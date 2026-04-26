FOTO Tohle je ODS, chlubil se Kupka. Ale lidé mu začali psát

26.04.2026 13:37 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Tři bývalí a jeden současný předseda ODS se v sobotu sešli na oslavách 35. narozenin strany, její zakladatel a nejvýraznější tvář Václav Klaus však na společné fotografii plné úsměvů chybí. Poukázala na to komentátorka Karolina Stonjeková. Za absolutní strop označila, že výročí vzniku ODS „okázale slaví“ bývalý Jan Lipavský, který „chtěl pár let zpátky likvidovat kapitalisty a dnes je nejviditelnější figurou kdysi pravicové strany“. Vyjádřil se také bývalý místopředseda ODS Jan Zahradil: „Jsem rád, že jsem už pryč.“

Foto: Zdroj: Martin Kupka, X
Popisek: Petr Nečas, Martin Kupka, Mirek Topolánek a Petr Fiala

Předseda ODS Martin Kupka zveřejnil na sociálních sítích fotografii, na níž je zachycen spolu se třemi svými předchůdci – Petrem Nečasem, Mirkem Topolánkem a Petrem Fialou. Ke snímku napsal: „Tohle je ODS! Díky všem, kdo jste součástí tohoto příběhu!“

Připomněl tak 35. narozeniny své strany. V sobotu se v pražském parku Ladronka neformálního setkání zúčastnily stovky členů Občanské demokratické strany a také podporovatelů. Na oslavu dorazili i zástupci Senátu v čele s Milošem Vystrčilem a Miroslavou Němcovou, poslanci Evropského parlamentu a zástupci Mladé ODS a Mladých konzervativců. 

„Stáli jsme u klíčových momentů, které určovaly dění a náš stát. Ať už to byla ekonomická transformace, ukotvení v NATO a EU. ODS vždy věděla, že svoboda bez odpovědnosti se vyprázdní. ODS věděla, že stát má především sloužit, a ne lidem překážet. A že prosperita se nerodí z dotací, ale z práce, ze vzdělání a z investic a z odvahy nést riziko. Na těchto hodnotách nemusíme měnit vůbec nic, ale mění se svět kolem nás. Musíme tyto hodnoty překládat pro současnou dobu srozumitelným jazykem,“ řekl v projevu předseda strany Kupka.

ODS byla založena v únoru 1991 na mimořádném sněmu Občanského fóra. Její ustavující kongres proběhl 20. až 21. dubna 1991.

Současný předseda Kupka se na oslavách kriticky vyjádřil k současné politické scéně. „Nečelíme jenom jinému politickému programu, je to jiný styl politiky. Kde laciná gesta a bizár nahrazují skutečná řešení a marketing nahrazuje realitu. Nestačí jen kritizovat, ale udělat ještě jednu věc – nabídnout lepší řešení, být lepší. Nabídnout stát, který bude fungovat, kde se práce vyplácí a kde se nebudou měnit pravidla podle toho, jak se komu líbí,“ uvedl šéf ODS.

Stonjeková: Nejdůležitější postava na fotografii chybí

Fotografii z oslav sdílela také komentátorka Karolina Stonjeková. Spolu s ní zveřejnila na svém facebookovém účtu komentář, který nadepsala: „Tohle je prý ODS… akorát, že vůbec!“

Bývalé předsedy rozcupovala slovy: „Jeden strejda ji rozkročil a rozpažil a navrch ještě prohlásil, že vlastnímu volebnímu programu ODS vlastně nikdy nevěřil, aby následně s Kalouskem spoluzaložil konkurenci v podobě TOPky… Druhý už neměl sílu na nic jiného než se nechat řídit svojí dominou a do vykopaného hrobu házet kytičky a hlínu – až do okamžiku, než dveře vyrazila zásahovka… Třetí ze začátku vyprávěl, že napravo od ODS už musí stát jen zeď, ale dlouho mu to nevydrželo. Následně se spojil s levicovými lidovci a eurosocialisty z TOP09 a samotnou ODS v podstatě pohřbil ve prospěch sranda-značky SPOLU, na kterou jeho strana jen a jedině doplatila.“ 

K současnému šéfovi ODS se vyjádřila: „A ten poslední sympaťák? Darmo mluvit!“

Nejvíc však podle ní o současném stavu ODS vypovídá to, že ta vůbec nejdůležitější postava na fotografii chybí. To je absolutní top strop! Vlastně ne – top strop je, že výročí vzniku ODS na sockách okázale slaví expirát Lipánek, který chtěl pár let zpátky likvidovat kapitalisty a dnes je nejviditelnější figurou kdysi pravicové strany. Matrix hadr!“

Jinak je to podle komentátorky vcelku hezký příběh o tom, jak dlouho se dá parazitovat na zvučném jménu kdysi známé značky.

„Něco jako kdyby Rolls-Royce začal postupem času místo legendárních aut vyrábět tuk-tuky a pár naivků by je stejně dál kupovalo a tvářilo se, že je to vlastně pořád to samé,“ uzavřela Stonjeková.

Zahradil: O Klausovi nemluvte, ten nikdy neexistoval

Ve svém příspěvku narážela na poslance Jana Lipavského, stínového ministra zahraničních věcí za ODS, jenž na síti X sdílel snímky ze sobotních oslav.

 

 

Okomentoval to také bývalý místopředseda ODS a současný expert Motoristů sobě na zahraniční politiku Jan Zahradil. „Pozor, Jan Lipavský slaví 35 let ODS!“ napsal na síti X a přidal chechtajícího se smajlíka.

 

 

Jeho příspěvek pokračuje: „Což o dnešním stavu této strany říká vše. Tenkrát jsem ji spoluzakládal, teď jsem rád, že jsem už pryč. Tak to pěkně oslavte s touto pirátskou náplavou, třeba je to váš příští předseda. O Klausovi nemluvte, ten nikdy neexistoval.“

Psali jsme:

Klaus napsal Orbánovi: Evropa bude po tvé porážce mnohem horší
„V politice úplně mimo, neměl by se angažovat.“ Tvrdý úder na Svěráka
Lidová fronta za Svěráka. Klaus pocítil hněv
Klaus: Svěrák je symbolem minulého režimu. Macinka je v diplomacii jako ryba ve vodě

 

Jinde na netu:

Horoskop na měsíc květenHoroskop na měsíc květen Kosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědětKosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědět

Další články z rubriky

Babiš je lhář, soudem uznaný, opakoval stále Hřib. Pak se posmíval oranžovému pánovi

15:31 Babiš je lhář, soudem uznaný, opakoval stále Hřib. Pak se posmíval oranžovému pánovi

Babiš je lhář, soudně uznaný, má na to kulaté razítko. Těmito slovy reagoval Zdeněk Hřib hned několi…