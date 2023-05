Fiala mluví jen o SPOLU, teď ti Piráti... Babiš tuší. Špatná zpráva pro ODS

Expremiér a předseda opozičního parlamentního hnutí ANO v rámci dnešní připomínky vstupu České republiky do Evropské unie 1. května v roce 2004 bilancoval nad tím, zda se naplnily čtyři svobody EU. A došel k závěrům, že nikoliv. „Evropa se vydala na cestu zelených aktivistů, kteří ji chtějí zničit,“ uvedl v krátkém facebookovém videu, v němž se problematice věnoval. Opřel se do premiéra Petra Fialy (ODS) a Pirátů.

V úvodu Andrej Babiš vyjmenoval to pozitivní, co nám členství v EU mělo přinášet: „Naše členství je pro nás výhodné, jsme v Schengenu, vyvážíme 87 procent zboží do Evropské unie, dostáváme peníze...,“ uvedl hlavní důvody našeho vstupu do EU.

A následně dodal velké „ale“ s tím, že původní evropské myšlenky EU se nenaplnily: „Schengen už dávno měl být rozšířen na západní Balkán, Srbsko. Měli jsme bránit Evropu na moři. Čtyři svobody se nenaplnily: vnitřní trh, volný pohyb zboží, služeb, lidí, kapitálu, to je vše nesplněno,“ zdůraznil Babiš.

„Evropa se vydala na cestu zelených aktivistů, kteří ji chtějí zničit. Ano, od vstupu do Evropské unie jsme dostali čistých 100 miliard. Na druhou stranu, Evropská unie nám nadiktovala, kam mají ty peníze jít. Například MPSV na program 2014–2020 dostalo 87 miliard a zdravotnictví jenom 8,5 miliardy. Železnice, dálnice, infrastruktura, to si všechno staré členské státy postavily dávno před naším vstupem a nám to nedovolují. Máme tady pět tisíc úředníků, kteří jsou placeni z Bruselu a dohlížejí na to, abychom udělali nějaké chyby a ty peníze jsme nečerpali,“ pokračoval opozičník.

„Takže Evropská unie má plno plusů a plno negativ. Brusel stále vymýšlí, zasahuje nám do života, diktuje nám, co vlastně máme dělat, jakou máme mít energetiku, jestli máme jezdit na kole do práce a nakonec jestli budeme jíst brouky, pokud si někdo usmyslí to takhle vyrábět,“ uvedl bývalý předseda vlády.

„Nerozumím tomu a pan Václav Klaus z toho musí být značně smutný. Já jsem přesvědčen, že SPOLU fúzuje, že to bude jedna strana, protože pan premiér nemluví o ODS, stále mluví o SPOLU. A teď ti Piráti... No, tak si udělejte slučovací sjezd, všech těch pět stran – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN, všichni ti antibabišovci – a bude jedna strana, my budeme na druhé straně a budeme mít ten většinový systém jako v Americe, který nám tady chybí. Takže gratulujeme ODS k tomu, kam ji pan premiér dovedl,“ zakončil Andrej Babiš.

