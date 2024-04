Fiala v USA: Přišla chvála. Ale pak Zaorálek načůral do mraveniště. Nebyl sám

Premiér Petr Fiala se v pondělí večer v Bílém domě setkal s prezidentem Spojených států Joem Bidenem. Ještě před tím český premiér zavítal do centrály CIA, kam ho doprovodili i šéfové českých tajných služeb. Zatímco jedni jásají, že si Biden našel čas na českého zástupce, podle jiných by byla pro Česko přínosnější schůzka se slovenským premiérem Robertem Ficem.

reklama

Petr Fiala v pondělí odcestoval na dvoudenní návštěvu Spojených států a ve Washingtonu se setká s prezidentem Joem Bidenem. Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) to považuje za velký úspěch české diplomacie. „Premiér Petr Fiala se dnes sejde s prezidentem USA Joem Bidenem v Bílém době... Meanwhile: Na setkání s ním čeká skoro 200 zemí a za funkční období prezidenta se to podaří jen 35 z nich. Česko je mezi nimi,“ upozornil Pospíšil.

Premiér @P_Fiala se dnes sejde s prezidentem USA Joem Bidenem v Bílém době...



Meanwhile: Na setkání s ním čeká skoro 200 zemí a za funkční období prezidenta se to podaří jen 35 z nich. Česko je mezi nimi... ?????????? — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) April 15, 2024

Podle novináře Marka Stoniše by Fiala udělal lépe, kdyby se sešel se slovenským premiérem. „Pro českou zahraniční politiku by bylo důležitější, kdyby se český premiér Petr Fiala dnes večer sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem a prezidentem Peterem Pellegrinim. Jenže s těmi se česká vláda nebaví,“ prohlásil Stoniš.

Pro českou zahraniční politiku by bylo důležitější, kdyby se český premiér ?@P_Fiala? dnes večer sešel se slovenským premiérem ?@RobertFico? a prezidentem ?@PellegriniP_?

Jenže s těmi se česká vláda nebaví. pic.twitter.com/aTziHMvsRr — Marek Stoniš (@MarekStonis) April 15, 2024

Předseda ANO v Praze Ondřej Prokop doufá, že Fiala neudělá Česku v USA ostudu. „Učíte se, pane premiére, alespoň pozdrav v angličtině bez toho, abyste ho musel číst nebo koktat? Prosím neudělejte ostudu. V USA si nás naštěstí pamatují dobře,“ napsal na síti X Prokop a přidal fotku, jak někdejší premiér Andrej Babiš přijal pozvání Donalda Trumpa v roce 2019.

Učíte se pane premiére alespoň pozdrav v angličtině bez toho abyste ho musel čist nebo koktat? Prosím neudělejte ostudu. V USA si nás naštěstí pamatují dobře. pic.twitter.com/343Bz0vxep — Ondřej Prokop (@oprokop) April 14, 2024

Poslankyně Renáta Zajíčková (za ODS) ale tvrdí, že zatímco Fiala vrátil Česko zpět na mapu západního demokratického světa, u Babiše se Američané báli, aby naši zemi netáhl směrem k Rusku. „Premiéra Petra Fialu pozvala administrativa prezidenta Bidena, protože dostal Česko zpět na mapu západního demokratického světa. První návštěvou Kyjeva, okamžitou pomocí statisícům uprchlíků a konstantní podporou ukrajinské armády z nás udělal lídra pomoci proti ruské válečné agresi, která ohrožuje nejen Ukrajinu, ale celou demokratickou Evropu. No, Ondřeji Prokope, u vašeho majitele se spíš báli, abyste naši zemi na přání proruského Zemana ještě více netáhli směrem k Rusku,“ reagovala Zajíčková.

Premiéra @P_Fiala pozvala administrativa prezidenta Bidena, protože dostal Česko zpět na mapu západního demokratického světa. První návštěvou Kyjeva, okamžitou pomocí statisícům uprchlíků i konstantní podporou ukrajinské armády z nás udělal leadera pomoci proti ruské válečné… https://t.co/si16znh9FK — Renáta Zajíčková ???????????? (@RenataZajickova) April 15, 2024

Novinářka Tereza Šídlová upozornila, že Fiala navštívil mimo jiné i centrálu CIA v Langley. „Fiala s šéfy českých tajných služeb navštíví i CIA, píše Nko. Cool. Go, Češi, go. Myslím, že ve Washingtonu musí oceňovat, jak se ke krizi na Ukrajině – migraci a zbrojní pomoci – postavila vláda Petra Fialy, ale taky česká společnost. To je naše DNA,“ zajásala Šídlová.

Fiala s šéfy českých tajných služeb navštíví i CIA, píše Nko. Cool?? Go, Češi, go ???????? Myslím, že ve Washingtonu musí oceňovat, jak se ke krizi na Ukrajině - migraci a zbrojní pomoci - postavila vláda Petra Fialy, ale taky česká společnost. To je naše DNA. https://t.co/wEqKR34vhY — Tereza Šídlová (@SidlovaTereza) April 15, 2024

Ředitel Pražských strojíren Robert Masarovič ale Fialovu návštěvu v CIA nevidí tak pozitivně. Toho zaujal nadpis, že Fiala zamířil před jednáním s Bidenem do centrály CIA. „Zajímavá změna. Pamatuji doby, kdy diplomacie probíhala s noblesou sobě vlastní v prezidentských palácích, s nastoupenými jednotkami a rozevlátými prapory. Politická školení proběhla až po oficiálním uvítání vazalů, poddaných či dobrovolně povinných spojenců. Uvítat premiéra hrdé, svobodné a hodnotami nabité země v sídle rozvědky je nový fenomén. Doba se mění, metody silných vůči slabým zůstávají stejné, a to je skvělé a progresivní,“ má jasno Masarovič, že Fiala tím ukazuje podřízenost vůči USA.

Lídr SOCDEM ve volbách do Evropského parlamentu Lubomír Zaorálek dal Fialovu návštěvu do souvislosti s návštěvou Tomáše Garrigua Masaryka u tehdejšího amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. „Masaryk byl v roce 1918 u Woodrowa Wilsona nakonec úspěšný, když požadoval nezávislé Československo a hodit Rakousko-Uhersko přes palubu. Schůzka to prý ale moc hladká a příjemná nebyla. Petr Fiala to dnes nebude mít jednodušší. Amerika zřejmě nechce jen tak hodit Rusko jako budoucího partnera přes palubu a suverénní Ukrajina se nezdá být její jasná priorita,“ napsal Zaorálek, že Fiala je v USA hlavně v zájmu Ukrajiny.

Masaryk byl v roce 1918 u Woodrowa Wilsona nakonec úspěšný, když požadoval nezávislé Československo a hodit Rakousko-Uhersko přes palubu. Schůzka to prý ale moc hladká a příjemná nebyla.



Petr Fiala to dnes nebude mít jednodušší. Amerika zřejmě nechce jen tak hodit Rusko jako… — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) April 15, 2024

Psali jsme: Premiér Fiala: V dobách zlých je tady ODS, aby zachránila, co se dá Je toto možné? Během Kongresu ODS se za Fialovými zády děly věci Jedu na kávu do Bílého domu, zářil Fiala na kongresu. Voliči to slyšeli a už létaly „facky“ Premiér Fiala: Nejsem ze stejného světa jako vy, pane předsedo Babiši

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama