Ester Ledecká není stádní, úředníkům se nelíbí. Přestaňte volat po větší podpoře sportu, akorát by se ty peníze rozkradly, vzkazuje Markéta Šichtařová

Ekonomka Markéta Šichtařová je proslulá svými nekompromisnímu názory, se kterými tentokrát zamířila do oblasti sportu. Rozčílilo ji totiž, že o ní někteří říkají, že je populistka. „Ja vám ukážu, co je populismus, sáhnu vám na Ledeckou. Stát by na sport neměl dát ani korunu,“ rozjela se ekonomka na svém blogu na iDNES.cz.

Možná některým sportovním nadšencům po takovém výroku Šichtařové stoupla krev do hlavy, ale podle ní bychom se na věc měli podívat racionálně. Poznamenala, že když před několika málo dny Ester Ledecká získala nečekanou zlatou medaili na olympiádě, objevil se na jednom z nejčtenějších zpravodajských serverů článek, který vzdychal nad tím, že stát sportovce málo podporuje.

„Pod obrovskou euforií ze senzačního triumfu se skrývá smutek. Smutek z toho, že její sobotní zlato je jen dalším důkazem neexistence státního systému na výchovu sportovců. Že za velkými triumfy tu často stojí projekty oddaných a ‚bláznivých‘ rodičů, protože jiná cesta k úspěchu nevede,“ citovala text vydaného článku ekonomka, podle které je asi první dojem z těchto slov takový, že stát chudákům sportovcům hází klacky pod nohy.

Jenomže když si to podle slov Šichtařové přeložíme do praxe, snaží se nám autor sdělit to, že všichni daňoví poplatníci, a to i ti, které sport absolutně nezajímá, by ze svých daní měli financovat jakýsi státní systém či agenturu. A tento systém by prý dělal dvě věci. „Za prvé by peníze od daňových poplatníků rozkrádal, stát při nejlepší vůli neumí korupci zničit, maximálně ji tak umí omezit. Za druhé by se tenhle státní systém trochu snažil vybranými penězi financovat soukromou sportovní kariéru několika vyvolených sportovců,“ uvedla.

Upozornila také na to, že i kdyby stát podporoval kromě pár vyvolených například všechny dětičky, které by měly zdarma sportovní kroužky, bylo by to ještě horší. „Čím víc organizátorů, lektorů, kroužků, zařízení by bylo do systému zapojeno, tím snadněji by se peníze ztrácely. To je definiční znak korupce,“ míní Šichtařová.

Tyto „systémy podpory“ a „bezplatné přístupy“ jsou totiž podle ekonomky velmi zajímavá věc. „V ČR máme údajně bezplatné školství. Všimněte si, kolik rodičů si v září musí brát spotřebitelské úvěry, aby zvládli dětem ufinancovat základní vybavení do školy v podobě tašky, penálu, bačkůrek, cviček, oblečení na tělocvik, převlečení do družiny,“ připomněla a zmínila, že bezplatné školství je celkem drahá sranda. „Takže asi tolik k bezplatnému sportu,“ dodala.

Celý státní systém by se prý nutně smrsknul na dotování několika málo exemplářů sportovců. Podle ekonomky tedy hlavně těch, o kterých by systém usoudil, že jsou hodní toho stát se veřejným majetkem a „národním pokladem“. „Vsadila bych se, že zrovínka Ledecká by tímhle státním sítem stejně nejspíš neprošla, protože stát by měl velký mentální problém podporovat někoho, kdo není dostatečně stádní,“ uvedla Šichtařová s tím, že sport je individuálním rozhodnutím každého a každý může tvrdit, že zrovna jeho koníček či profese jsou „důležité“.

A proč tedy „lid“ tolik volá po veřejném financování zrovna u sportu? „Protože je v tom skryta ta nejhlubší podstata socialistického uvažování. Všichni dají několika lidem peníze, těch několik lidí vyhraje medaile, a ty medaile budou zase všech,“ uzavřela s tím, že celý národ se z těch kousků zlata bude radovat a bude je považovat za svou zásluhu. I když není.

