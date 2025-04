Fiala, Foltýn, Pavel a ČT. Rajchl označil ty, kteří nás mají táhnout k válce

„Když poslouchám debaty v televizi, kdybych nebyl politik, tak je neposlouchám. Když jsem na XTV vystrnadil Cyrila Svobodu, kdy neunesl moji jednu větu a odešel z pódia. A nebylo to nic hrozného. Řekl jsem mu, že plácá ideologické bláboly. Což není nic tak strašného a nota bene je to pravda. On to prostě nevydržel a odkráčel. Byl tam také Patrik Nacher za ANO a za Piráty Zdeněk Hřib a bylo je fantastické poslouchat, kdy jsem se dozvěděl, že po Praze se skvěle jezdí autem a že digitalizace stavebního řízení se povedla. To mne zaskočilo. Nevím, co tam ti Piráti berou, ale musí to být sakra materiál,“ uvedl v druhé části svého vystoupení Rajchl.

„Oni vedou debatu jen v tom směru – za to můžete vy. Lidi ale chtějí slyšet, co uděláme pro to, aby se situace zlepšila, a ne kdo za to může. Mohou za to všechny předchozí vlády, od roku 1989 až do současnosti. Kdo se chce vracet, ať třeba k ODS nebo někomu jinému, tak naplňuje Einsteinovu definici šílenství, že volí tu samou cestu a očekává odlišný závěr. Žádný jiný závěr ale nebude, bude to úplně stejné, jako jsme to viděli a slyšeli doposud. Budou se vymlouvat, že tohle a tamto nejde, že za to může ten druhý, EU, Putin. V momentě, kdy nám dáte dostatek hlasů, uvidíte, že rosteme, v těch preferencích se zcela jednoznačně zvyšujeme každým dnem, tak to nebude už jen 10,7, jak nám dali naposledy. My už jsme dávno nad STAN a budeme chtít porazit SPOLU. Moje ambice je ještě větší, poškádlit i to ANO, protože pevně doufám, že lidé pochopí, že pokud přijde Andrej Babiš, tak může trochu přidat důchody, řekněme o tisícovku, ale to není řešení současného stavu. Když se přijde na Úřad vlády, tak se musí odstoupit od Green Dealu, zavézt zákon PHARA, odstoupit od migrační dohody, od Evropského obranného fondu, který chtějí zřídit. Prostě přestat mluvit a začít dělat. Bez výmluv, s plnou politickou zodpovědností za všechny naše kroky,“ konstatoval za potlesku několika desítek přítomných předseda PRO. Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 21% hlasovalo: 6115 lidí

„A pak mám takovou osobní věc, proč porazit ANO. Strašně rád bych vyhodil Foltýna (smích), to mně musíte dopřát. To by bylo to nejkrásnější. Také by bylo pěkné, jak by nám dávali ministerské dekrety na Hradě a já bych Petru Pavlovi ruku nepodal, protože já si toho člověka absolutně nevážím a myslím si, že je naší největší ostudou,“ konstatoval za potlesku a pískotu Jindřich Rajchl.

„Zajímalo by mne, zda by mne pochválila naše média, stejně tak jako toho studenta, který na Slovensku nepodal ruku Pellegrinimu. Asi by byla poněkud jiná reakce, protože u nás je vždy všechno obráceně.“

Pak si auditoriu postěžoval: „Máme darovací smlouvy na webu a jeden pán, který si dal náš banner na plot, protože vy na to musíme mít smlouvu, tak se překlikl v datu narození, a už se psalo, že máme 117letého sponzora. On nám ale nedal ani korunu, jen pověsil plakát a napsal špatně datum narození. To už ale nikoho nezajímá. Okamžitě se publikuje, že PRO tady dělá nějaké podvody ve stylu Bács a Sinha. Jak se vrátit k tomu, když vás někdo nařkne, co jste neudělal? Říkám, že se tomu můžeme už jenom smát.“

„Když mi někdo řekne, že jsem extremista, proruský, antisystémový – mně je to úplně jedno. Teď jsem strávil týden v Dubaji a tam vidíte, o čem ten svět ve skutečnosti je. Oni válku absolutně neřeší. Rusové tam cestují, investují naprosto bez jakýchkoliv omezení. Benzín tam stojí patnáct korun litr. Ano, ropa jim tam teče ze země, ale proč my nemáme nejlevnější elektřinu v celé Evropě, když jí produkujeme nejvíce? Logicky, když oni mají nejlevnější benzín, tak my máme mít nejlevnější elektřinu,“ uvedl Rajchl a pokračoval. „Pojďme vrátit zdravý rozum do politiky! Pojďme si říci, že Rusko není naším nepřítelem a nebude, pokud my sami to nebudeme chtít. Jestli tady vytváří nepřátelský vztah, napětí mezi Českou republikou a Ruskem, tak je to ČT prostřednictvím Petra Fialy, Petra Pavla a Otakara Foltýna. A všech těchto lumpů, kteří nás tahají blíž a blíž k válce,“ uvedl Rajchl za potlesku přítomných, vesměs starších občanů.

