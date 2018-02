Erik Best u Moravce odhadl šance Tomia Okamury a Donalda Trumpa na přežití a na úspěch. Velmi jasně

Ve druhé hodině Otázek Václava Moravce proti sobě zasedli americký novinář žijící v Česku Erik Best a ruský historik žijící v České republice Alexej Kelin. Debatovali mimo jiné o nárůstu nacionalismu v České společnosti. Best má za to, že o vzestupu nacionalismu v Česku píší hlavně zahraniční média, ale zdejší realita je jiná. Kelin nabídl trochu jiný pohled na proměnu nálad v české společnosti. Poté se pánové shodli na tom, že Česká republika je pro Rusko takřka bezvýznamná.

„Pozorujete vzestup nacionalismu v České republice?“ zeptal se Moravec hned v úvodu svých hostů.

„Já si toho nejvíc všímám, když čtu zahraniční tisk. Přímo tady to nevidím. Mám pocit, že to je politická věc, někomu to vyhovuje a zrovna teď, když máme hned dvoje volby, tak musíme přiznat, že to pomohlo vyhrát volby,“ poznamenal.

Kelin dal Bestovi za pravdu v tom, že téma nacionalismu je zneužíváno. Sám za sebe však dodal, že Češi, Moravané a Slezané nejsou xenofobové, jen nemají dost zkušeností se soužitím s lidmi z odlišné kultury. V minulosti jsme přitom tuto zkušenost měli. V českém království spolu pohromadě žili Češi, Němci, židé a tak podobně. Stačí se podívat v Praze z okna a zjistíme, jak nás v minulosti obohatili členové jiných kulturních komunit.

„Odlišné kultury nás obohacují, a pokud by politici nefungovali jenom cíleně a snažili by se o lepší porozumění ve společnosti, tak by lidé pochopili, že ty kultury nejsou ve střetu, ale že se skutečně obohacují,“ prohlásil jasně Kelin.

Posteskl si nad tím, že politici naskočili na vlnu populismu, s jejíž pomocí lze získávat důvěru voličů. Lidé už se za slušnost takřka stydí, a to je problém. Změna pohledu na slušnost se projevuje na vulgárních bonmotech Miloše Zemana nebo na některých vyjádřeních Tomia Okamury. „Nechci být také bonmotář, ale je známá věc, že každá společnost má takové vůdce, jaké si zasluhuje,“ uvedl Kelin. „Jsem rád, že pořad, který děláte vy, se stále ještě drží, že nebyl zakázán,“ ocenil po chvíli Kelin Moravce.

Best doplnil, že se Okamura tak trochu dostal do pasti, protože na jedné straně volí slovník, který oslovuje jeho voliče. Jenže zároveň se musí chovat tak, aby se dostal do vlády, kam opravdu hodně chce. Jenže to mu v konečném důsledku může u jeho voličů uškodit.

„Myslím si, že se Okamura dostává do koutu. Vyhrál díky tomu, že umí oslovit správnou skupinu voličů. Ale zároveň chce do vlády a těžko může očekávat, že může tyto věci skloubit. Bude-li se svou rétorikou pokračovat, těžko se může dostat do vlády,“ řekl Best s tím, že spíš směřuje k předčasným volbám. „Babiš i Okamura jsou v těžké situaci. Jdou na to z opačných stran,“ dodal také Best.

„Každá společnost má takové vládce, jaké si zasluhuje. Léčit je potřeba nemocnou společnost. A vycházet z toho, nastavovat nějaký systém hodnot. Selhává výchova v rodinách, selhávají veřejnoprávní média, selhává škola.“ poznamenal Kelin.

Babiš se prý bude chovat jako Sobotka

Pár slov americký novinář přidal také k české zahraniční politice ve vztahu k EU. „Češi si většinově myslí, že Evropská unie příliš nefunguje. My si chceme ponechat ty dobré věci a nebrat si ty špatné věci,“ poznamenal publicista.

