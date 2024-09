Fiala dodal detaily: Bartoš nezvládal. A byla tu ještě jedna horší věc

Tématem číslo jedna je od úterý odvolání Ivana Bartoše a odchod Pirátů z vlády. Premiér se snaží krotit vášně a v novém videu na sociálních sítích vysvětluje, jak ke svému rozhodnutí dospěl a že tím nic jiného nemyslel.

„O odvolání Ivana Bartoše přinášejí média jednu zprávu za druhou, každý se snaží přijít se svou interpretací, nebo se dokonce pochlubit zaručenými zprávami ze zákulisí. Je to asi pochopitelné a mohl bych nad tím i mávnout rukou, ale byl bych nerad, kdyby zapadla ta nejdůležitější věc a jediný pravý důvod toho, co se teď děje,“ spustil klidným tónem premiér.

„Ivana Bartoše odvolávám z vlády proto, že nebyl schopen vyřešit problémy digitalizace stavebního řízení. A je tam ještě jedna horší věc, silnější důvod. On si totiž ani neuvědomuje, jak hluboké ty problémy ve skutečnosti jsou,“ opakuje Fiala důvody Bartošova odvolání.

Fiala také znovu opakuje, že vláda byla k Bartošovi benevolentní a dávala mu čas na spravení systému. „My jsme ve vládě Ivanu Bartošovi vždycky vycházeli vstříc, když nás přesvědčoval, že potřebuje víc času na to, aby dal projekt do pořádku. Do konce července, do konce prázdnin. Ale trvá to už tři měsíce a výsledky nemáme,“ podotýká Fiala a připomíná expertní analýzu o stavu DSŘ, která byla podle něj naprosto zdrcující.

Jako předseda vlády Fiala vnímá zodpovědnost za to, že splní sliby voličům, a to také v modernizaci státu. „A proto jsem se rozhodl, že musím situaci rychle vyřešit a navrhnout panu prezidentovi odvolání Ivana Bartoše. Kdybych to neudělal v úterý, tak bych to musel udělat ve středu, ve čtvrtek nebo příští týden, ale jiná cesta už nebyla,“ má jasno Fiala, že řešení muselo nastat hned.

Premiér poté znovu potvrdil, že koordinaci digitálního stavebního řízení má nyní na starosti ministr dopravy Martin Kupka a jeho tým. „Já jsem přesvědčen, že udělá ty potřebné kroky a že ten systém bude fungovat, bude jednodušší a bude plnit to, co jsme si od něj všichni slibovali,“ doufá Fiala.

Vyjádřil se také k proklamovanému odchodu Pirátů z vlády, což je kapitola, kterou by chtěl mít premiér za sebou co nejdříve. „Já chápu, že vás nezajímají nějaké spory, přepjaté tiskovky, hádky v koalici, a proto budu mít tu situaci vyřešenou co nejdříve. Myslím, že už na začátku příštího týdne budeme mít jasno v tom, kdo ve vládě zůstává a kdo chce pracovat na modernizaci naší země. A odchod Pirátů, který beru na vědomí, ale Piráty z vlády nevyháním, rozhodli se odejít, tak jejich odchod musí být pro celou koalici impulz k zamyšlení, jestli vláda nemůže být efektivnější, akceschopnější a přesvědčivější pro voliče,“ tvrdí Fiala.

„Máme před sebou ještě spoustu práce, kterou musíme za ten rok stihnout, aby se tady lidem lépe žilo, aby podnikatelé nečelili zbytečným překážkám a taky aby se tady stavělo. Protože bez toho by byl ohrožen ekonomický růst, bez toho by byla ohrožena budoucnost celé České republiky a nás všech. A už opravdu nemáme na co čekat,“ dodal Fiala.