Estonsko ve varu. Premiérka všude útočila na Rusko. Teď má skandál, byznys tam pořád jede

Prezident řekl, že o případu neví všechno, ale zdůraznil, že je na premiérce, aby celou situaci vysvětlila. Karis připustil, že některé aspekty skandálu tak mohly působit. Skandál spojil s přibývajícími případy nedodržování sankcí EU, zejména v Estonsku. „Pokud jsme se dohodli na sankcích, musíme zajistit, aby fungovaly, jinak budeme sami sobě pro smích,“ řekl prezident.

Pro anglicky mluvící čtenáře převzal zprávu server Yahoo.com.

Premiérka sdělení, že její muž nadále spolupracuje s ruskou stranou, odmítla.

„Dnes ERR (jeden ze serverů – poznámka redakce) zveřejnil zprávy o společnosti spojené s mým manželem, která podniká v Rusku. Chci zdůraznit, že můj manžel nemá v Ruské federaci žádné obchodní klienty,“ napsala premiérka

Ke kauze svého muže se vyjádřila i na vládní tiskové konferenci. „Vždycky jsem se snažila oddělovat svůj pracovní a osobní život. Podle mého manžela mají vnitřní pravidlo, že v Rusku nemůžete ani natankovat,“ řekla.

Podle již zmíněného serveru ERR se premiérka hájila též slovy, že se o kauze svého chotě dozvěděla až na počátku tohoto týdne. Muž jí prý vysvětloval, že spolu se svým obchodním partnerem ukončil aktivity v Rusku měsíc po zahájení vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. „Řekl mi také, že firma v současné době nabízí služby jediné estonské společnosti (v Rusku), která své působení také uzavírá,“ řekla Kallasová.

Premiérka znovu zdůraznila, že Stark Logistics neporušila ani sankce, ani nepsaná pravidla a že společnost netankuje do svých kamionů v Rusku na základě interních pravidel.

„Můžete se mě zeptat, co si myslím o etickém aspektu těchto aktivit. Řekla jsem to již dříve a řeknu to znovu. Stále věřím, že všechny druhy obchodů s Ruskem musí přestat na tak dlouho, dokud ruská agrese pokračuje. A pokud vím, přesně to udělal můj manžel měsíc po válce. Místní společnosti musejí najít svůj morální kompas a odmítnout transakce, které by mohly jakkoli pomoci ruské válečné mašinérii,“ uvedla.

Jedním dechem dodala, že bude ochotně zodpovídat jakékoli otázky.

„Pokud jde o obrat, nebyl generován v Rusku. Nabízíte služby estonské společnosti, fakturujete estonské společnosti, tankujete v Estonsku, přičemž vaše kamiony a zaměstnanci jsou také registrovaní v Estonsku. Neuvědomil si, že tato činnost je morálně zavrženíhodná,“ dodala Kallasová.

Listu Washington Post poskytla v červnu tohoto roku rozhovor, v kterém vysvětlila, že i její matka byla ve věku 6 měsíců deportována sovětským režimem na Sibiř, a proto ona sama dnes jako premiérka cítí velkou povinnost Ukrajině pomoct, aby Rusové nemohli páchat obdobné deportace dětí.

„Musíme udělat vše pro to, abychom zdiskreditovali politický nástroj (ruské) agrese. Pokud zaútočíte na jinou zemi a získáte nějakou mírovou smlouvu a odejdete s větším územím, než jste měli předtím, pak se vám agrese vyplatila,“ varovala premiérka.

„Rusové se stáhli z Afghánistánu, když si uvědomili, že to byla chyba, nemohli tam vyhrát. Je potřeba, abychom udrželi jednotu a ukázali, že za Ukrajinou stojíme. Jsme velmi vděční za to, že USA podporují Ukrajinu obrovským množstvím vojenské pomoci. V Estonsku jsme udělali vše, co bylo v našich silách,“ pokračovala.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

