Fiala nastražil na Babiše past, je si jistý expert

17.10.2025 15:52 | Monitoring

Ekonom Lukáš Kovanda souhlasí s tvrzením špiček hnutí ANO, že vláda Petra Fialy schválně poslala do sněmovny před volbami nereálný rozpočet. Aktuální spor o opětovné vložení rozpočtu nové sněmovně je podle něj snahou budoucí opozice útočit na vznikající Babišovu vládu, že je rozpočtově neodpovědná.

Fiala nastražil na Babiše past, je si jistý expert
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ekonom Lukáš Kovanda

Vláda premiéra Petra Fialy čelí kritice kvůli tomu, že odmítá znovu předložit návrh státního rozpočtu nové Poslanecké sněmovně. Podle dosluhujícího kabinetu by takový krok ulehčil práci vznikající vládě Andreje Babiše, a proto jej Fialův tým neplánuje.

„Andrej Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat naši zemi. V tom mu pomáhat nebudeme,“ prohlásil Fiala ve čtvrtek. Prezident Petr Pavel už ale avizoval, že bude po premiérovi požadovat, aby rozpočet znovu předložil a umožnil jeho korekce. V minulosti navíc bylo vždy zvykem, že byl rozpočet po volbách nové sněmovně znovu předložen.

Podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) vznikla celá eskapáda s rozpočtem proto, že vláda věděla, že rozpočet na rok 2026 je „lživý“ a chybí v něm desítky miliard korun na slíbené výdaje, především v dopravě. Tyto schválené prostředky totiž kabinet do návrhu nezahrnul, aby neporušil zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pokud by byly všechny závazky zahrnuty, rozpočtový schodek by se podle Schillerové přiblížil úrovni covidových let.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 11897 lidí
To stejné si navíc myslí i řada ekonomů včetně Lukáše Kovandy. Ten na síti X shrnul celou rozpočtovou kauzu do řady klíčových bodů. „Zaprvé Fialova vláda před volbami připravila rozpočet s nerealisticky nízkým schodkem, aby zvýšila své šance na volební úspěch. Ještě před volbami rozpočet dostala stará sněmovna,“ popisuje Kovanda, jak se věci udály.

„Pár dnů po volbách Fialova vláda přiznala, že v rozpočtu chybí desítky miliard na připravené dopravní stavby. Pokud by tyto desítky miliardy řádně zahrnula, vážně hrozí, že sama poruší zákon o rozpočtové odpovědnosti,“ má jasno Kovanda, že rozpočet postrádal prostředky na schválené výdaje.

Nyní podle Kovandy Fialova vláda nechce rozpočet znovu předložit, protože by musela slíbené prostředky zahrnout a porušila by zákon o rozpočtové odpovědnosti. „Cejch rozpočtově neodpovědné vlády by ulpěl na ní,“ tvrdí Kovanda.

„Zároveň uchystala svého druhu past nové vládě. Protože ta, pokud dopravní stavby zahrne do svého rozpočtu, riskuje, že poruší zákon o rozpočtové odpovědnosti. Toho by zřejmě nová opozice, někdejší Fialova vláda, využila k nařčení vlády nové, že není rozpočtově odpovědná,“ nastiňuje ekonom.

A podstatná část veřejnosti by pak navíc skutečně uvěřila, že „nová vláda není rozpočtově odpovědná kvůli výdajům na rozmáchlé předvolební sliby, i když by ve skutečnosti šlo jen o to, že řádně zahrnula výdaje, které měla zahrnout už vláda předchozí,“ dodává Kovanda, jak čte celou situaci s rozpočtem.

 

Psali jsme:

„Rozpočet je podvod na voliče.“ ANO kvůli vládě svolalo tiskovku
Babiš vyzval prezidenta, aby zatlačil na Fialu. Vypadá to, že se tak stane
Fiala to chce „hodit“ na Babiše. Kovanda k chybějícímu návrhu rozpočtu
Babiš o stavu státní kasy: Stanjura podváděl, brutálně

 

Zdroje:

https://twitter.com/LukasKovanda/status/1979099331773776182?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , rozpočet , Kovanda , Schillerová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by Fialova vláda znovu předložit rozpočet, jak bývalo vždy zvykem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Mgr. Bc. Hubert Lang byl položen dotaz

Co myslíte tou regulací uprchlíků z Ukrajiny?

Budete je dál přijímat? Za jakých podmínek? A co bude s těmi, co už tu jsou, a že jich není málo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Pane Lasico, jak jste s ní dokázal žít?“ Vášáryová poučovala, vymstilo se jí to

11:01 „Pane Lasico, jak jste s ní dokázal žít?“ Vášáryová poučovala, vymstilo se jí to

Herečka, někdejší diplomatka a také první kandidátka na prezidentku Magda Vášáryová na vlnách Českéh…