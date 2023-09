Fiala promlouval k národu. „Sebevědomí. Jako s Ukrajinou, to je potřeba.“

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) promluvil o budoucnosti Česka. Velmi kriticky zhodnotil poslední dekádu let 2013 až 2023 a popsal, co se musí stát, má-li se naše země pohnout konečně kupředu. V prvé řadě se podle premiéra musíme začít chovat sebevědomě, což prý jeho vláda předvádí např. v podpoře Ukrajiny během ruské agrese. Vedle toho by podle Fialy měl každý Čech mít elektronickou identitu, se kterou dokáže zařídit takřka všechno, aniž by se musel setkávat se státními úředníky.

Premiér Petr Fiala (ODS) vystoupil na konferenci Česko na křižovatce. „Považuji za důležité pro naši budoucnost, že jsme tady společně v tomto sále,“ začal Fiala v plném sále před kamerami ČT a zdůraznil, že je třeba si ujasnit, jaké vize čeští občané v posledních pár desítkách let většinově přijali za své. „Nebojme se, prosím, slova vize, tedy představy o tom, co by mělo nastat, k čemu směřujeme do budoucnosti. To je něco naprosto přirozeného. Je to přirozené jak v osobní rovině, tak na úrovni společnosti nebo státu.“

A od té doby se nenašla shoda na tom, jaké mají být další společné cíle.

„Vrcholem tohoto vládnutí, vládnutí bez vizí, to byla doslova ztracená léta. Stát se nikam neposunul, neposunul se nikam z hlediska infrastruktury, úrovně veřejných služeb nebo třeba odolnosti vůči krizím,“ nechal se slyšet Fiala s tím, že i to se plně projevilo ve chvíli, kdy ve světě propuklo hned několik různých krizí. Ať už šlo o jednostrannou závislost na dodávkách ruského plynu a ropy, nebo neschopnost uvést do chodu stavbu nových bloků jaderných elektráren nebo konečně dokončit českou dálniční síť.

V obecné rovině má podle předsedy vlády Česko jeden dlouhodobý problém.

„Nedostatek sebevědomí. Nedostatek sebevědomí dlouhodobě rámuje naši veřejnou debatu. A přitom k tomu není vůbec žádný důvod. Léta se snažím připomínat, že nejsme žádná malá zemička, ale 9. největší země EU. Když to připomínám, tak jsou mnozí překvapeni. Lidem se tady žije velmi dobře a bezpečně. A to nejen těm nejbohatším, ale i normálním lidem ze střední třídy. A to je situace, kterou v řadě zemí světa nenajdete,“ upozornil Fiala s tím, že tohoto Česko dosáhlo v posledních třiceti letech a všichni lidé by si to měli připomínat, aby věděli, s čím mohou pracovat v pohledech do budoucna.

Různých představ, jak posunout Česko dál, vzniká podle Fialy v této zemi celá řada. Jen se na nich lidé nedokážou shodnout.

„Nedokážeme se shodnout ani na dvou, třech věcech, za něž by se postavilo několik vlád po sobě. Je to vina nás politiků, kteří žijí od voleb k volbám, ale i médií, která fungují od jednoho negativního titulku ke druhému, ale i podnikatelů, kteří nepřekračují horizont jedné či dvou výsledovek,“ nešetřil kritickými slovy premiér.

Konstatoval, že Česko stojí na křižovatce už dlouho, plus minus od roku 2005 a stále přešlapujeme. A přešlapujeme už tak dlouho, že se mezitím zkomplikovala situace ve světě. Pokud má Česko opravdu udělat krok vpřed, musí se stát skutečnou křižovatkou ve středu Evropy, která z toho dokáže žít a dokáže hrát důležitou roli v Evropě, dokáže nasávat nápady ze světa a dokáže je úspěšně využít.

Aby se Česko dokázalo posunout kupředu, musí z pohledu předsedy vlády pracovat se 4 pilíři.

Vrátil se k myšlence, že musíme být sebevědomým národem. Sebevědomí podle Fialy musí být naší první opěrnou nohou.

„Musíme chtít být sebevědomím politickým národem. Musíme pracovat na posunech v naší mentalitě. Nesmíme se neustále podceňovat. Jen ten, kdo si skutečně věří, dosáhne skutečně toho, co si předsevzal. A jedním z projevů sebevědomého státu je jeho chování v zahraniční politice. Náš principiální postoj po napadení Ukrajiny inspiroval většinu Evropy. Naše aktivní role při předsednictví EU pomohla vyřešit podstatné evropské problémy, třeba v evropské energetice. To, že jsme se za rok odstřihli od ruského plynu, to si vysloužilo uznání i od těch největších skeptiků,“ konstatoval Fiala.

