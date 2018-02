Ester Ledecká? To byste se divila! Důležité a kladné svědectví o hvězdě našeho sportu

Radim Valenčík, politický komentátor a proděkan Vysoké školy finanční a správní na svém Facebooku vyzval všechny studenty, aby si z ní vzali příklad i v rámci studií. Ester Ledecká, zlatá olympionička, studovala marketingovou komunikaci právě na VŠHS. Pro univerzitu také natočila reklamní spot týkající se pohledu do zákulisí univerzity. Ve spotu Ester Ledecká vyzdvihuje přednosti univerzity, která jí dává šanci skloubit školu s osobním, sportovním životem a zároveň ji vědomostně obohacuje.

Výzva Radima Valenčíka adresovaná studentům se setkala s okamžitou odezvou na úkor úrovně kvality studia. Účastnice diskuse pod facebookovým příspěvkem se ohradila: „Také moc gratuluji, ale s tím studiem??? Známe, jak studovali Verešová, Kubelková, Jágr, Gottová... Při zemi, Radime,“ píše v diskusi. Na to promptně reaguje současná rektorka školy Bohuslava Šenkýřová: „Tak to byste se divila! Není talent jen ve sportu, ale bojuje i ve škole o co nejlepší známky. Nepodezírejte hned každého. Být Ledeckou, tak za to přirovnání Vás…,“ uvedla.

O rozruch v souvislosti s Ledeckou se postaral také novinář, který rozpálil její fanoušky doběla. A pokračuje v kritice i po jejím olympijském zlatu. Redaktora ČRo Miroslava Bureše stále rozčiluje to, že česká reprezentantka ve snowboardu a v alpském lyžování odmítala v dějišti her poskytovat novinářům rozhovory, které jsou podle jeho názoru i pro ni velmi přínosné. Za svá slova byl od některých fanoušků mladé sportovkyně velmi kritizován. Podle některých je jejím hlavním cílem soustředit se na vítězství.

