Fake fotka. Minář chce hlavy. Blažek vrátil úder: A vaše štvaní bylo co?

27.03.2026 20:33 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Kauza falešné fotografie náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) se dál vyostřuje. Zatímco spolek Milion chvilek chystá žalobu a Tomáš Halík mluví o nutnosti odvolání, bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek upozorňuje na dvojí metr médií a ministr školství Robert Plaga navrhuje řešení v podobě osobního setkání a „adekvátní omluvy“.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Happening s názvem Poslední kapka Pavla Blažka, který pořádal spolek Milion chvilek. Dostavil se i Pavel Blažek, ke slovu se však nedostal

Náměstek ministra školství Zdeněk Kettner (SPD) sdílel na sociálních sítích fotografii, která měla zachycovat předsedu spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře a teologa Tomáše Halíka ve společnosti muže, kterého policie viní z účasti na útoku na průmyslovou halu, přičemž fotografie měla navozovat dojem jejich blízkého vztahu či podpory.

Ukázalo se ale, že jde o manipulovaný obraz vytvořený pomocí umělé inteligence. Fotografie byla označena jako falešná a Kettner ji následně smazal.

K celé věci se vyjádřil také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který připomněl protesty proti tehdejší ministryni spravedlnosti Marii Benešové a upozornil na to, co vnímá jako dvojí přístup médií a veřejnosti. „Když Milion chvilek a pražské redakce lživě poštvou statisíce lidí třeba proti Marii Benešové, je to ‚v pořádku‘. A když jiný darebák poštve lživou fotomontáží lidi proti p. Minářovi, je to ‚tragédie‘ a tytéž redakce jsou mravně rozhořčeny,“ napsal na sociální síti X.

Následně dodal, že vstup do veřejného života podle něj znamená i nutnost snášet podobné útoky. „Pan Minář vstoupil dobrovolně do českého veřejného života, který je zaplaven špinavostmi všeho druhu a musel tak i podle (nedobré) judikatury počítat se vším možným. Bohužel. Ono totiž lhát o komkoli a skandalizovat kohokoliv by se nemělo nikdy, že – milé pražské redakce a aktivisté. (Velká čest výjimkám, samozřejmě.)“ dodal Blažek.

 

 

Ministr školství Robert Plaga (ANO) přišel s návrhem, jak postupovat dál, a popsal, jakou podobu by podle něj měla mít reakce náměstka Zdeňka Kettnera. „Dohodl jsem se s panem náměstkem Kettnerem, že jeho omluva musí mít adekvátní formu. Za tu mimo jiné pokládám osobní setkání všech zúčastněných,“ oznámil na platformě X s tím, že předpokládá, že o toto setkání projeví zájem Mikuláš Minář a Tomáš Halík, kteří Kettnera pro jeho chování tvrdě odsuzují.

 

 

Pod jeho příspěvkem zareagoval sám předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář s tím, že takové řešení je nedostatečné. „Toto není osobní spor, který vyřeší potřesení rukou v zavřené kanceláři,“ uvedl a dodal svou představu ohledně potrestání: „Má-li mít omluva pana Kettnera adekvátní formu, pak je touto formou jeho odvolání. Dokud pan Kettner zůstává ve vedení MŠMT, soukromé setkání nedává žádný smysl. Nadále požadujeme okamžité odvolání pana Kettnera z funkce. Nadále se hodláme proti způsobené škodě bránit všemi dostupnými prostředky,“ vzkázal Minář.

 

 

Teolog Tomáš Halík ještě před návrhem Plagy reagoval na celou věc velmi ostře a předem jasně odmítl, že by ji bylo možné uzavřít pouhou omluvou. Uvedl, že by za adekvátní považoval odvolání náměstka z funkce a že formální omluva nebo jedno setkání podle něj situaci neřeší.

Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář podle informací médií dříve uvedl, že celou věc řeší s právníkem a zvažuje další postup. Spolek následně oznámil, že na Zdeňka Kettnera podá žalobu a zároveň požaduje omluvu i po předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi.

Kettner webu iDNES.cz upřesnil, že zmíněný snímek nevytvořil, a po upozornění, že jde o podvrh, ho smazal. Podle Deníku N upravenou fotografii zřejmě jako první zveřejnila facebooková stránka ČT25 Pravda bez cenzury. Podle odborníků, které Deník N oslovil, se zaměřuje na šíření takzvaných deepfake dezinformací.

