„Tušili jsme. Ale tohle je novinka.“ Nastaly zlé dny pro Zelenského

Poslední týden nebyl pro Volodymyra Zelenského příliš úspěšný.
Korupční kauza, která kolem něj poletovala už několik měsíců, vyvrcholila obviněním Andrije Jermaka, dlouhé roky Zelenského nejbližšího spolupracovníka, šéfa prezidentské kanceláře a klíčové osoby celé administrativy.
Jermak byl původně filmovým producentem a mluvil o tom, jak se mu zkušenosti z této profese hodí v politice, zejména v tom, jak zacházet s občas složitými náladami herců. Podle mnoha svědectví dokázal velmi zručně pracovat i s Volodymyrem Zelenským, který byl původně hercem a televizní hvězdou.
Poznat se měli v roce 2011, ale původně do nejužšího Zelenského týmu nepatřil. Stranu Služebník lidu (možný také překlad Sluha národa), která byla pojmenována podle úspěšného televizního seriálu a vytvořila zázemí pro Zelenského prezidentskou kandidaturu, původně zakládali lidé kolem studia Kvartal 95. Mezi jeho spoluvlastníky byl kromě Zelenského i Timur Mindyč.
Oba pocházeli z Dněpropetrovska (po Majdanu se průmyslové centrum jihovýchodu Ukrajiny přejmenovalo na Dnipro) a Mindič, jehož manželka je z rodiny moskevských podnikatelů zbohatlých na módě, měl mít vazby i na Ihora Kolomojského, který v průběhu devadesátých let ovládl klíčová odvětví místní ekonomiky. Dokonce se o něm mluvilo jako o dněpropetrovském oligarchovi.
Mindič měl Zelenského kampaň financovat a ze studia Kvartal 95 po úspěšných volbách v roce 2019 přešlo až 30 zaměstnanců do důležitých funkcí ve státě či napojeném byznysu. V následně vypsaných parlamentních volbách (posledních, které se doposud na Ukrajině konaly) získala strana absolutní většinu, 253 mandátů ze 424 obsazených.
Předsedou je aktuálně Oleksandr Kornijenko, který se v politice pohybuje už od roku 2004, když byl jako student jedním z mluvčích „oranžové revoluce“. V roce 2018 se přidal ke vznikajícímu projektu Sluha národa, za který se stal místopředsedou parlamentu. Klíčové postavy Sluhy národa jsou ale jinde, v okolí Mindiče a Zelenského (první předseda Ivan Bakanov byl jeho přítelem z dětství).
Andrij Jermak přišel k prezidentovi jako poradce pro zahraniční politiku, postupně si ale získal zásadní vliv, takže v roce 2021 povýšil na ředitele kanceláře. Podle některých svědectví Zelenského ovládal servilními lichotkami a současně se prezentoval jako jeho spolehlivý servis a schopný manažer, který dovede věci dotahovat do konce. „Zelenskyj se nechce nechat zatěžovat složitostmi. Chce rychlá a jednoduchá řešení. Jermak je nabízí,“ citovaly Financial Times ukrajinského protikorupčního aktivistu jménem Oleh Rybačuk, který popisoval vztah herce a producenta v paláci na ulici Bankova.
Ve chvíli, kdy se Jermak dostal do vlivné pozice, se měl stát naprostým hegemonem kyjevské politiky, jehož stolem musela projít každá zakázka. Padnout za oběť jeho nelibosti mělo několik členů vlády včetně expremiéra Šmyhala, mezi jeho oblíbence měl naopak patřit ministr zahraničí Sybiha nebo současná premiérka Julija Svyrydenková, která v Kyjevě začínala přímo pod Jermakem v prezidentské kanceláři.
Tu musel opustit vloni v listopadu, když se naplno rozjela korupční aféra kolem Zelenského spolupracovníků. Timur Mindič unikl zatčení nočním útěkem přes hranici do Polska, v jeho nemovitostech našli vyšetřovatelé hřivny i dolary v milionových částkách, a také extravaganci v podobě zlaté toalety, která se stala symbolem celé kauzy. Ohledně jeho pobytu se spekuluje o Izraeli, na Ukrajině je stíhán v nepřítomnosti.
Foto z domu Timura Mindiče
Obviněno bylo také několik bývalých členů vlády a dva úřadující. Ministr spravedlnosti Herman Haluščenko a mladá ministryně Svitlana Hrynčuková, která jej krátce předtím vystřídala v čele resortu energetiky. Centrem vyšetřování totiž byl státní energetický gigant Enerhoatom, kde mělo zmizet až 100 milionů dolarů.
Raketa Dana od pana Mindiče
Mluvilo se také o aktivitách Mindičovy skupiny ve zbrojním průmyslu. Firma Fire Point, původně castingová agentura jejich televize, se po začátku války pustila do experimentů s drony a raketami a stala se jedním z největších příjemců dotačních titulů ministerstva obrany na vývoj technologií. Jejich drony FP-1 a rakety Flamingo byly masivně propagovány v západních médiích jako výkvět válečného průmyslu napadené země.
Když v Česku uspořádali loni na podzim sbírku na raketu Dana, která měla být poctou Daně Drábové, objednali ji právě „u Mindiče“. Mezitím se ale podnikatelský příběh dostal do světových médií rámován zlatým záchodem pana majitele, takže spolek Dárek pro Putina nakonec celou akci za vybraných 12,5 milionu odpískal.
Jermak kvůli kauze opustil klíčový post v prezidentské kanceláři. Už předtím, v létě 2025, ukrajinští vyšetřovatelé nechali prohledat dům jeho zástupce Rostyslava Šurmy, řešícího u prezidenta hospodářské otázky. Prohlídku prováděla německá policie, sídlo ukrajinského úředníka a elitního manažera státních podniků se totiž nacházelo v luxusním alpském resortu u Starnberského jezera v Bavorsku.
