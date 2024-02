Fiala spustil občanské interpelace. A už odpovídá

Premiér Petr Fiala (ODS) nově zavedl na sociální síti tzv. „občanské interpelace“. Lidem odpovídá na důležité otázky, jež je pálí a které mu na sociálních sítích nejčastěji pokládají. První se týkaly otálení ohledně přijetí eura; podle Fialy by o tom měla rozhodovat příští vláda. Dále lidi zajímala cesta k energetické soběstačnosti, kdy premiér vzpomněl, co zanedbala vláda předchozí.

reklama

Stejně jako v Poslanecké sněmovně mají poslanci možnost zeptat se předsedy vlády i jejích členů na cokoli, bylo by dobré, kdyby i občané měli takovou příležitost zeptat se premiéra na to, co je nevíce zajímá. Takto představil předseda vlády novinku – „interpelace od občanů“.

První dotaz, který premiér Fiala zodpověděl, patřil otázce vstupu do eurozóny. Někteří občané nerozumějí tomu, že s tím vláda otálí. „My s eurem zase tak úplně nečekáme. Děláme kroky, které povedou k tomu, že se další vláda bude moci rozhodnout, jestli chceme vstoupit do eurozóny, nebo nechceme,“ sdělil předseda vlády.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zopakoval svá slova, že nyní takové rozhodnutí dělat současná vláda nemůže. „Nemá to smysl po dobu funkčního období mé vlády, protože neplníme maastrichtská kritéria, podmínky pro to, abychom mohli přijmout euro,“ pokračoval premiér Petr Fiala s tím, že jeho vláda se zavázala, že do konce svého funkčního období bude Česko maastrichtská kritéria plnit.

Druhá otázka, kterou jsem od Vás dostal v Občanských interpelacích, se týká energetiky. Proč musíme stavět nové jaderné zdroje????? pic.twitter.com/f4xt0430sv — Petr Fiala (@P_Fiala) February 24, 2024

Druhá otázka se týkala energetiky.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30157 lidí

Petr Fiala poukázal na předchozí vlády: „V České republice máme jeden docela velký problém, máme velkou spotřebu energie, protože jsme nejprůmyslovější země Evropy, ale současně předcházející vlády zanedbaly výstavbu nových zdrojů. Zanedbaly ty kroky, které by vedly k tomu, že bychom měli dost energie, která bude stát rozumné peníze. My to musíme napravovat a nejde to napravit v krátkém čase. Mohli jsme už příští rok čerpat energii z nových kapacit v Temelíně. Neuděláme to, Andrej Babiš to zastavil.

Spustili jsme teď tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech a ukázalo se, že může být výhodnější místo jednoho bloku stavět čtyři, proto jsme požádali firmy, které soutěží v tendru na dostavbu Dukovan, aby nám daly závaznou nabídku na všechny čtyři jaderné bloky.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

Rozvíjíme také obnovitelné zdroje, další věc, která je tu zanedbána. Musíme souběžně rozvíjet jádro, obnovitelné zdroje, když to dáme dohromady, jako záložní zdroj musíme mít plyn, tak budeme mít jak dostatek energie, tak energie, která bude stát rozumné peníze a současně budeme plnit klimatické cíle.

Tohle vše musíme v nejbližší době zvládnout. Má vláda musí udělat ta správná rozhodnutí, která budou ovlivňovat českou energetiku na desítky let dopředu,“ řekl předseda vlády Petr Fiala.

Hovořil také o tom, že energetickou krizi už má Česko za sebou, že energie je dostatek a že ceny se dostávají na předválečnou úroveň.

Psali jsme: „Rychle prozřel!“ Fiala urazil zemědělce, pak spěchal točit na farmu. Pozdě! Výprask je tu Vystrčil a Pekarová na pietě. Zájem mizivý. Mluvili k hrstce kolegů a novinářů „Vážení přátelé, to nejhorší je za námi.“ Fiala se opřel o statistiky. Ale proč nepoužil ty české? Zbyněk Fiala: Potíže růstu se mění v růst potíží

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE