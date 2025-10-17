Fiala nastražil na Babiše past, je si jistý expert

Vláda premiéra Petra Fialy čelí kritice kvůli tomu, že odmítá znovu předložit návrh státního rozpočtu nové Poslanecké sněmovně. Podle dosluhujícího kabinetu by takový krok ulehčil práci vznikající vládě Andreje Babiše, a proto jej Fialův tým neplánuje.
„Andrej Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat naši zemi. V tom mu pomáhat nebudeme,“ prohlásil Fiala ve čtvrtek. Prezident Petr Pavel už ale avizoval, že bude po premiérovi požadovat, aby rozpočet znovu předložil a umožnil jeho korekce. V minulosti navíc bylo vždy zvykem, že byl rozpočet po volbách nové sněmovně znovu předložen.
Podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) vznikla celá eskapáda s rozpočtem proto, že vláda věděla, že rozpočet na rok 2026 je „lživý“ a chybí v něm desítky miliard korun na slíbené výdaje, především v dopravě. Tyto schválené prostředky totiž kabinet do návrhu nezahrnul, aby neporušil zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pokud by byly všechny závazky zahrnuty, rozpočtový schodek by se podle Schillerové přiblížil úrovni covidových let.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
„Pár dnů po volbách Fialova vláda přiznala, že v rozpočtu chybí desítky miliard na připravené dopravní stavby. Pokud by tyto desítky miliardy řádně zahrnula, vážně hrozí, že sama poruší zákon o rozpočtové odpovědnosti,“ má jasno Kovanda, že rozpočet postrádal prostředky na schválené výdaje.
Nyní podle Kovandy Fialova vláda nechce rozpočet znovu předložit, protože by musela slíbené prostředky zahrnout a porušila by zákon o rozpočtové odpovědnosti. „Cejch rozpočtově neodpovědné vlády by ulpěl na ní,“ tvrdí Kovanda.
„Zároveň uchystala svého druhu past nové vládě. Protože ta, pokud dopravní stavby zahrne do svého rozpočtu, riskuje, že poruší zákon o rozpočtové odpovědnosti. Toho by zřejmě nová opozice, někdejší Fialova vláda, využila k nařčení vlády nové, že není rozpočtově odpovědná,“ nastiňuje ekonom.
A podstatná část veřejnosti by pak navíc skutečně uvěřila, že „nová vláda není rozpočtově odpovědná kvůli výdajům na rozmáchlé předvolební sliby, i když by ve skutečnosti šlo jen o to, že řádně zahrnula výdaje, které měla zahrnout už vláda předchozí,“ dodává Kovanda, jak čte celou situaci s rozpočtem.
O co ve skutečnosti jde v "rozpočtové kauze":— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) October 17, 2025
1. Fialova vláda před volbami připravila rozpočet s nerealisticky nízkým schodkem, aby zvýšila své šance na volební úspěch.
2. Ještě před volbami rozpočet dostala stará sněmovna.
3. Pár dnů po volbách Fialova vláda přiznala, že v…
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič