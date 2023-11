FOTO a VIDEO z místa: „Nechoďte skrz!“ Obří propalestinská demonstrace prošla Londýnem

reklama

Každodenní život Londýňana či výletní den turistů zkomplikovala demonstrace už jen tím, že do centra nejezdily autobusy a nefungovalo metro.

Už od Baker Street - což bylo nejdále, kam se autobusy jedoucí od letiště Luton odvážily, šlo na ulicích pozorovat menší skupinky lidí s transparenty nebo vlajkou Palestiny.

Čím blíž centru se poté člověk snažil přiblížit, tím obtížnější bylo se skupinkám lidí zahalených do vlajky, popřípadě oblečených do jejich barev, vyhnout.

Kdo se odvážil skrze skupinky projít až k Hyde Parku, kde se těšil na krmení přátelských veverek, musel následně čelit velkému zklamání. Okolo Hyde Parku přímo vedla hlavní cesta pochodu demonstrantů. Průvod byl k vidění v celé své parádě.

Tvořen byl převážně muslimy, a to muži, ženami i dětmi. Ty mávaly malými vlaječkami, což očividně chápaly jako velkou zábavu. Dospělí v rukou nesly transparenty s hesly jako “mlčení je násilí” (silence is violence), “sankce na Izrael” (sanctions on Izrael) a hlavně “osvoboďte Palestinu” (free Palestine). Skrze tento průvod se nedalo prodrat, bez tak to nebylo policisty hlídajícími na jeho okraji doporučováno.

Průvod dále pokračoval na Victoria Station, kam se více a více jeho účastníků chodilo občerstvit.

Ti, kteří bez zastavení neúnavně pokračovaly v pochodu, skandovali: “Příměří, hned!” (ceasefire now).

Pokud nastal čirou náhodou okamžik ticha, napadlo jednoho z muslimů zakřičet “Izraelský stát je teroristický stát” (Izrael State is terrorist state) a ostatní demonstranti se k němu rychle přidali a slogan i několikrát opakovali.

Zajímavé, ačkoliv ojedinělé, bylo skandování jedné skupinky. Ta se rozhodla vyjádřit svůj nesouhlas s prezidentem Spojených států amerických a jeho podpory Izraeli. “Joe Bidene, hanba ti!” (Joe Biden, shame on you). Rovněž několikrát opakovali.

Pochod se začínal rozpouštět až po setmění. Policisté však zůstávali ve střehu. Na ulicích pochodovali ve velkých skupinách, vícekrát se dalo vidět, jak se dávali do běhu ve spěchu uklidnit situaci v některých částech průvodu.

Často museli zasahovat u potyček či nedorozumění na ulicích. To se stávalo pro turisty kolikrát větší atrakcí než třeba Big Ben.

Celkově lze shrnout, že tento den v Londýně si užily maximálně ony veverky, které měly z Hyde Parku skvělý výhled.

