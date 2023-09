Facka důchodci od aktivisty: Na Slovensku po ní přituhlo

Při pochodu Matice slovenské v centru Bratislavy se minulý týden odehrála „bitka“ mezi progresivním aktivistou Róbertem Mihálym a neznámým důchodcem. Upozornila na to mimo jiné televize Joj, ale na facebookovém profilu to okomentoval i poslanec za SNS Karol Farkašovský. „Co je to za chorou ideologii, která podněcuje nenávist a podporuje fyzickou agresivitu mentálně vypatlaného aktivisty proti člověku starší generace? Té, která nám dala život. Té, která z mnohých z nás vychovala člověka?“ ptal se.

Cílem protestního pochodu bylo vyjádřit odpor vůči kontroverzní vizuální identitě Divadla Pavla Országha Hviezdoslava. Píše to mimo jiné server emefka.sk.

K napadení došlo poté, co aktivista Mihály přišel k seniorovi a vyrazil mu z ruky telefon. Muž mu v reakci na to dal facku na tvář a Mihály následně muži uštědřil tvrdé rány do tváře.

Napadený muž uvedl, že důvod fyzického útoku netuší, že si Mihályho jen fotil. „Já jsem si ho jen fotil, že takovíto lidé přišli škodit druhým,“ sdělil. Mihály se následně ve svém vyjádření bránil, že jednal v sebeobraně.

„Možná jste už v kuloárech zahlédli, jak z nudy mlátím na ulici bezbranné dědečky. Tak tady je ještě jedno video, které nesestříhala prapravnučka Leni Riefenstahl. Nenechám se na ulici odstrkovat fašistickými sr*či. Obzvlášť, když z reproduktoru zní Voskovec a Werich. A když někdo dostal po papuli, tak protože dal ránu první. Říká se tomu sebeobrana,“ napsal.

„Na Slovensku je možné i toto: Nepříčetný liberální aktivista udeří do tváře a srazí k zemi seniora, který by mohl být jeho dědečkem. Za bílého dne před bratislavským divadlem Pavla Országha Hvězdoslava. A před stovkami lidí, kteří tam přišli protestovat proti divadelní kampani, která zneuctívá symboliku národa a státu. Pachatelem je 30leté, dobře živené individuum, obalamutěné liberální bohorovností. Co je to za chorou ideologii, která podněcuje nenávist a podporuje fyzickou agresivitu mentálně vypatlaného aktivisty proti člověku starší generace? Té, která nám dala život. Té, která z mnohých z nás vychovala člověka? Úder bude aktivistu bolet do konce života, důchodce mu možná odpustí, ale osud nezapomene,“ okomentoval to na svém facebookovém profilu poslanec za SNS Karol Farkašovský.

