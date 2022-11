Euro v ČR v roce 2030? Pekarová začala podnikat kroky

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se po svých nedávných slovech o „naprosto realistickém termínu“ pro přijetí eura do roku 2030 dala do práce a začala se v této věci angažovat. „Euro jsme měli přijmout již dávno, chybělo jediné – politická odvaha,“ vyjádřila se Pekarová Adamová a oznámila, že „podniká kroky“, aby bylo do zmíněného termínu euro v ČR přijato.

Anketa Jezdíte nakupovat do blízkého zahraničí? Ano 51% Ne, je to okrádání vlastního státu 7% Ne, nevyplatí se mi to 42% hlasovalo: 3625 lidí učinila na programové konferenci TOP 09. „Plnit kritéria pro přijetí eura a umožnit firmám účtovat v eurech jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády. Ovšem v příštím programovém prohlášení by už ale mělo být víc – stanovení data přijetí společné měny. Navíc argumentů pro přijetí eura přibývá. Ostatně nejen z ekonomického, ale i z politického hlediska je výhodnější být raději součástí společenství zemí, které platí eurem než vedle nich, ve společnosti forintu a zlotého. Splnění kritérií je zároveň základním předpokladem k ozdravení veřejných financí,“ přihlásila se předsedkyně TOP 09 k podpoře zavedení eura v ČR do roku 2030.



Nyní se v této otázce začala Pekarová Adamová více angažovat a dala o tom vědět i skrze svůj twitterový účet.



„Euro jsme měli přijmout již dávno, chybělo jediné – politická odvaha,“ uvedla a pokračovala se slovy, že teď „není lehká situace“, ale přesto stále vidí rok 2030 jakožto „realistický termín“ pro přijetí společné měny.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



„A podnikáme konkrétní kroky, aby se tak stalo,“ deklarovala a sdílela fotografii, na níž je předseda iniciativy Euro v Česku Michael Pascal Večeř, jenž sebe označuje za „kandidáta na národního koordinátora pro euro“. Pekarová Adamová ho ocenila za to, že dle ní „odvádí skvělou práci v komunikaci přínosů eura“.

Euro jsme měli přijmout již dávno, chybělo jediné - politická odvaha.

Situace teď není lehká, ale realistický termín pro přijetí společné měny je rok 2030 a podnikáme konkrétní kroky, aby se tak stalo. Děkuji @PascalVecer, v komunikaci přínosů eura odvádí skvělou práci. pic.twitter.com/KVbCiF1kya — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 11, 2022

Pascal Večeř potvrdil, že na schůzce s předsedkyní Sněmovny společně měli vést debatu o „konkrétních krocích, které by měly v dohledné době přijít“, aby k přijetí eura v roce 2030 došlo.

Přestože on i Pekarová Adamová doufají, že se euro podaří přijmout v roce 2030, Česko aktuálně neplní maastrichtská kritéria, což je pro tento krok nutné – a otázkou je, zdali se toto plnění podaří i v takto vcelku brzkém budoucnu, jelikož výhledy rozpočtových schodků na příští roky pokračují na úrovni stovek miliard korun. Například Národní rozpočtová rada ve své zářijové zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí upozornila, že při aktuálním nastavení daňových a výdajových politik by veřejný dluh mohl stoupnout nad úroveň 55 % HDP pravděpodobně již v roce 2028 – což by dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti znamenalo prolomení hranice dluhové brzdy.

V rámci své dlouhodobé analýzy navíc Národní rozpočtová rada taktéž varovala, že by aktuální nastavení daňových a výdajových politik především po roce 2030 vedlo k razantnímu nárůstu dluhu, jenž by byl dlouhodobě neufinancovatelný.



Přijetí eura navíc naráží i na politickou neprůchodnost, jelikož například nejsilnější vládní ODS se staví v této otázce proti a premiér Petr Fiala (ODS) již několikrát odmítl, že by viděl ve společné unijní měně budoucí cestu pro Česko a zdůraznil, že jeho vláda se v otázce přijmutí eura angažovat nebude. Pokud by Fiala vedl i příští vládu, nelze příliš očekávat, že by se toto jeho stanovisko změnilo.

Fotogalerie: - Páteční sněmovna

„Co bude v roce 2030, uvidíme. Já se na tuto otázku, mluvím sám za sebe, nedívám ideologicky. Pro mě je to skutečně otázka, co je výhodné pro ČR a české občany. Nyní ta situace je taková, že v průběhu tohoto volebního období a tedy působení vlády, v jejímž čele mám tu čest stát, přijetí eura nebude aktuálním tématem,“ vyjádřil se premiér podle ČTK po slovech předsedkyně TOP 09.



Podle předsedy vlády by však vláda chtěla firmám umožnit, aby mohly vést své účetnictví v eurech.

