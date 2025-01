S nástupem Donalda Trumpa do úřadu prezidenta Spojených států opět získává na naléhavosti přítomnost vojáků členských států EU na území Ukrajiny. S myšlenkou už dřív přišel francouzský prezident Emmanuel Macron, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal na jednání v Davosu o 200 tisíc vojáků, kteří by měli dohlížet na zachování míru a Britové už s jeho myšlenkou vyjádřili souhlas.

A dospěl k závěru, že nejsou. Už proto, že 200 tisíc vojáků je mnohem víc mužů, než se účastnilo mohutné vyloďovací operace v Evropě 6. června 1944, kdy se západní spojenci vylodili v Normandii, aby společně se Sověty smetli vojska Adolfa Hitlera.

„Podle lidí, kteří se účastní jednání mezi Kyjevem a jeho západními partnery, se ukrajinští představitelé domnívají, že by mohlo být reálných 40 000 až 50 000 zahraničních vojáků působících jako bezpečnostní síly na 1000 km dlouhé frontě,“ napsaly k tomu Financial Times.

Mezitím probíhají rozhovory mezi evropskými spojenci. Britský premiér Keir Starmer a generální tajemník NATO Mark Rutte by měli o této otázce jednat na „neformálním výjezdním zasedání“, které EU pořádá 3. února. FT však v této souvislosti doplnily, že Poláci odmítají na Ukrajinu poslat byť jen jediného vojáka.

Pokud jde o Německo, stávající ministr obrany z řad sociální demokracie Boris Pistorius sice připustil, že němečtí vojáci by mohli střežit linii dotyku obou znepřátelených stran, ale dosluhující kancléř z řad sociální demokracie Olaf Scholz podobnou myšlenku zcela vyloučil a možný příští kancléř z CDU Fridrich Merz se k této možnosti nijak nevyjádřil, byť v obecné rovině vyjádřil Ukrajině podporu.

Když s myšlenkou nasazení evropských vojáků na Ukrajinu přišel francouzský prezident Macron, navrhoval např., že by vojáci mohli střežit ukrajinskou hranici s Běloruskemn, což by uvolnilo ruce nemalému počtu ukrajinských pozemních sil. Ty by mohly být nasazeny proti ruským okupantům na východě a jihovýchodě země.

Podle serveru listu Financial Times může být nasazení evropských vojáků na Ukrajině nakonec levnější, než nekonečné poskytování vojenské a pomoci Ukrajině. A může se také ukázat, že Evropa má sílu prosadit své zájmy.

Mise by mohla vypadat podobně, jako vypadá střežení hranice mezi oběma Koreami, nebo jako operace evropských vojáků v Kosovu.

Komunista Jaroslav Komínek těmto návrhům poznamenal, že součástí evropských vojenských sil by mohl být i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. A ten hned odpověděl.

„Tohle se Jardovi a jeho soudruhům moc nehodí. Pak by si totiž Rusáci netroufli zaútočit, kdyby evropští vojáci byli garanty míru na Ukrajině. To vypadá na ještě teplou dávku notiček z Kremlu,“ konstatoval europoslanec na sociální síti X.

„Debata o rozmístění evropských pozemních sil na Ukrajině by měla sloužit jako donucovací funkce k definování priorit EU a evropských členů NATO ohledně role Ukrajiny v rámci širší evropské bezpečnostní architektury. Jak jsem však opakovaně zdůrazňoval, jakákoli diskuse o evropských silách na Ukrajině zůstává čistě akademická, dokud Putin věří, že vojensky uspěje,“ napsal analytik.

Profesor Glenn Diesen z norské university doporučil Evropanům, aby se vrátili nohama na zem.

„Rusko provedlo invazi, aby zabránilo expanzi NATO směrem k jeho hranicím. Rusko nyní tuto válku vyhrává a Evropané diskutují o mírovém urovnání zahrnujícím vojáky ze zemí NATO na ruských hranicích. To není seriózní návrh, musí dojít k návratu do reality,“ napsal profesor na sociální síti X.

