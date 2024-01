Europarlament proti Maďarsku, prý podkopává hodnoty. Jak hlasovali Češi?

Poslanci Evropského parlamentu ve čtvrtek schválili rezoluci kritizující Evropskou komisi, která koncem loňského roku uvolnila Maďarsku část zmražených finančních prostředků. Pokud by prý EK uvolnila další peníze, dokud neproběhnou žádané reformy právního státu, europoslanci jsou odhodlaní zahájit proti Komisi právní kroky. Maďarsko podle usnesení úmyslně soustavně a systematicky podkopává základní hodnoty Unie. Většina českých europoslanců usnesení podpořila, proti se vymezilo šest českých europoslanců.

Poslanci Evropského parlamentu ve svém ostrém usnesení pohrozili, že pokud výkonná moc uvolní Maďarsku další zmrazené finanční prostředky, zahájí proti Evropské komisi právní kroky. Text byl schválen ve čtvrtek odpoledne 345 hlasy pro, 104 proti a 29 se zdrželo hlasování. Většina českých europoslanců usnesení podpořila – proti hlasovali Martin Hlaváček a Ondřej Kovařík (oba za ANO 2011), Kateřina Konečná (KSČM), Jan Zahradil (ODS), Ivan David (SPD) a nezávislý Hynek Blaško.

Text přichází měsíc poté, co Komise odblokovala Maďarsku 10,2 miliardy eur z kohezních fondů a umožnila zemi požádat o proplacení této částky. Prostředky byly odblokovány poté, co Budapešť v květnu provedla reformy soudnictví s cílem posílit nezávislost justice a zmírnit politické zásahy do soudů, čímž reagovala na podmínky, které stanovil Brusel.

Komise stále zadržuje 11,5 miliardy eur z přiděleného podílu Maďarska na fondech soudržnosti a většinu z plánu obnovy a odolnosti ve výši 10,4 miliardy eur, což dlouhodobě kritizuje premiér Viktor Orbán.

Evropský parlament ale kritizuje i uvolnění části zmrazených prostředků, což dali zákonodárci najevo v usnesení, v němž vznesli možnost žaloby na exekutivu Ursuly von der Leyenové, pokud budou další peníze odblokovány. Taková žaloba by byla podána k Evropskému soudnímu dvoru (ESD) v Lucemburku, který může rozhodovat meziinstitucionální spory.

Parlament „využije všech právních a politických opatření, která má k dispozici, pokud Komise uvolní finanční prostředky, aniž by byla splněna kritéria, nebo pokud nezajistí úplné provádění příslušných právních předpisů, a to s ohledem na svou odpovědnost jednat jako strážce smluv a chránit finanční zájmy EU,“ uvádí se v textu podle informací serveru Euronews.com.

„Komise je politicky odpovědná Parlamentu,“ dodává se v něm. Kromě toho zákonodárci pověřili svou právní službu, aby přezkoumala platnost rozhodnutí o 10,2 miliardy eur, a tvrdí, že reforma soudnictví schválená Budapeští „nesplňuje standard nezávislosti soudnictví“ zakotvený ve smlouvách EU, neboť opatření „nezajišťují dostatečné záruky proti politickému vlivu a mohou být buď obcházena, nebo nedostatečně uplatňována“.

Reformu, kterou Komise považuje za dostatečně uspokojivou, kritizovala také občanská společnost. Amnesty International a Maďarský helsinský výbor ve společné analýze uvedly, že řešení „jsou provizorní a porušují příslušné zákony a podzákonné předpisy, jakož i zásady právního státu“.

Částka 10,2 miliardy eur byla uvolněna den předtím, než se vedoucí představitelé EU sešli k jednání o zvláštním fondu ve výši 50 miliard eur na podporu ukrajinské ekonomiky do roku 2027, proti němuž se postavil Viktor Orbán. Souběh událostí podnítil spekulace, že Komise dělá ústupky, aby Orbána uklidnila, i když premiér nakonec fond stejně vetoval.

K dalšímu financování se má Evropská rada znovu sejít 1. února, aby se pokusila věc projednat podruhé. Před touto rozhodující událostí maďarští představitelé stále hlasitěji požadují rozmrazení zbývajících dvaceti miliard eur. Tyto peníze jsou v různých fondech a jsou podmíněny reformami, které mají řešit střety zájmů, zlepšit veřejné zakázky, chránit práva LGBTQ+, posílit akademickou svobodu a zaručit azylovou ochranu.

Parlament v rezoluci také odsoudil Orbánovo veto finanční pomoci Ukrajině a označil ho za „porušení zásady upřímné spolupráce“ a uvedl, že „EU v žádném případě nemůže ustupovat vydírání a obchodovat se strategickými zájmy EU a jejích spojenců tím, že se vzdá svých hodnot“.

Čtvrtečnímu textu předcházela středeční rozprava, v níž zákonodárci ostře odsoudili Ursulu von der Leyenovou, kterou považují za politickou osobnost odpovědnou za uvolnění 10,2 miliardy eur. Šéfka Komise rozhodnutí obhajovala, ale zdůraznila, že zbytek peněz zůstane zmrazen, „dokud Maďarsko nesplní všechny nezbytné podmínky“.

„Taková jsou pravidla, všichni jsme s nimi souhlasili a budeme je dodržovat. To je to, co odlišuje právní stát od svévole,“ řekla von der Leyenová poslancům Evropského parlamentu. Von der Leyenová však svou žádostí neoslabila obsah rezoluce, v níž je její Komise vykreslena jako příliš shovívavá a neopatrná vůči Orbánovu „úmyslnému, soustavnému a systematickému úsilí“ podkopávat základní hodnoty bloku.

