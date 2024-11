Fiala sliboval. Platy, firmy, univerzity. I Moravec se nakonec smál

„Máme 35 let svobody, demokracie, nezávislosti. Co by za to dali naši předkové,“ začal své vystoupení předseda vlády Petr Fiala. Za to máme být vděční a neustále za to bojovat. Chápe prý, že řada lidí je se svou situací nespokojena, ale fantastické je, že je na nás , co s tím uděláme a jak budeme žít.

„Některé lidi štvu, a to já umím dobře, zeptejte se mé ženy,“ zodpověděl za Moravcova smíchu další dotaz. Nemyslí si ale, že jej podezřívají z nějakých obchodů. Nemyslí si ani, že by současnou politiku příliš ovlivňovaly mocné ekonomické skupiny. „Já jsem psal, ve své docela známé knížce Politika, jaká nemá být, že když slábnou politické strany, tak sílí ekonomické zájmy. Dneska politika může být silná,“ míní P. Fiala.

Problém demokracie vidí v tom, že politici, kteří stáli v čele státu, měli moc krátkou dobu a nemohli pokračovat. Třeba proto, že pak lidé zvolili někoho jiného. „To já chci změnit a zvu lidi, ať se účastní této obrovské historické změny, aby naše vláda pokračovala a dokončili jsme ty změny,“ pozval.

Příští volby podle Petra Fialy budou o tom, zda se „posuneme někde mezi Slovensko a Maďarsko, nebo budeme trvalou součástí Západu“. On prý nabízí, že tu lidé budou mít to, co mají lidé v Německu nebo v Rakousku. „Anebo jestli se budeme potácet někde tam na východě u Ruska, což nabízí ten pán, co jezdí nakupovat do výprodejů do Milána, místo aby tu vyráběl levné máslo,“ zmínil předsedu ANO Andreje Babiše.

„Taková bude ta volba!“ volal pak do další Moravcovy otázky. Odmítl, že by se považoval za jediného demokrata nebo za elitu, kterou je podle něj spíše „ten nomenklaturní kádr, co nikdy nezažil normální život“.

„My vidíme, ke komu se Andrej Babiš hlásí, k jakým politickým silám. Koho politiku dělá? Viktora Orbána,“ řekl Petr Fiala, co je podle něj nejdůležitější. Voliči by podle něj neměli řešit, jestli je něčím zklamal Fiala, ale přemýšlet nad tím, v jaké zemi chtějí žít. „Chcete mít mzdy jako v Rakousku a v Německu, nebo se potácet někde mezi Slovenskem a Maďarskem?“ zopakoval.

Nejlepší vláda od roku 1938

Petr Fiala odmítl, že by za jeho vlády lidé zchudli. „Dovolte mi teď říct pár vět: Moje vláda bude jedna z nejúspěšnějších v historii České republiky. Řekl bych od roku 1938, možná. Kdyby po mě nešel do studia Mirek Topolánek, tak bych řekl, že je úplně nejúspěšnější, ale on by mi to rozporoval,“ vtipkoval.

A pak začal vypočítávat: „My jsme zvládli nejvíc uprchlíků na hlavu v Evropě, bez sociálních problémů a dokonce tak, že z toho dnes čeští lidé mají prospěch, protože Ukrajinci přispívají do sociálního systému víc, než jim pomáháme. Změnili jsme energetiku, úplně zásadním způspbem. Nejsme závislí na Rusku, to tu nikdy nebylo. Dneska se můžeme rozhodnout, jestli ten plyn vezmeme ze severu, z jihu, z východu nebo ze západu“.

Ve výčtu úspěchů pokračoval tvrzením, že vláda investuje historicky úplně nejvíce, a to je základ, aby lidé jednou měli dobré mzdy. „Budujeme strategické investice, Onsemi, všechno, to jsou zásadní věci. Rozhodli jsme o stavbě století, o dostavbě Dukovan, takové věci se tu nedělaly. Kamkoliv přijedu, tak je tam Česká republika dneska považována za součást Západu, váží si nás, dělají s námi obchody, berou nás vážně. A to je možná nejdůležitější věc, my jsme dali prestiž České republice. To jsou výsledky,“ zakončil premiér svých „pár vět“.

A když ho lidé budou příště volit, že to bude pokračovat.

Ne každý názor je stejně hodnotný

Moravec mu ukázal čísla, jak lidé srovnávají současnou situaci s obdobím před rokem 1989. Více než čtvrtina považuje za lepší časy minulé. „Není to naše prohra, já bych to dokázal vysvětlit politologicky a historicky, ale já to dělat nebudu,“ reagoval premiér s tím, že mladí lidé do třiceti let to vidí jinak a že naprostá většina z nich si myslí, že současný režim je mnohem lepší. „A to je ta naděje, to je to dobré, a to je ta budoucnost,“ usmíval se Petr Fiala.

