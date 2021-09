Evropská unie škodí. Koten se u Xavera rozjel, sociální demokrat zažíval těžké chvilky

reklama

„Nenechte se mýlit mediální bouřkou, a tím povídám, jak jsme na tom špatně. My jsme sebevědomá strana a dokázali jsme za poslední dvě volební období poměrně dost výsledků. Na to, že jsme měli 14 poslanců, protože kolega Foldyna odešel ke konkurenčnímu spolku, tak si myslím, že jsme prosadili mnohé,“ poznamenal, proč by měli lidé volit ČSSD, Běhounek. „Veřejnost by se měla zamyslet nad tím, kdo ji bránil a kdo je ten, kdo bude i příští volební období se snažit pro občany České republiky vybojovat jistoty, aby o ně nepřišli,“ dodal Běhounek.

„Občan České republiky je u nás vždy na prvním místě. Proto tady z toho plyne i to, že nechceme přijímat nelegální migranty. Každopádně každý občan této republiky, který platí daně v této republice, tak samozřejmě za ně chce od státu jakousi službu, jakýsi servis. To znamená: Komunikace, aby mohl jezdit do práce, mohl vydělávat peníze, zdravotní péči a takové další věci. A my si myslíme, že právě ty peníze daňových poplatníků by se měly využívat efektivně pro to, aby tedy ten servis dostali a samozřejmě státu ještě něco zbývalo. Ale bohužel jsme se momentálně propadli do obrovského deficitu a já si myslím, že tady s tím se skutečně musí něco konkrétního dělat tak, aby ten stát sloužil znovu občanům,“ zmínil, proč by lidé měli volit SPD, Koten.

MUDr. Jiří Běhounek ČSSD

kraj Vysočina

Následovalo téma Evropské unie. „Jsem přesvědčen, že ČSSD Českou republiku na základě nějakých kroků do Evropské unie přivedla. A v současné době jsem přesvědčen, že by to byla velká chyba ji opouštět, i když jsou názory i jiné. My nejsme Británie. Nad naším územím slunce zapadá, narozdíl od Commonwealthu, a chápu, že v současné době, aspoň co to sleduji, z toho velké nadšení veřejnosti v Británii není, že mají víc problémů než snad těch možností nebo zlepšení,“ podotkl Běhounek. Otázka odchodu České republiky z EU podle něho není namístě.

Exekuce i očkování

„Evropská unie bohužel poslední dobou nijak nepomáhá, naopak spíše škodí. Jsme to viděli jednak na zákonu o zbraních, kdy tedy nám chtěli omezit naše legální držitele zbraní, a bohužel i zákazem olova nyní Evropská komise přichází s tím, že by chtěla zakázat olovo ve střelivu a v rybářských olůvkách. A bohužel to přináší i další problémy, protože bezpečnostní složky státu by měly mít nějaké střelivo odpovídající kvality a odpovídající ceny, ale bohužel zákazem olova bude vlastně postiženo i Ministerstvo vnitra, i silové složky ostatních resortů,“ rozhovořil se Koten, jenž se rozzlobil i nad Green Dealem. „Ten opravdu vymyslely choré mozky, a kdysi dávno to tady bylo, kdy se říkalo: Poručíme větru, dešti. Nicméně ta uhlíková neutralita povede bohužel ke globálnímu chudnutí, a my jsme si tady odsouhlasili nějaké zákony, co se týká jaksi výstavby jaderných elektráren v České republice, ale bohužel zatím se žádná další elektrárna nestaví, alespoň nyní, v současné době. A co se týká jaderného zdroje Dukovany, tak ten velice brzy skončí svou životnost,“ domnívá se Koten, jenž EU považuje za žalář národů. Běhounek následně horoval za reformu EU, což podle Kotena však nestačí.

CELÁ DEBATA ZDE

Dalším tématem byly exekuce. Měli by exekutoři být zestátněni, nebo ne? „My to prosazujeme jednoznačně, protože to je velice dobře fungující systém. Podívejme se na Rakousko nebo na Německo. Tam ta obsluha toho dluhu nebo exekuce vychází na naše peníze mezi 500 až 1000 korunami. Bohužel v České republice se z toho udělal v podstatě obrovský byznys, a díky tomu to příslušenství, k té vlastní exekuci, je obrovské. A ty lidi to dostává do dluhových pastí. My se tomu chceme samozřejmě vyhnout; nepopíráme, dluhy se mají vracet, ale na druhou stranu ty lidi nemůžeme zatěžovat takovými obrovskými poplatky, a bohužel z exekucí se v České republice stal obrovský byznys,“ míní Koten.

Běhounek na zestátnění exekutorů nemá tak vyhraněný názor. „Ne všechno státní funguje lépe. A druhá věc, to je takové pikantní, tak všichni říkají, jak máme zeštíhlit stát, jak máme snížit počty úředníků a všech, a teď budeme přijímat ještě další lidi do státní služby? Ona by tam asi byla i otázka jaksi odměn a dalších věcí, a je to skutečně, jak jste řekl, velmi komplikovaná a složitá otázka. Vedla se o tom nekonečná diskuse v Poslanecké sněmovně, teritorialita a další věci, a nakonec se přijaly některé upravující kroky, které to snad tedy zlepší. Druhá otázka je, zda jsme dostatečně schopni vysvětlovat našim spoluobčanům rizika toho, že se zadluží,“ zmínil Běhounek.

A řeč byla i o možném povinném očkování. „Doufám, že k tomu nedojde, protože to očkování je skutečně záležitostí každého občana, zda se nechá očkovat. Já třeba se očkovat nenechám, protože mám protilátky, covid jsem prodělal loni v lednu, ani nevím, že jsem ho pořádně měl, protože jsem to považoval za obyčejnou chřipku, ale nemusí mít každý takové štěstí,“ zmínil Koten.

„Jsem pamětník, kdy jsme všichni polykali látky proti dětské obrně, nikdo o tom nediskutoval, a podařilo se ji vymýtit. To, že se dnes brání veřejnost z různých důvodů nějakému očkování, je podle mě obrovská chyba a přinese to světu velké problémy, i České republice. Ale to je dnes věc filozofická. V současné době není možné nařídit očkování covidu jako povinné,“ odvětil k této otázce Běhounek.

