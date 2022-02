Farský si vyřídil účty. Ležel jsem v nemocnici! A role Kalouska

reklama

Ještě v lednu Farský tvrdil, že vzdát se mandátu by byl z jeho strany podvod na voliče. „Ale já jsem si nevybíral z dobrých řešení. Já si vybíral ze špatných a ještě horších řešení,“ dodává s tím, že pro vládu začínal představovat problém, byl by kvůli své stáži tématem, ve Sněmovně i na tiskových konferencích.

Od začátku Farský věřil, že půlroční stáž v Americe snadno skloubí s výkonem poslaneckého mandátu. Přesvědčil jej o tom nepříjemný nástup do funkce poslance v roce 2010. Mandát tehdy vykonával prý v mnohem složitějších podmínkách, které přinesla vážná nehoda spolu se zdravotními problémy, uvedl to v rozhovoru pro Deník N, který sdílel i na svém facebooku.

Původní zdroj ZDE.

„Byl jsem na sjezdovce ve Francii, v zatáčce mi vylítla lyže. V plné rychlosti jsem to napálil do sněžného děla. Roztříštil jsem si obě stehenní kosti, lyže mi utrhla všechny vazy v koleni, svaly. Čtrnáct dní ve francouzské nemocnici, kde mi chtěli levou nohu uříznout. Naštěstí jsem doktora přesvědčil, že ne,“ řekl s tím, že nakonec se doktorům podařilo nohu zachránit, i když původně hrozili, že už nebude chodit.

Poté, co jej po operacích posadili na vozík, mu začaly chodit esemesky s gratulací, že se stal poslancem. „Nechápal jsem, co to je za blbost. První pocit byl, že mandát nemůžu převzít. Zranění, starostování… ale blízcí lidé mi řekli, že jestli ještě někdy chci v politice pokračovat, nesmím mandátem pohrdat. Dopadlo to tak, že jsem šel na podzim už jako poslanec, spíš tedy ležící po léčebnách a učící se znovu chodit, do komunálních voleb,“ uvedl, že o pohrdání mluvil, ačkoli byl po léčebnách a učil se chodit.

Mgr. Jan Farský STAN



Ani jej proto nenapadlo, že stáž ve Spojených státech by byla problém. „Já jsem si od začátku opravdu myslel, že to půjde dohromady. Byl jsem o tom přesvědčený. Odjížděl jsem do Ameriky s tím, že to tak bude. Byl jsem racionálně přesvědčený, že ta dlouhodobá vize je silnější než šest měsíců,“ doplnil.

Jedním z politiků, kteří Farského kvůli zahraniční stáži hlasitě odsoudili, byl Miroslav Kalousek (TOP 09), vzkázal mu, aby složil mandát, a jeho chování označil za „podvod“ a „obelhávání voličů“.

To si zřejmě Farský vzal k srdci. „Nejvíc mě na tom všem bolí ty nálepky, které jsem dostal. Podvodník, lhář. Sám jsem si naběhl. Rozhodnutí bylo nutné. Proto mluvím o tom, že jsem nakonec vybíral z horších řešení. Nakonec i špatné rozhodnutí přináší úlevu. A ano, rozhodnutím se mi ulevilo,“ dodal Farský.

Všechny události mu prý zpětně dávají smysl. „Je to zkušenost nikoli hezká, ale velká a důležitá. Pro mě je každá odbočka zajímavá. A tyhle dvě byly extrémně zajímavé. Víc, než bych si představoval. Fakt to beru jako velkou zkušenost. Ne příjemnou, ale to ty nohy také nebyly. Ve chvíli, kdy jsem měl rodinu odsunutou na druhou kolej, jsem se sám sebe konečně zeptal: ‚Proč? Na kdy to odkládám?‘ Potřeboval jsem zkrátka ránu do sněžného děla. Bez toho bych si to neuvědomil. A teď jsem potřeboval druhou ránu,“ uzavřel Farský, který do Spojených států vycestoval společně s celou rodinou.