Poděkoval Čechům za to, jak zvládli příchod statisíců válečných uprchlíků do Česka. Oznámil, že v zahraničí je Česko konečně vnímáno jako konstruktivní partner, který si ale dokáže tvrdě jít za svými zájmy, ať už jde o oblast energetiky nebo o jiné oblasti.

Za druhé je podle Fialy třeba konečně přetvořit Českou republiku v elektivní stát a zkrotit byrokracii. „Musím říct, že jsem byl nemile překvapen, když jsem po 8 letech opět vstoupil do Strakovy akademie,“ posteskl si Fiala. A jedním dechem dodal, že v horizontu dvou funkčních období skutečně dokáže vybudovat efektivní stát.

Chci, abyste za 7 let, v roce 2030, nemuseli potkat více než jednoho úředníka. Toho, který vám, po dovršení 15 let pomůže vytvořit elektronickou identitu, s jejíž pomocí zvládnete zaplacení daní, převod auta, založení firmy. Někteří z vás se na mě usmívají, někteří z vás se na mě dívají skepticky, ale bez silného sebevědomí, bez odvážné vize a bez stanovení si takovýchto zdánlivě nesplnitelných cílů, zdánlivě nesplnitelných cílů, se významně neposuneme.

Za třetí je třeba na nohy postavit české školství a učit děti nikoli biflovat, ale chápat informace v kontextu. A vysoké školy by se podle Fialy měly dostat mezi světovou elitu. Současně je třeba podporovat vědu a výzkum a jejich aplikaci v reálné ekonomice. „Česká republika musí být do deseti let centrem vzdělanosti a nových myšlenek,“ prohlásil předseda vlády v souvislosti s tímto tématem s dodatkem, že naše univerzity musí být natolik atraktivní, aby lákaly investice ze zahraničí.

Čtvrtým pilířem musí podle Fialy být strategické investice do 6 oblastí. „Nebojte se, nehodlám vám představovat tisíce projektů, které jsme náhodně posbírali ve všech koutech naší země,“ rýpl si do vlády Andreje Babiše, která cestovala autobusem po Česku a zapisovala si různé projekty, do nichž by bylo možné investovat. Od dopravní infrastruktury, přes po výstavbu různých sportovních hal nebo nové vládní čtvrti v Praze.

Podle Fialy je třeba dobudovat jak dálniční síť, podobně jako to dokázalo Polsko a spustit projekt vysokorychlostních tratí, které bude možné využít i v energetické a datové oblasti.

Podle Fialy musí jeho i další vlády zajistit dostatek energie pro Česko za přijatelné ceny. „Sami víte, že moje vláda se věnuje energetice velmi intenzivně, přerušujeme spojení s Ruskem, jsme připraveni získat další část chybějící energetické infrastruktury, konkrétní kroky jsme pro to už udělali, a hlavně plánujeme zjednodušit legislativní prostředí pro všechny investory v této oblasti,“ zdůraznil Fiala s tím, že pro Česko je zásadní, aby jaderná energetika na celoevropské úrovni patřila mezi tzv. čisté zdroje. „My se snažíme o to, abychom byli v centru vývoje a výroby malých modulárních elektráren,“ pravil Fiala.

Upozornil také, že v Česku máme k dispozici velké zásoby lithia a jeho vláda intenzivně pracuje na tom, aby v roce 2026 spustila jeho těžbu, která by v konečném důsledku pomohla i automobilovému průmyslu. Volal také po výrobě čipů, ve které má z jeho pohledu Česko přiložit ruku k dílu. „Pracujeme na tom, bychom na severu Moravy získali velkou investici v řádu desítek miliard korun,“ oznámil Fiala.

Nakonec by podle něj Česko mělo zachytit trendy v informačních technologiích a pracovat s nimi.

Tohle všechno se může podařit jen tehdy, když se budou vlády těmto strategickým oblastem věnovat a rozdělí peníze z rozpočtu tak, že tyto peníze oddělí od běžného chodu státu. „Pokud se nám to společně podaří, tak se to projeví na reálných mzdách i na úrovni kupní síly, kdy firmy budou moct zaplatit svým zaměstnancům více peněz, protože budou vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou,“ volal Fiala. „Já vám nabízím vizi, že se staneme skutečnou křižovatkou Evropy, křižovatkou chytrou, dobře navrženou, bezpečnou, která vás dokáže navést k lepšímu životu a lepší práci.

Vyžaduje to, abychom se posunuli z okraje, kam se zbytečně dostáváme vlastními komplexy, zpátky do středu, kam jsme vždycky patřili. Vyžaduje to doslova restart Česka. Restart, ve kterém naše myšlení musí dohnat geografii,“ zdůrazňoval Fiala s tím, že jen tak bude Česko patřit mezi nejvyspělejší země světa.