Starší lidé podle něj nostalgicky vzpomínají na mládí. „Tak po každém nemůžeme chtít, aby si srovnal všechny historické souvislosti,“ smál se. A pokračoval: „Ne každý názor musíme respektovat a ne každý názor je stejně hodnotný.“ Za komunistů podle něj byli lidé ve vězení, nikdo nemohl cestovat a všichni jsme žili v bídě. „Srovnávat to s dnešním režimem, takovou debatu vůbec neberu vážně,“ uzavřel předseda vlády.

Jemu prý taky spousta věcí vadí, také už chtěl být na úrovni Bavorska, ale ještě pár let k tomu potřebujeme. A proto také chce další čtyři roky vlády Spolu.

Moravec se ho ptal, kde bere ten optimismus, když trendy jasně ukazují, že ANO má 35 %, zatímco Spolu asi 20 %. Nad průzkumy mávl Fiala rukou se slovy „jo, jo“ – ale chtěl říct něco jiného: „Já bych potřeboval ještě silnější mandát, abych se tolik nemusel zdržovat a mohl se věnovat tomu, co chci. Strategické projekty, řešení problémů lidí, prostor pro to, že firmy budou dobře prosperovat,“ plánoval.

Jeho tvrzení, že kroky vlády k tomu vedou, konfrontoval Moravec s textem programového prohlášení vlády v ruce. To Fiala odmítal. „Já to řeknu srozumitelně: Jedete na chalupu a uděláte si v hlavě nějaký plán. Posekat trávu, pořezat dřevo a namalovat poličku,“ překvapil Moravce. „Ale pak začne pršet, a prší hodně, tak trávu neposekáte, dříví nenaštípete, ale poličku namalujete. Není to, že jste nesplnil sliby, nebo že jste neschopné nemehlo. Je to proto, že hodně pršelo,“ vysvětloval premiér zdary a nezdary svého kabinetu.

Následoval výčet krizí, kterými společnost provedl. A přesto trvá na tom, že minimálně 90 % programu splnil. – Pohádal se s Moravcem, že důchodová reforma, kterou provedli, je naprosto zásadní a že byla těžká. „Jdu za mladými lidmi a říkám jim, díky tomu budete mít penzi. To je obrovská věc,“ vykládal Petr Fiala.

Nejsem Superman. I když...

Na dotaz, zda je vůbec něco, co se podle něj nepovedlo, přišla odpověď: „Upřímně, Václave, teď to nevím. Fakt.“ Rok je podle něj spousta času, aby se některé věci dotáhly do konce. „Ale co se děje v Poslanecké sněmovně? Permanentní obstrukce, nejvíc v Evropě. Pořád je sněmovna. Opozice se nechová jako odpovědná opozice“.

Opozice se podle něj nestará o lidi a chová se nezodpovědně. „Ať si každý vzpomene, jaké to bylo za covidu. Tady umírali lidé, projídala se budoucnost, a o co se staral Andrej Babiš?“.Lidem nechce vysvětloval, co vláda udělala, to podle něj „musí vidět“. Ale bude jim říkat, co chce dělat další čtyři roky.

„Já se opravdu chci posunout mezi ty nejúspěšnější země na světě. Vím, jak to udělat, a žádný jiný lídr, který to udělá, tu nebude,“ navázal. Proto chce od lidí silnější mandát, abychom to konečně dokázali. Tři roky na to prý nestačily, protože se dával dohromady chaos.

Pokud jde o chaos, Moravec připomněl, že prezidentu Pavlovi jeho ekonomický poradce David Marek doporučuje nepodepsat rozpočet, protože je netransparentní. Fiala trval na tom, že vláda při jeho sestavování předvedla „naprosto legitimní postup“ a s prezidentem si o tom prý promluví.

Ocenil pokrok v digitalizaci státu, nespokojen je třeba s tím, že se neudělalo dost pro změny ve vzdělávání. „Ono to není jednoduché, tak nemůžete něco nařídit, není to jednoduchá věc,“ vysvětloval. Ale sám by chtěl, aby se ve školách učilo to, co je dnes skutečně potřeba.

„Jak to, že my nemáme žádnou univerzitu mezi stovkou nejlepších na světě? Musíme mít. A vytvořit podmínky, aby to šlo,“ vykládal Petr Fiala.

„Byl jste tři roky ministrem školství, teď jste tři roky premiérem,“ reagoval Moravec.

„To je málo. Já potřebuji osm let. A bude to. A budeme se mít jako v Německu a budeme mít univerzity ve špičce a budeme tu mít špičkové firmy a nebudeme montovna,“ vysvětloval.

„Ono to není tak jednoduché. Neříkám, že jsem nenahraditelný, ale nejsem Superman, i když jsem lidem řekl, že jim budu říkat pravdu a v tom jako Superman jsem, ale i ti mají své slabiny,“ vykládal, zatímco se Moravec začal s poznámkou „vy se rozjíždíte“ nahlas smát.

„Chtěl bych to změnit, a vyzývám lidi, ať se podílejí na té historické změně, ať je tu kontinuita a můžeme vládnout dále,“ zakončil Petr Fiala.