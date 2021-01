FOTO „Říká se ´dvakrát nevstoupíš do stejné řeky´, ale...“ Podívejte se, co s anticenou od FITES provedl Xaver. Už zase!

Moderátor a radní České televize Luboš Xaver Veselý se stejně jako v minulém roce rozhodl i letos vydělat na anticeně Zlatý citron a opět ji draží skrze aukční portál Aukro. Letos anticenu Českého filmového a televizního svazu FITES, díky které v loňském roce utržil 112.200 korun, obdržel společně s dalšími členy Rady České televize, kteří v listopadu 2020 podpořili odvolání tehdejší dozorčí komise Rady ČT. „‚Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky,‘ ale nemohl jsem jinak,“ zní od moderátora. Pokud máte o ocenění zájem, raději si pospěšte, hrozí, že by mohlo změnit barvu.

reklama

Anketa Má Česko nakoupit a využívat ruskou vakcínu Sputnik V? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 16964 lidí



Adresáty kritické zvláštní ceny poroty Zlatý citron se totiž tentokrát stali členové Rady České televize, kteří v listopadu 2020 podpořili odvolání tehdejší dozorčí komise Rady ČT.



Cenu tak získali Roman Bradáč, Vladimír Karmazín, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Jiří Kratochvíl, Pavel Kysilka, Hana Lipovská, Pavel Matocha, Jiří Šlégr, Daniel Váňa a právě i Lubomír Veselý.



Porota tvrdí, že tomu je tak za „nedostatečné odůvodnění odvolání dozorčí komise“.

Fotogalerie: - Autodemonstrace před ČT

Normální ocenění pak ovládli tvůrci dokumentu V síti Barbora Chalupová a Vít Klusák.



Moderátor a radní ČT Xaver Veselý cenu opět využije k tomu, že si díky ní příjemně přivydělá finance, které pak mají být využity k rozvoji internetové televize XTV.



„Vážení přátelé, vážené přítelkyně, ‚dvakrát nevstoupíš do stejné řeky‘, ale nemohl jsem jinak. Zlatý citron už je na Aukru, případný výtěžek podpoří provoz a budování XTV –- kanálu, který říká pravdu a ‚mluví‘ s každým,“ sdílel Veselý s odkazem na aukci.

Pokud byste chtěli ocenění obsahující pamětní list i samotnou cenu vydražit, cena je aktuálně (v pátek 29. 1. v 16:00) 35 600 korun a dražba trvá do čtvrtečního odpoledne.



Důvod k rychlosti vydražení je i vzhledem k tomu, že by se onen zlatý citrón mohl brzo zkazit. „Citrón je zlatou barvou pouze natřený, jedná se tedy o potravinu, která se muže zkazit,“ varuje Veselý každého, kdo by chtěl s jeho koupí otálet. Hrozí tedy, pokud se ocenění v brzké době nepromění kupříkladu na surovinu pro citrónové řezy, že by mohlo změnit barvu ze zlaté na zelenou.

Kyselým citronem byl Xaver Veselý oceněn loni, tehdy dle odborné poroty „za podbízivý styl moderování ve veřejnoprávním Českém rozhlase i v internetové televizi XTV“.



„Nevyhýbá se ani politickým postojům, což je zarážející vzhledem k jeho angažmá ve veřejnoprávním Českém rozhlase, který si na nestrannosti moderátorů donedávna velmi zakládal,“ zaznělo při udělování ceny v sále. Následně byli jmenovaní vyzváni, aby se dostavili na pódium.



Tehdy se Veselý rozhodl cenu si osobně převzít a při té příležitosti využil možnosti projevit svůj nesouhlasný názor. Za cenu poděkoval, ale před kamerami ČT nezůstal jen u toho, pronesl slova, která se nevyhýbala ani koncesionářským poplatkům. Fotogalerie: - Stojím za ČT

„Jsem rád, že si tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu a neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. A jediné rozhovory politické, které já vedu, jsou na internetové televizi XTV.cz. Žádné jiné. Tedy, k tomu je to určitě vztaženo. Děkuju všem, kteří sledujete XTV. Děkuju všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém YouTube kanálu Xaver Live. Mám z toho radost,“ poděkoval moderátor.



Načež se obrátil i k porotě, která ceny udílela: „Děkuju vám, poroto, že ztrácíte čas a díváte se na moje projekty, na moje moderování. Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám třeba ukázali cestu, kdybyste nám jakýmkoli hlasem řekli, jak to máme dělat, ale zatím od vás takový hlas nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize,“ pustil se do televize v přímém přenosu.



„Tento projekt, prosím, vzniká jen z podpory lidí. Nikdo ho neplatí povinně pod pohrůžkou exekuce. Vážení diváci, já vám děkuju. A vážení koncesionáři, udělejte si obrázek,“ uzavřel s odkazem na koncesionářské poplatky, které České televizi povinně platí všichni. Naznačil, že se schyluje k tomu, že někdo „rozkryje vazby“ ve veřejnoprávní televizi. Právě to je podle něj i důvod, proč má ČT „začerněné“ smlouvy.

I v minulém roce mu nelichotivé ocenění vyneslo velmi pěknou částku. Výherce aukce za anticenu Zlatý citron totiž zaplatil 112.200 korun.



To neušlo ani samotným předávajícím. „Na Zlatém citronu se podařilo někomu zbohatnout, jeho laureát ho vydražil za nemalou částku. Zjistil, že je to poměrně snadná forma výdělku, tak se celý rok snažil dělat vše proto, aby ji získal podruhé, což se mu opravdu podařilo, akorát v úplně jiné skupině lidí,“ zaznělo při letošním předávání anticeny směrem k Veselému.



Moderátor letos cenu krátce okomentoval se svojí domněnkou, co je jejím účelem. „Oni říkají, že to není anticena, ale samozřejmě, že to anticena je. Sloužící k tomu, aby si soudružky a soudruzi z FITESu vyřídili účty s celým světem,“ podotkl při vysílání ze svého automobilu cestou ze zasedání Rady ČT v tomto týdnu. Psali jsme: Mira Třebická: Luboš Xaver Veselý patří nejen do Českého rozhlasu Já bych to zveřejnil! Xaver chce ukázat pravdu o podpoře Wollnera, Fridrichové a dalších Nechte Xavera na pokoji! Moderátora se zastala petice Spiknutí proti Fridrichové. U Xavera zbořili ČT i divadlo Hrušínského

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.