Obvinění, které si Jermak převzal v tomto týdnu, ale naznačuje, že do kauzy byla prezidentská kancelář namočena mnohem více. Celkem 460 milionů hřiven (téměř devět milionů eur, v korunách ke čtvrt miliardě) z Enerhoatomu mělo být „vypráno“ ve výstavbě luxusního rezidenčního komplexu poblíž Kyjeva.
Na přelomu dubna a května se v ukrajinských médiích objevily úniky odposlechů, kde se hovoří o letovisku Kozyn, na soutoku řek Dněpru a Kozynky asi 25 kilometrů jižně od ukrajinské metropole. V borovém lese, kde si domy pořizují ukrajinské celebrity a také všichni dosavadní ukrajinští prezidenti, měla v rámci družstva nazvaného „Dynastie“ vyrůstat čtyři luxusní sídla.
Ve zveřejněných odposleších o stavbách hovořil ještě před svým útěkem Timur Mindič. Na druhé straně hovoru byla žena jménem Natalija, která podle všeho řídila projekt přímo na místě. V hovoru se řeší, že tři ze čtyř domů už jsou pod střechou, nebo stávka zedníků, kteří už dva měsíce nedostali zaplaceno. Ale také paní Natalija informuje, že na stavbě vznikl problém „u plotu mezi tebou a Vovou“. A z ukrajinských čtenářů každý ví, že Vova je zdrobnělinou jména Volodymyr.
Bývalá mluvčí: Kokain a Goebbels
Volodymyr Zelenskyj dostal o několik hodin později další ránu z nečekané strany. V pořadu amerického moderátora Tuckera Carlsona se o zážitcích v ukrajinské prezidentské kanceláři rozhovořila jeho mluvčí z let 2019–2021 Julija Mendelová.
V devadesátiminutovém rozhovoru mluvila o Zelenském jako o postavě, která velmi touží po zajištění svého místa v dějinách. Osudy lidí, kteří kvůli tomu nasazují vlastní život nebo zdraví, podle bývalé mluvčí příliš neřeší.
V současnosti už podle ní ukrajinskému prezidentovi jde hlavně o udržení moci, čemuž odpovídá i chování k těm, kteří jej kritizují.
V nejcitovanější části rozhovoru mluvila o své práci pro Zelenského, který podle ní tvrdil, že „lidé uvěří všemu, co jim řekne tisíc mluvících hlav“, a nabádal podřízené z tiskového oddělení, aby studovali metody nacistické propagandy, zejména Josefa Goebbelse.
„Jeden z největších šoků pro mě a pro celý komunikační tým přišel v roce 2020, když se začala propadat popularita,“ vzpomínala. Zelenskyj z toho vinil tým pro komunikaci, který není schopen dodat o jeho práci veřejnosti žádné pozitivní zprávy. „Kolegyně velmi slušně vyjádřila nesouhlas a naznačila mu, že problém je v tom, že prezident nedělá to, co sliboval. Jeho reakcí bylo, že nezáleží na tom, co se děje, ale na tom, co lidem řekne tisíc mluvících hlav. Když bude tisíc hlav tvrdit, že se něco povedlo, lidé skutečně uvěří, že se to povedlo,“ vzpomínala na jeho výklad.
V dalším pokračování se měl prezident Zelenskyj naštvat, když mu podřízená připomněla několik nedodržených slibů, a ve finále pronést: Chci po vás propagandu, jako dělal Goebbels.
Bývalá mluvčí zmínila také některé zvláštní zvyky prezidenta Zelenského, spojené s užíváním drog. Ona sama jej prý nikdy při jejich užívání neviděla, ale v rámci prezidentské kanceláře to bylo veřejné tajemství zachycené v desítkách historek.
Sama ale při práci zažila Zelenského zvyk před důležitými schůzkami či rozhovory na patnáct minut zmizet na toaletu. „Vždycky mě překvapilo, že z ní vyšel jako úplně jiný člověk,“ vzpomínala. Prezident byl po návštěvě toalety plný energie a připraven pohotově reagovat.
Také o ukrajinském prezidentovi pronesla, že z její zkušenosti je velmi emocionálně nestabilní a občas podléhá hysterii.
Profesor Drulák: Konec války bude znamenat konec Zelenského
Kyjev její slova popřel a o bývalé mluvčí se vyjádřil, že „už delší dobu není příčetná“. A některá média připomínají, že v minulých letech se o svém bývalém zaměstnavateli naopak vyjadřovala pozitivně.
„Bývalá mluvčí Zelenského vystřelila směs faktů a lží, která se dobře šíří, ale neobstojí. Její výstup zapadá do ruského pokusu diskreditovat ukrajinského prezidenta a destabilizovat Ukrajinu přes americká média,“ napsala v reakci předsedkyně strany LES Džamila Stehlíková.
Jiní naopak poznamenávají, že některé věci, které u Tuckera Carlsona Mendelová zmínila, už v souvislosti se Zelenským byly diskutovány dříve. „Tušili jsme to, ale že to řekl někdo z jeho okolí, je novinka,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz profesor Petr Drulák, někdejší první náměstek ministra zahraničních věcí.
Podle něj je zřejmé, že „konec války bude znamenat také konec Zelenského“.
Podle diplomata dění posledních dní naznačuje, že by se konflikt skutečně mohl chýlit ke konci. „Putin i Trump nezávisle na sobě řekli, že válka brzy skončí. Já to beru jako naději,“ říká Petr Drulák.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.