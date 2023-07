Expert na obranu: Spolupráce s USA ano, vazalství ne. Celé jinak

reklama

„Za prvé, argumentem přece není, že ji má podepsanou 24 zemí a že my jsme jedni z posledních. Tak jako není argumentem proti smlouvě, že smlouvou automaticky souhlasíme s umístěním americké základny. Prostě jde o to, k čemu má tato smlouva sloužit. Jako sociální demokrat jsem aktivně vystupoval proti americkému radaru v Brdech, protože ten nebyl řazen do protiraketového systému NATO. Také jsem pro posílení obranné spolupráce mezi členskými zeměmi EU, zejména s těmi, které jsou zároveň členy aliance. Je to logické a také v souladu se zahraniční politikou USA. Ta přece jasně definuje zodpovědnost evropských států za svoji bezpečnost,“ poznamenal Seďa.

„Obranná smlouva je toliko smluvní vztah a prozatím nikterak nezvyšuje naši bezpečnost. Já osobně bych podpořil spolupráci v obranném průmyslu, ve vědě a vývoji a při sdílení technologického vývoje s USA. Prostě Evropa ztrácí svůj vliv ve světě, jak politický, tak ekonomický. Kdo to nevidí, je slepý. Cestou z tohoto marasmu je i pro naši zemi vzájemně výhodná spolupráce. Ale nikoliv vazalství, které provádí vláda,“ dodal Seďa.

Poslanecká sněmovna schválila česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci ve středu. Proti byli prakticky jen poslanci hnutí SPD Tomia Okamury. Prezident Pavel nyní může smlouvu podepsat.