„Když von der Leyenová dělala na ministerstvu obrany v Německu, tak realizovala zakázky jen tak z ruky, bez výběrového řízení, tak ztratila telefon. Nyní se jí v případu vyšetřování covidu ztratily SMS. Není toto pech? A téhleté ženské chcete dát do ruky 800 miliard eur na to, aby nakupovala zbraně pro nás, pro všechny? To ani omylem! Oni si k tomu covidu, který byl za 71 miliard, přikreslili ještě jednu nulu. Protože jsou nenažraní, nenasytní a chtějí nám sebrat peníze, aby za ně mohli dělat špinavé zbrojařské kšefty. Je to postavené na stejném triku, jako byl covid. Chtějí vytvořit takzvaný evropský obranný fond, chtějí si půjčit obrovské peníze, zejména od německých penzijních fondů, které mají peníze a úspory, od francouzských penzijních fondů, od spořicích fondů – to je ten soukromý kapitál, který pak Leyenová chce pustit a nakoupit zbraně pro celou Evropu. Oni budou rozhodovat, co budou od koho kupovat. Oni budou rozhodovat za jaké ceny. A oni budou rozhodovat, komu ty zbraně přidělí. Který stát co dostane. A my si ty zbraně budeme pronajímat a platit za to nájem každý rok. Oni zkasírují obrovské provize za to, že ještě více zadluží naši zemi, způsobí to zvýšení daní, zvláště z nemovitostí, a nakonec budou inkasovat obrovské úroky německé a francouzské penzijní fondy a budou za to Němcům a Francouzům vyplácet důchody,“ rozhorlil se Rajchl.

„My za tuto lež zaplatíme peníze, které zase skončí v cizině. Já už tuto hru nechci hrát. Chci, aby naše peníze zůstávaly v našich rukou. Aby to, co tady vyděláme, šlo našim důchodcům, rodinám a zůstávalo našemu státu. Všechny tyto hry na Green Deal, na bezpečnostní situaci, na covid a všechny ty strachy, tak odmítám hrát. Pojďme se konečně zbavit strachu a budovat naši zemi. Je nejvyšší čas, včera bylo pozdě!“ Opět zazněl sálem nepomucké sokolovny silný potlesk.

„ANO z evropského obranného fondu neodstoupí. Oni neodstoupí ani z Green Dealu, z lipské burzy. Oni neudělají nic, protože se proti EU nevzbouří. Neudělejme stejnou chybu jako v Německu. Za měsíc bychom si to uvědomili. Samozřejmě že naše preference by vzrostly. Mohli bychom říci, že ať by si lidé zvolili Babiše a my budeme čekat čtyři roky v opozici a nám budou preference růst, protože lidé pak pochopí, že ani Fiala, ani Babiš jim nepomohou. Jenže my ty čtyři roky už nemáme. V příštích čtyřech letech se bude rozhodovat o budoucnosti České republiky. Bude se rozhodovat, zda přijmeme migrační pakt, euro, jestli se zbavíme práva veta, jestli dáme všechny naše peníze do zbrojení. Anebo toto odmítneme a půjdeme vlastní středoevropskou cestou společně s Ficem a Orbánem,“ pokračoval za potlesku Jindřich Rajchl.

„Tato země potřebuje obnovu nejen ekonomickou, ale i morální a mravní. Pokud budeme mít v čele státu politiky, kteří nemají problém ohnout páteř, během jednoho dne převléknout kabát, tak to nedopadne dobře. Jestliže bude schválen zákon o potrestání propagátorů zločinů komunismu, tak vytáhneme životopis Petra Pavla a on půjde za to do kriminálu. A to bude úplně super!

„Potřebujeme vzory. Kdo je takovým? Novak Djokovič!“ Uvedl za bouřlivého potlesku předseda PRO.

„Ke komu má vzhlížet naše mládež? K Dominiku Haškovi? K Ivanu Trojanovi? My oslavujeme lidi, kteří jsou prohnilí. Oslavujeme lidi jen na základě materialismu. Kdo má víc peněz, ten je borec a je úplně jedno, jak je získal. Jestli je nakradl, podvedl ostatní lidi. Chci ukázat dětem, že tento národ má ve svém středu silnější jedince, významnější osobnosti. Velmi významnou osobností je pro mne pan profesor Beran. To je člověk, ke kterému má vzhlížet naše mládež. Sejně tak, jak jsem mluvil o Djokovičovi, který si mohl nechat stokrát napsat potvrzení o očkování, každý lékař by mu to napsal a vstříkl to někam za plot. On to neudělal, protože chce dát svému národu vzor, že se věci neobcházejí, že se bojuje přímo, čestně a s hrdostí. Musíme to vrátit i u nás do škol, médií, do politiky. Musíme adorovat ty lidi, kteří jsou skutečnou elitou tohoto národa. Nikoliv ty elitáři, kteří jsou tam dnes. Mezi elitou a elitářem je obrovský rozdíl. Je třeba, aby se Česká republika vrátila k bohatému, šťastnému, bezpečnému životu ve svobodě,“ zakončil svůj projev Jindřich Rajchl za bouřlivého potlesku přítomných zájemců a podporovatelů.