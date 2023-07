Fiala je na tom bídně jako Biden. A ten je na dně. Právě vyšlo

reklama

Důvěra amerických občanů v jejich vládu se rapidně propadá a nyní je nejnižší ze všech zemí G7. Toto zjištění přináší nejnovější průzkum analytické společnosti Gallup, která měří důvěru lidí ve státní moc napříč světem již bezmála dvě dekády. V roce 2006, kdy Gallup poprvé prováděl svůj globální průzkum, naměřil americké vládě důvěru domácí veřejnosti ve výši 56 %, což bylo tehdy nejvíce v G7. V kontrastu s tímto výsledkem podle nejnovějších údajů získaných posledním průzkumem v září minulého roku své vládě důvěřuje pouze 31 % Američanů. Vláda Spojeného království, která je nyní s pouhými 33 % druhou nejméně důvěryhodnou v G7, ještě v roce 2006 požívala důvěry 49 % svých občanů, přičemž byla tehdy druhou nejdůvěryhodnější v tomtéž srovnání napříč sedmičkou ekonomicky nejvyspělejších států světa.

Klesající důvěru Američanů ve své státní instituce a vládnoucí představitele potvrzují i další průzkumy. Podle průzkumu The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research z letošního června si pouze 34 % obyvatel USA myslí, že prezident Joe Biden zvládá řídit ekonomiku. Washingtonský think-tank Pew Research Center, který mapuje nálady veřejnosti již několik desetiletí, zjistil na základě údajů z roku 2022, že pouze 20 % Američanů důvěřuje své vládě, že „bude dělat, co je správné, alespoň většinu času“. V roce 1958 si to o své vládě myslelo 73 % amerických občanů.

Je na místě zmínit, že anglické slovo pro vládu („national government“), s nímž pracuje citovaný výzkum, je obvykle (a to zejména v americkém kontextu) používáno v širším smyslu, než jen jako označení pro konkrétní vrcholný orgán moci výkonné, jak je tomu u nás; v anglosaském politickém prostředí se jedná o synonymum pro státní moc obecně. Společnost Gallup však zároveň měří důvěru občanů ve „vedení země“, kde lze pozorovat korelaci s celkovou důvěrou ve státní moc. Nicméně v roce 2022 důvěra ve vládu ve Spojeném království prudce klesla dokonce i mezi občany, kteří uvedli, že podporují vedení země.

Zatímco důvěra ve vlády ve dvou výše zmíněných anglosaských zemích klesá, opačný trend lze pozorovat na evropském kontinentu; v Německu, kde se podle průzkumu společnosti Gallup důvěra občanů ve vládu téměř zdvojnásobila z 32 % v roce 2006 na 61 % pro rok 2022, a v Itálii, kde důvěryhodnost tamní vlády vzrostla z 24 % na 41 % v tomtéž časovém období. K částečnému nárůstu důvěry obyvatel ve vládu za posledních 16 let podle průzkumu došlo také ve Francii (z 32 % na 46 %), v Kanadě (ze 44 % na 51 %) a v Japonsku (z 35% na 43 %). Žebříček důvěryhodnosti vlád v rámci G7 nyní vede již zmíněné Německo. Kanada je druhá.

A jak je na tom naše země? Podle zjištění průzkumu Gallup pro rok 2022 důvěra občanů v „národní vládu“ v České republice činí 34 %, zatímco „vedení země“ podporuje 33 % Čechů. V globálním srovnání stále těsně překonáváme např. Venezuelu, kde své vládě důvěřuje 32 % lidí. Podle nejnovějších dat společnosti Morning Consult z 29. června letošního roku si premiér Petr Fiala (ODS) drží podporu 20 % populace a nadále tak zůstává nejméně oblíbeným lídrem v Evropě.

Psali jsme: „Fialo, táhni na Ukrajinu.“ Praha plná malůvek. Policie v akci „Rozhodnou-li se USA bombardovat Bělehrad jako v roce 1999...“ Dohoda s Amerikou: Dopady Fiala musel reagovat. Vyšel průzkum, co si lidé o vládě skutečně myslí Průzkum popularity: Pavel a Babiš v čele, Fiala s Pekarovou úplně na konci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.