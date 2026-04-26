FOTO Tohle je ODS, chlubil se Kupka. Ale lidé mu začali psát

Předseda ODS Martin Kupka zveřejnil na sociálních sítích fotografii, na níž je zachycen spolu se třemi svými předchůdci – Petrem Nečasem, Mirkem Topolánkem a Petrem Fialou. Ke snímku napsal: „Tohle je ODS! Díky všem, kdo jste součástí tohoto příběhu!“
— Martin Kupka (@makupka) April 25, 2026
Připomněl tak 35. narozeniny své strany. V sobotu se v pražském parku Ladronka neformálního setkání zúčastnily stovky členů Občanské demokratické strany a také podporovatelů. Na oslavu dorazili i zástupci Senátu v čele s Milošem Vystrčilem a Miroslavou Němcovou, poslanci Evropského parlamentu a zástupci Mladé ODS a Mladých konzervativců.
„Stáli jsme u klíčových momentů, které určovaly dění a náš stát. Ať už to byla ekonomická transformace, ukotvení v NATO a EU. ODS vždy věděla, že svoboda bez odpovědnosti se vyprázdní. ODS věděla, že stát má především sloužit, a ne lidem překážet. A že prosperita se nerodí z dotací, ale z práce, ze vzdělání a z investic a z odvahy nést riziko. Na těchto hodnotách nemusíme měnit vůbec nic, ale mění se svět kolem nás. Musíme tyto hodnoty překládat pro současnou dobu srozumitelným jazykem,“ řekl v projevu předseda strany Kupka.
ODS byla založena v únoru 1991 na mimořádném sněmu Občanského fóra. Její ustavující kongres proběhl 20. až 21. dubna 1991.
Současný předseda Kupka se na oslavách kriticky vyjádřil k současné politické scéně. „Nečelíme jenom jinému politickému programu, je to jiný styl politiky. Kde laciná gesta a bizár nahrazují skutečná řešení a marketing nahrazuje realitu. Nestačí jen kritizovat, ale udělat ještě jednu věc – nabídnout lepší řešení, být lepší. Nabídnout stát, který bude fungovat, kde se práce vyplácí a kde se nebudou měnit pravidla podle toho, jak se komu líbí,“ uvedl šéf ODS.
Stonjeková: Nejdůležitější postava na fotografii chybí
Fotografii z oslav sdílela také komentátorka Karolina Stonjeková. Spolu s ní zveřejnila na svém facebookovém účtu komentář, který nadepsala: „Tohle je prý ODS… akorát, že vůbec!“
Bývalé předsedy rozcupovala slovy: „Jeden strejda ji rozkročil a rozpažil a navrch ještě prohlásil, že vlastnímu volebnímu programu ODS vlastně nikdy nevěřil, aby následně s Kalouskem spoluzaložil konkurenci v podobě TOPky… Druhý už neměl sílu na nic jiného než se nechat řídit svojí dominou a do vykopaného hrobu házet kytičky a hlínu – až do okamžiku, než dveře vyrazila zásahovka… Třetí ze začátku vyprávěl, že napravo od ODS už musí stát jen zeď, ale dlouho mu to nevydrželo. Následně se spojil s levicovými lidovci a eurosocialisty z TOP09 a samotnou ODS v podstatě pohřbil ve prospěch sranda-značky SPOLU, na kterou jeho strana jen a jedině doplatila.“
K současnému šéfovi ODS se vyjádřila: „A ten poslední sympaťák? Darmo mluvit!“
Nejvíc však podle ní o současném stavu ODS vypovídá to, že ta vůbec nejdůležitější postava na fotografii chybí. To je absolutní top strop! Vlastně ne – top strop je, že výročí vzniku ODS na sockách okázale slaví expirát Lipánek, který chtěl pár let zpátky likvidovat kapitalisty a dnes je nejviditelnější figurou kdysi pravicové strany. Matrix hadr!“
Jinak je to podle komentátorky vcelku hezký příběh o tom, jak dlouho se dá parazitovat na zvučném jménu kdysi známé značky.
„Něco jako kdyby Rolls-Royce začal postupem času místo legendárních aut vyrábět tuk-tuky a pár naivků by je stejně dál kupovalo a tvářilo se, že je to vlastně pořád to samé,“ uzavřela Stonjeková.
Zahradil: O Klausovi nemluvte, ten nikdy neexistoval
Ve svém příspěvku narážela na poslance Jana Lipavského, stínového ministra zahraničních věcí za ODS, jenž na síti X sdílel snímky ze sobotních oslav.
Ladronka žije a my děkujeme vám všem, kdo jste za námi dorazili! ??— ODS (@ODScz) April 25, 2026
Je skvělé vidět tolik lidí, kteří přišli společně oslavit 35 let ODS. Počasí nám přeje a atmosféra je výborná!
Tak na svobodu a Česko! ???? ??? pic.twitter.com/4sfX2oHKna
Okomentoval to také bývalý místopředseda ODS a současný expert Motoristů sobě na zahraniční politiku Jan Zahradil. „Pozor, Jan Lipavský slaví 35 let ODS!“ napsal na síti X a přidal chechtajícího se smajlíka.
Jeho příspěvek pokračuje: „Což o dnešním stavu této strany říká vše. Tenkrát jsem ji spoluzakládal, teď jsem rád, že jsem už pryč. Tak to pěkně oslavte s touto pirátskou náplavou, třeba je to váš příští předseda. O Klausovi nemluvte, ten nikdy neexistoval.“
