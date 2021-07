Fiala: Piráti jsou nová levice, ale boj proti populismu a extremismu je přednější

Hostem Prostoru X u moderátora Čestmíra Strakatého byl šéf ODS a kandidát na premiéra koalice SPOLU Petr Fiala. Řeč byla o víře v boha i o zážitcích jeho rodiny během druhé světové války a komunismu. Byl vychováván v ideálech první republiky a jakýkoliv rasismus a populismus je mu prý bytostně cizí. Do koalice chce jít jednoznačně s pirátskou koalicí. Je to podle něj sice nová levice, ale boj proti „extremismu“ je přednější. A daně se snižovat nebudou, pokud bude ODS u vlády.

Prvním tématem hovoru byla, možná trochu překvapivě, víra v boha. Petr Fiala se vyznal z toho, že je věřícím člověkem. Dospěl k tomu, dle vlastních slov, postupně v průběhu života a pokřtít se nechal až ve 22 letech. „Od té doby je pro mě víra něco zásadního, ale zároveň něco, o čem příliš mluvit nechci.“ prohlásil trochu nesměle politik. Strakatý ho upozornil, že obecně málo mluví o svém soukromí. Na to mu Fiala odvětil, že on jako veřejný činitel nabízí program, řešení a svou zkušenost a nepovažuje za důležité nějak výrazně odhalovat své soukromí. „Jsem raději, když za mě mluví moje práce, výsledky a profesionalita“ dodal Fiala.

Fiala také vzpomněl na poměry ve své rodině, která utrpěla ztráty jak během holokaustu, tak následně během tuhé komunistické diktatury. Fialův otec v padesátých letech totiž odešel z komunistické strany a byl za to posléze vyhozen z univerzity, kde vyučoval. „Byl sem vychováván v takovém demokratickém duchu, v ideálech první republiky, to mi bylo předáváno, takže pro mě byla demokracie a svoboda něco, po čem jsem vždycky toužil a považoval za správné už od dětství,“ vysvětluje Fiala, že právě rodinná zkušenost z holokaustu ho vede k opatrnosti před přílišnými vášněmi a emocemi v politice.

„Stejně tak já nesnáším všechny formy rasismu, pohrdání lidmi kvůli tomu, jací jsou, kde se narodili, jak vypadají, toto je mi všechno vlastně bytostně cizí,“ ujišťuje důrazně politik. Pak se už přešlo k čistě politickým tématům. V každém člověku i v politikovi lze prý nalézt nějaké dobro, ale Fiala politiky posuzuje hlavně podle jejich činů. „A činy Andreje Babiše, které vidíme, určitě nejsou dobré. My tady vidíme člověka, který povýšil střet zájmů a osobní zisk na politický princip, kterému moc nezáleží na tom, co se děje s touto zemí, ale záleží mu na tom, jak on u toho vypadá a co to přinese jeho firmám. A to určitě není dobré,“ pravil Fiala.

Na výtku, že v posledních průzkumech hnutí ANO posiluje, Fiala namítá, že Andrej Babiš má velkou ekonomickou a mediální moc a umí s ní pracovat. Fiala se průzkumy prý příliš nezabývá. „Já nijak Andreje Babiše nepodceňuji. Je to určitě nebezpečí, že může ve volbách uspět, a my musíme udělat vše pro to, abychom byli lepší“ řekl.

Fiala také celkem jednoznačně odmítá povolební spolupráci s hnutím ANO, a to i bez osoby Andreje Babiše. Koalice Pirátů a starostů je, dle jeho slov, uskupení demokratických stran a Fiala prý s nimi počítá při sestavování vlády. „U Pirátů, jako u nové levice, vidím spoustu nebezpečí, ale tady bojujeme přece proti něčemu zásadnějšímu, a to je populismus a extremismus,“ dodal.

Po volbách podle Fialy hrozí vláda hnutí ANO, SPD, KSČM a hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Tomu by se měla, dle Fialy, Česká republika vyhnout.

Zmínil také tragédii na jižní Moravě, kdy tornádo zdevastovalo několik obcí. Fiala jako opoziční politik prý necítil potřebu jet se podívat přímo na místo. Dostatečné se mu zdálo zaslání finančních prostředků a přerušení volební kampaně. Považuje prý ale naopak za správné, že na Moravu vyrazil úřadující premiér Andrej Babiš a vládní ministři. „Tak to má být, to vyplývá z jeho funkce, stejně jako tam musí být hejtman, ale nemá tam být možný budoucí premiér.“ prohlásil Fiala.

Šéf ODS v rozhovoru také slíbil, že po volbách, pokud bude vládnout, nebude zvyšovat lidem daně. Sází na snížení deficitu úsporami a vyššími příjmy díky růstu ekonomiky. Ušetřit chce přibližně 100 miliard korun třeba na dotacích firmám.