A jak se tedy bude chovat Babiš v Bruselu? „Já si myslím, že jeho strategií bude chovat se jako Sobotkova vláda, i když za to Sobotku kritizoval. On bude doma říkat něco a v Evropě, resp. v Bruselu, bude říkat něco jiného, bude říkat: dejte mně čas, já to nějak zařídím... To je samozřejmě strategie Bohuslava Sobotky, která byla velice úspěšná v Evropě, ale velice neúspěšná doma. A jestli se podaří, aby s tím byl Babiš úspěšný i doma, tak to bude takřka politický zázrak,“ zaznělo z úst Erika Besta.

„K tomu není takřka co dodat,“ poznamenal Kelin. Přidal jen tolik, že se mu zdá, že v české společnosti není poptávka po slušnosti.

Ve druhé polovině rozhovoru pánové věnovali pozornost zahraničněpolitickým otázkám. Shodli se na tom, že pro Američany je teď důležitější poměřovat se s Čínou, protože Spojené státy a Čína si tvrdě konkurují. Evropa a Rusko je jak pro USA, tak pro Čínu na vedlejší koleji. Podle Kelina reálně hrozí, že Rusko se stane jen přívažkem Číny, která odtud bude získávat suroviny, a Evropa bude připomínat jen Benátky. Benátčané se v jistém okamžiku dějin dostali do situace, kdy už jen tesknili po své někdejší velikosti. Současní evropští demokratičtí politici z tohoto pochmurného scénáře nenabízejí cestu ven.

Erik Best má za to, že Spojené státy ponechají Evropu svému osudu, protože si řeší domácí problémy. Rusko je ve Washingtonu využíváno jen jako politická karta proti Donaldu Trumpovi. Best však věří, že Trump tento tlak ustojí. Nejenže se demokratům nepodaří ho svrhnout, ale podle Besta má i slušné šance na znovuzvolení. Jeho popularita je totiž stejná jako před rokem, kdy vyhrál, poznamenal americký novinář.

Kelin připomněl, že Rusko je zkrátka sousedem Evropy, a s tím musíme pracovat. „Rusko by bylo skvělou zemí a skvělým sousedem a partnerem, kdyby se tamní systém podařilo zcivilizovat,“ poznamenal ruský historik. Prozatím se však nic takového nepodařilo, neproběhl proces debolševizace. U současného prezidenta Ruské federace Vladimira Putina je znát, že je bývalým agentem KGB. „Agenti KGB dokonale uměli rozeštvávat lidi a vyvažovat mezi jednotlivými skupinami, ale neuměli budovat,“ pravil Kelin.

Souboj tří boháčů: Babiše, Kellnera a Nejedlého

Pokud jde o vztah Česka a Ruska, Kreml nás využívá jen jako vstupní bránu do EU. To je ta jediná hodnota, kterou Česká republika pro Rusko má. „To už jsem slyšel na Valdajském klubu v roce 2010. Oni tehdy říkali: jak bychom to řekli, abychom vás neurazili. Vy nemáte surovinové zdroje, vy nejste technologicky na špici, to jste byli před válkou, ale teď už ne,“ slyšel prý Kelin v Rusku. Moskva nás prý využívá jen k tomu, aby oslabila sílu EU. O nic jiného tu nejde.

„Tady bych souhlasil, že Rusko má tolik problémů, že ty české nepotřebuje,“ dal Best za pravdu Kelinovi.

Podle amerického publicisty se tu odehraje střet mezi třemi českými boháči. Na prvním místě měl na mysli Petra Kellnera, který má silné ekonomické zájmy v Číně, pak je tu poradce Miloše Zemana Martin Nejedlý, který má velké zájmy v Rusku, a nakonec je tu Andrej Babiš, která má zájmy v Evropě. Teprve čas ukáže, který z těchto boháčů nakonec zvítězí.

