Expolicista vybuchl zlostí: Ta fialová srač*a nahoře! A Rakušan! Nemají tam co dělat. Řeporyjské prase řekne, že se mají podřezávat ženy a děti...

Bývalý policista Štefan Bartok na dnešní demonstraci Česká republika na 1. místě v centru Prahy, kterou svolal Ladislav Vrabel, ostře vystoupil proti vládě a zastal se policistů, kteří podle něj jen plní úkoly, ale slouží špatnému systému. „Většina poldů tady jsou slušní kluci, ale bohužel slouží systému, těm zkorumpovancům nahoře. Rakušan tam nemá co dělat. Jsou to vlastizrádci a šmejdi,“ hřímal.

„Rád se dívám na lidi, kterým není lhostejné, co se tu děje. Jsem bývalý policista, sloužil jsem 25 let, z toho jsem byl 15 let členem Královéhradecké pořádkové jednotky. Se současným policejním prezidentem sem bývalý kolega, ale myslím si, že to posláni, proč jsme to začali dělat, na to se už dávno zapomnělo,“ mluvil Bartok od mikrofonu k přítomným lidem.

K policejnímu prezidentovu dodal, že už je z něho spíše politik: „Podle toho, jak jsem ho slyšel u Václava Moravce, bohužel...,“ pokračoval.

K práci policistů poté dodal: „Jsou to normální kluci, který mají nějaký charakter a slouží, stejně jako jsem to dělal já. Já jsem v roce 2000 hlídal bandu pracháčů, aby se na ně do kongresového centra nenavalil dav. Nevěděl jsem vůbec nic, byl jsem jenom kluk, který měl zatarasit cestu, nenechat projít dav. Ten dav byl agresivní, to nebylo jako vy. Házeli po nás dlažební kostky, stříleli po nás matice, házeli chemikálie,“ popisoval bývalý policista.

„Byl jsem tehdy kluk, jako všichni tady ti poldové,“ ukázal kolem sebe na policisty, kteří na shromáždění dohlíželi. „Slouží, mají nějaké úkoly. A prostě je plní. Já je také plnil a nevěděl jsem, že chráním bandu lidí, kteří tahají za provázky na světě. Kteří si dávají kaviáry a vy dřete bídu s nouzí,“ hřímal Bartok.

„Vaše babičky, vaše dědečky, tatínky, kteří vybudovali tuto zem, obírají! Ta fialová sračka, co je tam nahoře,“ bouřil proti vládě premiéra Petra Fialy (ODS) a sklidil hlasitý potlesk demonstrantů.

„Jsem hrdý, vy jste se sebrali a šli bojovat za tuto zem. Zatímco zbytek národa chrápe někde u trapného seriálu na Nově,“ dodal Bartok ve svém emotivním projevu.

Fotogalerie: - Výměna ministrů

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 39170 lidí

Připomněl kontroverzní výroky řeporyjského starosty Pavla Novotného z ODS. „Jak je možné, že tu nějaké vyžrané řeporyjské prase řekne, že se tu mají podřezávat ženy a děti a není v base?! Jak to je možný? Kde je ta spravedlnost, kde je to právo? Jenom pro někoho, všichni to vidíme. Ti šmejdi, ti vlastizrádci nahoře tam nemají co dělat,“ dodal.

„Můžou vás zmlátit, zavřít, zastřelit, ale pokud vám zůstane to, co máte v sobě, tak jste vždy vyhráli,“ burcoval Bartok lidi a na závěr jim poděkoval, že pro něj jsou už vítězové. Lidé pak skandovali heslo „Svobodu“.

Demonstrace je už několikátá za sebou. V polovině dubna dorazily na Václavské náměstí tisíce lidí na podporu neparlamentní strany PRO Jindřicha Rajchla. Účastníci demonstrace iniciativy poté pochodovali k Úřadu vlády, kde nocovali.

Psali jsme: Dobrovolně na periferii EU. Z blbosti? Ivan Hoffman jiný důvod nevidí „Já jsem chcimír a nestydím se za to!“ Stovky lidí na Václaváku. A bouře na pódiu Jako Hitler! Fiala, Němcová, Černochová, Přibáň... Odpad společnosti! Volný se na pódiu utrhl ze řetězu Za to budete trestně stíhaná, hodnotil Vrabel projev řečnice z Václaváku. Co řekla?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.