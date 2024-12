Europoslanec Dostál se ptá kolegů, zda půjdou bojovat na Ukrajinu

Na YouTube kanálu Petra Bureše vystoupil europoslanec zvolený za koalici STAČILO! Ondřej Dostál.

„Já se obávám, že je to teď chvíli dokonce horší. A tou chviličkou myslím období mezi tím, kdy byl Donald Trump zvolený a kdy nastoupí do úřadu, což bude někdy kolem ledna. Tuším, že 20. ledna, protože mezi tím se snaží ta odcházející globalistická parta na poslední chvíli kolem sebe kopat a dosáhnout toho, aby jejich cíle, které nejsou jenom vojenské, ale jsou v tom velké peníze, byly naplněny,“ poznamenal Dostál.

V tuto chvíli podle něj na půdě Evropského parlamentu stále působí většina poslanců, která zdůrazňuje, že je nadále nezbytné podporovat Ukrajince bránící se ruské agresi.

„Jenže ono to naráží na realitu, protože když se jich pak jako někdo konkrétně zeptá: Ty půjdeš jako bojovat, nebo alespoň tvoje země schválí ve svém národním parlamentu, že pošle vojáky někam na Donbas, tak ta odpověď samozřejmě je ne, ne, ne. My je budeme tady podporovat, aby oni válčili, ale my možná stáhneme naše občany o nějaký prachy, ale není to tak, že bychom tam poslali někoho fyzicky bojovat, protože to je strašně nepopulární,“ pokračoval Dostál.

Europoslanec je přesvědčen, že i kdyby Fialova vláda chtěla poslat na Ukrajinu alespoň jednu brigádu, tak by to v parlamentu neprošlo. Ani v parlamentu, kde má stávající koalice většinu. … „Takže tady máme bandu generálů bez vojska,“ vyložil svůj pohled na věc Dostál.

Tady se podle něj Česká republika liší od Číny, protože čínská komunistická strana rozepíše pětiletku a ta je na rozdíl od evropských politických cílů skutečně postupně naplňována. A Češi se pak diví, že se neprosadí na čínském trhu. Jenže v Číně podle Dostála vidí nejen to, jak EU plní své cíle, ale vidí také politiku současné vlády vůči Tchaj-wanu a mají pocit, že současná předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) jde proti politice jedné Číny.

EU by si podle Dostála měla uvědomit, že Čína už k Západu nevzhlíží a už dávno si nemyslí, že se musí podobat Západu. I my bychom si podle europoslance měli přestat myslet, že co je nezápadní, „to je blbý“.

