Feri, Hitler a ku*vy. Starosta se jej zastal a nestíhal odpovídat na nadávky

Za dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění Obvodní soud pro Prahu 3 potrestal bývalého poslance Dominika Feriho tříletým vězením. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby. Rozhodnutí není pravomocné, Feri se proti němu ihned odvolal k Městskému soudu v Praze. Bývalý politik novinářům řekl, že je z rozsudku zklamaný, a doufá, že odvolací soud bude mít na případ jiný názor.

Příběh bývalé hvězdy TOP 09 a jeho konec vzbuzuje silné emoce, jež se odrážejí ve virtuálním éteru, kde Ferimu vyjadřují někteří podporu, jiní ho naopak zatracují. Svůj názor nyní dal světu na odiv také Marek Semerád; projevil lítost nad tím, jak se dnes k Ferimu staví jeho bývalí političtí přátelé či spolustraníci.

„Dominika Feriho, kterého jsem nikdy nevolil, nepodporoval ani nesledoval, mi je upřímně líto. Ačkoliv neznám celý příběh ani detaily, zcela opovrhuji komentáři jeho bývalých politických kamarádů, kteří teď dávají od něj ruce pryč. Je to ubohé. Ale zvykli jsme si,“ napsal Semerád. A ke svému komentáři připojil společný snímek Víta Rakušana a Dominika Feriho z roku 2019.

Pod jeho příspěvkem se zanedlouho rozhořela bouřlivá diskuse.

Zvláště emotivně zde vystoupil Štěpán Kotrba, jenž tvrdě Semerádovi připomněl, koho že tu hájí: „Ty taky mrdáš holky, co za tebou přijdou do kanclu?“ vyjádřil se nevybíravě Kotrba.

Semerád zůstal nad věcí a odpověď převedl spíše do vtipu: „No tos mě trochu zaskočil… Myslím, že ne,“ reagoval.

Kotrba následně napsal, že v takovém případě není jeho lítost vůči Ferimu namístě. „Kdysi měla šlechta jedno pravidlo, zajišťující rodinnou pohodu: kurvy v domě nejsou pro mě,“ dodal mediální analytik.

Jedna z diskutérek se pozastavila spíše nad vulgárním slovníkem Kotrby. „Vážně nechápu, jak člověk s takovým slovníkem může nebo mohl být pedagogem,“ podotkla.

Proti Semerádovi vystoupila Marie Erhlich a ujišťovala se, zda jeho postoj znamená souhlas s tím, co Feri páchal na ženách: „Dominik Feri zneužil svého postavení, důvěry. Ponižuje ženy, vysmívá se jejich pocitům, když svědčí, a to pro ně muselo být nesmírně bolestivé. Je pro mě absolutním zklamáním. Věřím, že váš postoj neznamená, že souhlasíte se znásilňováním, machismem, pohrdáním. Bylo by to pro mě zklamání ve vás,“ uvedla.

„Proč mi píšete hned, zda souhlasím se znásilněním? To proto, že jsem chlap? Já jen píšu, že mi ho je líto, toť vše. Ostatně již Ježíš pravil: ‚Kdo jsi bez viny, hoď kamenem…‘ zopakoval Semerád svůj pohled na věc. Poté, co mu Marie Erhlich oponovala, že by od něj čekala jiný přístup, označil ji Semerád za hysterku.

Tady se ale vlákna opět chytil Kotrba; zmínil analogii s Hitlerem: „Je ti líto i Hitlera? Sorry, chováš se jako debil,“ přisadil si. „Feri je jako masový vrah, který vymyslel holocaust nebo jak to myslíš?“ dotázal se Semerád. „Tak ti to zopakuji: Dominik Feri zneužil svého postavení, důvěry, autority. Znásilnil a ponižoval mladé, mnohdy nedospělé holky, jist si svou mocí a jejich bezbranností. Jsem podle tebe také hysterka?“ rozčiloval se Kotrba.

Odezvy Semeráda se mu už však nedostalo, a tak mu Kotrba ještě na závěr vzkázal: „Já nevím, kam až sahá tvá lítostivost... K Heydrichovi, k Banderovi, k Hitlerovi...? Asi nechám u vás ve vesnici vylepit billboard ‚Vašemu starostovi je líto, že potrestali znásilňovače holek‘,“ poznamenal mediální analytik.

Státní zástupkyně Petra Gřivnová viní Feriho ze tří skutků; dva se podle ní staly v březnu a v listopadu roku 2016 v jeho bytě v Praze 3. Obě dívky Feri podle obžaloby přes jejich nesouhlas líbal a osahával a následně s nimi prováděl sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době sedmnáct let.

„Je pro mě velkým zklamáním, že jsem odsouzený za něco, co se skutečně nestalo,“ řekl novinářům po vyhlášení rozsudku Feri. Dodal, že vyčká písemného vyhotovení verdiktu, aby zjistil, jak se soud vypořádal s údajnými rozpory v případu. A že věří, že odvolací soud jeho námitkám vyhoví.

