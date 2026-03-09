Facka Trumpovi a ponížení USA. Nový lídr Íránu nevěstí nic dobrého

09.03.2026 7:34 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Facka Trumpovi. Přesně to prý znamená volba Modžtaby Chámeneího nejvyšším duchovním vůdcem Íránu. Mezitím Saúdská Arábie sestřelila čtyři drony mířící k ropnému poli Šajba. Trump naznačil, kdy ukončí válku.

Facka Trumpovi a ponížení USA. Nový lídr Íránu nevěstí nic dobrého
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Íránci si zvolili nového duchovního vůdce. Stal se jím syn zabitého nejvyššího duchovního Alího Chámeneího šestapadesátiletý Modžtaba Chámeneí. Agentura Reuters k tomu poznamenala, že jde o ukázku vzdoru 47. prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, který dával najevo, že si přeje mít vliv na volbu nového vedení v Íránu.

„Je pro Spojené státy velkým ponížení provést operaci tohoto rozsahu, tolik riskovat a nakonec zabít 86letého muže, jen aby ho nahradil jeho syn – zastánce tvrdé linie,“ řekl Alex Vatanka, vedoucí pracovník Institutu pro Blízký východ.

„Analytici tvrdí, že volba Modžtaby, hluboce nekompromisního duchovního, jehož manželka, matka a další členové rodiny byli také zabiti při americko-izraelských útocích, vysílá jednoznačný signál: Íránské vedení odmítlo jakoukoli možnost kompromisu k zachování systému a nevidí žádnou cestu vpřed, kromě konfrontace, pomsty a vytrvalosti,“ doplnila agentura Reuters.

V této situaci by se prý mohlo stát, že svět bude ještě vzpomínat na Alího Chámeneího, protože jeho syn bude muset předvést tvrdou ruku, aby se udržel u moci. „Modžtaba je ještě horší a tvrdší než jeho otec,“ řekl Alan Eyre, bývalý americký diplomat a specialista na Írán.

Zdroj z Perského zálivu obeznámený s myšlením regionální vlády o Modžtabově jmenování řekl: „To Trumpovi a Washingtonu říká, že Írán neustoupí, budou bojovat až do konce.“

Mezitím Saúdská Arábie sestřelila čtyři drony mířící k ropnému poli Šajba. Saúdskoarabské ministerstvo obrany uvedlo, že nad pouští Rub al-Khali zachytilo a zničilo čtyři drony mířící k ropnému poli Šajba. Jedná se o nejméně čtvrtý takový útok na toto pole v posledních hodinách. O útoku informoval server katarské televize Al-Džazíra.

Saúdské ministerstvo zahraničních věcí odsoudilo „ohavné“ útoky Íránu na království a další země Perského zálivu, arabské a islámské země.

Times of Israel v této souvislosti citoval prezidenta Trumpa, který naznačil, kdy ukončí válku v Íránu. Trump zdůraznil, že tak učinil po vzájemné dohodě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. „Mluvili jsme o tom. Rozhodnu se ve správný čas, ale vše bude vzato v úvahu,“ citoval Times of Israel Trumpa.

Publicista Fareed Zakaria v rozhovoru pro CNN naznačil, že volba Modžtaby Chámeneího neznamená z hlediska naděje na ukončení války vůbec nic dobrého. „Pro další vývoj války je to velmi špatná zpráva,“ zdůraznil.

