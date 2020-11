Euroislám? Islám odnaučíme nenávisti! Založíme na to úřad EU, zní z vedení Bruselu

reklama

Francie a následně Rakousko se staly dějištěm islamistického terorismu. U incidentů v těchto zemích hlavy států projevovaly soustrast, prohlašovaly, že terorismus nás nezlomí a že je proti němu třeba ještě více bojovat. Někteří politici hovořili o jen terorismu, jiní o islámském terorismu, další jen o nenávisti a nesnášenlivosti. Návrhů na konkrétní kroky však bylo od vlád poskrovnu. Anketa Bude Joe Biden dobrý prezident USA? Bude 12% Nebude 88% hlasovalo: 6663 lidí

Nyní s návrhem přišel předseda Evropské rady, Belgičan Charles Michel. Dodejme, že i Belgie má s terorismem své zkušenosti, bombové útoky otřásly Bruselem v roce 2016. Michel svůj návrh odhalil ve Vídni, kam přijel uctít památku zastřelených.

Navrhuje zřídit Evropský institut na vzdělávání imámů. „Abychom mohli bojovat s ideologií nenávisti, musíme v Evropě založit Evropský institut pro vzdělávání imámů, prohlásil. Jak informuje server Politico.eu, Michel věří, že tento institut může pomoci v boji proti extrémismu a jeho násilným projevům a také proti projevům nenávisti. Tento institut, jak předseda Evropské rady prohlásil na tiskové konferenci s kancléřem Kurzem, by měl zajistit, že hodnoty tolerance a otevřenosti jsou předávány na evropské úrovni. Institut by měl imámy naučit, že právo států stojí nad ostatními, a měl by vytvořit „vzájemný respekt ke sdíleným hodnotám ademokracii“.

Fotogalerie: - Islámský institut v Urumči

Jak server píše dále, nejedná se o novou myšlenku, jako prostředek pro omezení zahraničního vlivu už o školení imámů uvažovala Francie a Německo. Ale nabízí se otázka, jak by toto školení fungovalo v praxi vzhledem k tomu, že náboženští představitelé by mírně řečeno nemuseli být nadšení z toho, že je v náboženství bude cvičit sekulární vláda.

Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 638 lidí

Proti nápadu už se postavil například Rašád Alí z Institute for Strategic Dialogue (londýnský think-thank zaměřený na deradikalizaci). „Snaha kontrolovat náboženský diskurz přes imámy je v zemích s muslimskou většinou ověřená a vyzkoušená metoda jak selhat,“ prohlásil. „Je jedna věc odstřihnout vliv ze zahraničí a druhá vytvořit evropského imáma a odrůdu islámu, která není ani potřebná pro většinovou populaci, ani nábožensky autentická,“ doplnil.

Kromě myšlenky založení Evropského institutu pro vzdělávání imámů také Michel požaduje zastavit tok finančních prostředků ze zahraničí pro náboženské organizace, které vyvolávají nenávist. Uvedl, že nové návrhy evropské legislativy mají zajistit, aby radikalismus byl potírán na internetu. „Příspěvky schvalující terorismus na internetu musí být rychle odstraněny. Teroristé a ti, kdo jejich činy schvalují, nesmí vyváznout bez trestu,“ sdělil na twitteru. „Pro naše občany je šokující, že nenávistné příspěvky vydrží na internetu týdny, někdy i měsíce. Musíme tento obsah být schopni odstranit rychle, což v současnosti není vždy možné,“ řekl dle serveru Politico.eu.

To fight the Ideology of Hatred, we need to setup as soon as possible a European Institute to train imams in Europe.



Online messages glorifying terrorism must be quickly removed. There must be no impunity for terrorists and those praising them on internet. pic.twitter.com/O6E1dn13Um — Charles Michel (@eucopresident) November 9, 2020

Skepticky a sarkasticky se ke snahám vzdělávat imámy státním zřízením postavil také Bruno Maçães, portugalský politolog a politik. „Před dvěma týdny jsem řekl, že doufám, že nás Francie nezatáhne do pomatené snahy zreformovat islám. Pozdě. Kdo bude děkan na téhle škole? Váhám, jestli to bude Guy Verhofstadt (belgický europoslanec a eurodefederalista) nebo Tony Blair (britský premiér v letech 1997 až 2007),“ zareagoval na Michelův nápad a ironicky poznamenal: „Vždycky jsem považoval Evropskou komisi za instituci, kde se nacházejí ty největší autority na islámskou teologii a etiku a jsem rád, že otevírají Institut islámu.“ Na závěr ještě přidal anketu, který z vysloužilých funkcionářů EU má tento institut vést.

Two weeks ago I said here I just hoped France would not drag us all to this mad quest to reform Islam. Too late. Now who will be the dean of the new institute? I hesitate between @guyverhofstadt and ... Tony Blair https://t.co/jPoZ7znwje — Bruno Maçães (@MacaesBruno) November 9, 2020

I always regarded the European Commission as the place with some of the world’s greatest authorities on Islamic theology and ethics, and am happy they are opening an Islamic Institute — Bruno Maçães (@MacaesBruno) November 9, 2020

Who should lead the new European Islamic Institute — Bruno Maçães (@MacaesBruno) November 9, 2020

Psali jsme: Ve vězení absolvuje program proti radikalizaci, pak vyjde ven a stejně vraždí. Terorista z Vídně nebyl rozhodně první případ Okamura zhodnotil novou dohodu EU slovy Leonida Iljiče Brežněva Vondráček ohromil v Partii: Byl jsem ve volební místnosti v San Diegu a ta míra ověření korespondenčních hlasů je velmi nízká Mnozí rodiče nemají na obědy pro děti a tady se vyhazují peníze na sluníčkářské neziskovky?! A Vaše knížecí Jasnosti... Ivan Vyskočil ve varu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.