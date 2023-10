Expert: Hamás měl paliva dost. Poslal ho do tunelů, ne do nemocnic

Zda již Izrael zahájil invazi není jisté, ukáže se až v průběhu následujících dní, pokud bude pozemní operace trvat déle, říká bezpečnostní analytik Lukáš Visingr ve vysílání CNN Prima NEWS. Izrael se bude pokoušet zachránit co nejvíce rukojmí a způsobit Hamásu co největší ztráty. Hamás však mrtvé palestinské civilisty vítá, využívá je k propagandě.

Zda Izrael zahájil pozemní operaci v Pásmu Gazy není možné říct. „Nedokážu říct s jistotou, jestli to je opravdu už začátek té plnohodnotné pozemní invaze nebo jestli to je další z těch nájezdů, po kterých se izraelská armáda zase stáhne na území Státu Izrael,“ uvedl bezpečnostní analytik Lukáš Visingr ve vysílání CNN Prima NEWS. O invazi by se dle jeho názoru dalo mluvit, až pokud by operace pokračovala ještě více dní.

„Co se týče sil, co Izraelci nasadili, tak nasazují široké spektrum vojenských jednotek. Vidíme v akci tanky, různá bojová vozidla pěchoty, ženijní stroje, dělostřelectvo a samozřejmě celou oblast monitorují izraelské bezpilotní letouny, další letouny útočí na cíle Hamásu,“ sdělil Visingr s tím, že nepochybně jsou nasazeny v akci i speciální jednotky.

„Izraelská válečná mašinerie se dala do pohybu a vidíme, že dokáže být opravdu strašidelně efektivní,“ uznal analytik.

Hamás se nyní dle jeho názoru bude pokoušet Izraelcům způsobit co největší ztráty, přičemž palestinské ztráty bude využívat k propagandě. „Jak víme, Hamás se chová naprosto cynicky a v podstatě i ty mrtvé palestinské civilisty vítá, protože to jsou pro ně velmi cenné body v propagandistickém boji,“ řekl Visingr.

Narušení komunikačních kanálů pro Hamás může představovat problém právě i kvůli vedení propagandistické války, v níž „každý mrtvý civilista je pro Hamás požehnáním“.

Izraelci se mezitím budou pokoušet zlikvidovat co nejvíce příslušníků Hamásu včetně jejich technického vybavení, včetně odpalovacích zařízení pro rakety, sklady a výrobny raket a různých typů munice. „Samozřejmě nadále existují snahy lokalizovat a případně osvobodit rukojmí,“ dodal Visinger. Doplnil nicméně, že s postupujícím časem naděje na osvobození rukojmích upadává. Visinger však vyjádřil své přesvědčení, že Izraelci ve svých snahách nepoleví, dokud bude pro záchranu rukojmích existovat sebemenší naděje.

Visingr navíc připomněl, že Hamás už delší dobu mluví o nedostatku paliva v Gaze. Před zahájením konfliktu měl Hamás podle Visingra paliva dost, to však neputovalo do nemocnic, nýbrž na ventilaci pozemních tunelů, které právě představují pro Hamás mocnou zbraň. „Podzemní tunely jsou závislé na ventilaci, kterou je potřeba něčím pohánět. Generátory potřebují právě ta paliva,“ vysvětlil Visingr. Dodal, že je možné, že Izraelci invazi odkládali i kvůli tomu, že čekali, až palivo Palestincům dojde.

