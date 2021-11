Fiala si u Američanů zaplatil reklamu. Prý nechce rozdělovat společnost. Tu reklamu objevila masa neočkovaných. A teprve pak začala show

reklama

„Vážím si všech lidí v České republice a respektuji, že mají jiné politické názory. Až začneme dělat politiku naší budoucí vlády, lidé uvidí, že jednáme ve prospěch celé České republiky," zní oficiální reklamní sdělení. Platí ho ODS a plakátek s prohlášením doposud ocenily skoro 3 tisícovky fanoušků. Na osm set z nich se k citovaným slovům vyjádřilo. Ačkoli zprvu převládalo nadšení z politického přesměrování země, netrvalo dlouho, aby se debata stočila na ostrý střet mezi neočkovanými a budoucí vládou.

Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27714 lidí

„Hlavně vyřešte to rozdělování očkovaní versus neočkování, tohle je bordel," žádala Lucie Z.

„Zatím tomu vašemu prohlášení deklarované plány nenasvědčují. Lockdown neočkovaných 60+ je úplně mimo. Diskriminační politika na pokračování. Každý odpovídá za své zdraví sám sobě a nikdo nemá právo tvrdě nařizovat cokoliv jiného. Nechte lidi žít bez zákazů a bude klid," poznamenal Jiří V.

„Takže mě nebudete nutit do očkování?" chtěla vědět Gabriela K. Marně. Fiala ani jeho početný tým asistentů a poradců neodepsal.

„To, že očkování – neočkování představují drtivou většinu obav, je už samo o sobě zvláštní. Náš svět se docela dost smrsknul, pokud toto představuje základní životní otázku a potřebu většiny lidí. To už působí jako střet náboženství, či dokonce střet kultur. Ze strany pana Fialy se neobávám nějakého křečovitého, iracionálního a destruktivního tlaku v této otázce. Křečovitost a hysterii pozoruji v této otázce na obou pólech mezi našimi spoluobčany. Je to určitě velká výzva pro nového premiéra a vládu v této otázce obyvatelstvo zklidnit," doplnil Jaroslav P. Jeho postřeh však získal jen tři palce.

Debatu následně posunula Marcela H.

Popisovaná reklama na FB Petra Fialy

„Tak doufám, že to bude pravda, protože zatím aspirant na ministra zdravotnictví tvrdě útočí na neočkované seniory, chce jim určit hodiny, kdy budou moci do obchodu, chce je zavřít doma a to se mi nelíbí, protože jsem jedna z nich. Tak uvidíme, jak to dopadne. A to jsem volič SPOLU," přidala.

Dlouhý počet řádků zaplnily stručné vzkazy.

Ač měly rozdílný slovosled, význam zůstal totožný; „Tak začněte dělat něco i pro odpůrce očkování!" Anebo: „Takže už se nemusím bát, že mě někdo bude jakkoliv nutit nebo přesvědčovat do očkování?"

Ani v tomto případě, jak jsme výše uvedli, admini, poradci, asistenti či zástupci PR oddělení ODS a Petra Fialy nereagovali.

Psali jsme: Temné signály Fialovi ještě před ustavením vlády. Radost opadá

„Perfektní, to už se moc těším. Předpokládám tedy, že přestanete rozdělovat na očkované a neočkované. Kdo se chtěl nechat očkovat, věří, že je ochráněn a kdo se nenechal, asi nemá s covidem problém. Tak co neustále kolem toho chcete řešit?" vyzvídal Libor A.

Další část diskutérů, byť citelně menší, chtěla znát vládní strategii týkající se vysokých cen energií, rostoucích životních nákladů a dražších služeb. Ani v tomto případě Petr Fiala nereagoval. Mlčel i na výtky kolem neziskovky CDK. Jak upozornila naše redakce, právě do této brněnské společnosti putovaly desítky milionů korun za všelijaké poradenské a jiné činnosti.

Náhled diskuse k placené propagaci předsedy ODS

Ačkoli otázka očkování viditelně rozděluje společnost, ODS ji prakticky nereflektuje. Na svých oficiálních stránkách se doteď soustředí na takzvanou Babišovu drahotu. Výrazně taky připomíná, že se koalice dohodla na programu a struktuře vlády. O zdravotnictví, které by SPOLU mohlo mediálně poškodit, není jediná řádka. Výjimku tvoří pouze odkaz na bulvární deník Blesk, na jehož stránkách nejstarší poslanec a adept na předsedu zdravotního výboru ve Sněmovně Bohuslav Svoboda uvádí, aby lidé neváhali se třetí dávkou.

Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 17% Ne 81% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12988 lidí

Vůči tomu přinesly PL slova lékaře Vladimíra Čížka, který je předsedou etické komise a členem Zdravého fóra.

K rezignaci vyzval prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. „Jeho vystoupení probouzí nenávist k neočkovaným, a proto si myslím, že by měl odstoupit,“ tvrdí Čížek, který prý svým pacientům pod 65 let očkování rozhodně nedoporučuje. Celé covidové období je podle něj nepochopitelným šířením strachu, nepravd a porušováním zákonů.

„Riziko úmrtí je u lidí do 50 let minimální, tak doporučuju neočkovat, s ohledem na případná další vážná onemocnění. A u lidí mezi roky 50 a 65 to řeším vyloženě individuálně. Očkování navíc může způsobit vedlejší zdravotní komplikace, mně do ordinace chodí lidé, kteří mají třeba bolesti kloubů, ale i trombózu a znám případy krvácení do mozku,“ dodal Čížek, že k očkování je potřeba přistupovat s rozmyslem.

