízký.

Psali jsme: Rakev pro hrob ČSSD. Bakala a věrný služebník. Erik Best uvařil silné kafe Erik Best a Milion chvilek: Čapí hnízdo? O to nejde. Pravdu hledejte jinde Erik Best: Milion chvilek? Ochrana Bakaly kvůli OKD. A Čapí hnízdo taky Cože? Pane Babiši, máte tam krysu. Někdo začal „zpívat“. A Erik Best...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp