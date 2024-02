Fiala vyhlásil období národní radosti... A tak se Xaver s Holcem začali smát. Došlo i na děti „Pirátjugend“

reklama

Premiér Petr Fiala z ODS skrze síť X ohlásil, že inflace klesla na 2,3 %. „To je výborná zpráva, která potvrzuje, že se situace zlepšuje a že rok 2024 je opravdovým rokem naděje tak, jak jsem vám slíbil ve vánočním projevu,“ napsal premiér s tím, že snížení inflace se projeví v růstu reálných mezd, zlevní se úvěry, bude dostupnější bydlení a „zkrátka všem se bude dařit a ekonomika poroste“.

Inflace v Česku:

?? je nejnižší od roku 2021;

?? je téměř třikrát nižší; než když jsme přebírali vládu po… pic.twitter.com/cEGiLp2XNr — Petr Fiala (@P_Fiala) February 15, 2024

„Pan premiér vyhlásil národní radost. Skončil stres, období inflace…“ komentoval dnešní příspěvek Fialy Petr Holec. „Já mám teorii, že možná teď už se nachází někde v pavilonu číslo 13 na Praze 8, protože on se skutečně zbláznil. My jsme za poslední dva roky s ním historicky úplně neuvěřitelně zchudli, od letoška nám naběhl jeho daňový batoh s vyššími a novými daněmi, a on vyhlásí konec chudnutí a období národní radosti. Chápete to?“ nechápal Holec.

Luboš Xaver Veselý poznamenal, že ceny jdou navíc stále nahoru a to „lautr ve všem“.

Holec ho zde pokáral a sarkasticky mu vyčetl, že se právě účastní „zlého narativu“.

„Zlý narativy to jsou,“ připustil Veselý. „Ale pravdivý,“ nenechal si nic líbit. Vážně poté dodal, že v současnosti se čím dál tím více lidí dostává do exekucí. Holec neskončil s vtipy a poznamenal, že to jsou určitě převážně „putinovci“. Veselý dodal, že „putinovci“ jsou dnes všichni, kdo nesouhlasí s „pravdou a láskou“.

Holec připomněl slova Michala Kučery z TOP-09, který údajně v televizi prohlásil, že zemědělci plánující účast na protestech proti vládě jedou proti evropské demokracii a jsou podporovateli ruského prezidenta Vladimira Putina. „A řekl to i premiér Fiala,“ doplnil.

V XTV byl nedávno hostem Zdeněk Jandejsek, zemědělský inženýr a podnikatel, prezident Agrární komory ČR od března 2017 do června 2020. Jandejsek, jenž je nyní mluvčím protestu zemědělců, v XTV popisoval, jak fungují dotace na zemědělství a kolik peněz se ztratí cestou. Na miliardy vyjdou už jen úředníci zpracovávající projekty. „A ono z těch 70 miliard sem pak přijde třeba 6,“ parafrázoval slova Jandejska Veselý.

„To se tak stává, když pošlete politikům někam peníze, tak se vám vrátí o něco míň,“ pokrčil rameny Holec. „Taky jsem zaznamenal, že se říká o zemědělcích, co jedou na Prahu, že nemají ‚prozápadní směřování‘. Je to ale pravda,“ naznačil. Nicméně o tom, odkud traktoristé jedou, on sám si zjistil, že traktoristé se do Prahy často sjíždějí právě z východu. „Ti jedou na západ! Mají pěkně prozápadní směřování.“

Xaver si v průběhu rozhovoru posteskl, že v Česku chybějí silné politické osobnosti. „Je tady teď člověk, který by byl porovnatelný s Klausem nebo se Zemanem?“ nakladl dotaz, a sám si odpověděl, že ne.

Plynule se tím přenesl k Debatám bez cenzury předsedy STAN Víta Rakušana. Xaver uznal, že je dobře, že Rakušan na ty debaty jezdí. Poznamenal však, že při koukání na debatu v Mostu mu přišlo, že některé otázky byly nacvičené. „Ale hlavně tam už bylo tolik těch fízlů... já jsem tam marně hledal nějak člověka, co není policajt,“ řekl Veselý. Předseda STAN debatérům navíc podle něj lže. „Každou tu větu, každý to slovo, on ví, proč to říká.“

Pak přišel s vysvětlením, proč se debaty v mostecké restauraci Severka účastnila Danuše Nerudová. Rakušanovi údajně mohla dělat daňové přiznání. „Ta paní se zadrápla a bude zadrápnutá, dokud nějakou funkci nedostane… Všichni si myslí, že chce jen být známá jako funkcionářka a kariéristka. Já si myslím, že ona chce jenom prachy,“ přispěl se svým názorem na osobnost ekonomky Nerudové komentátor Veselý.

„Já si myslím, že jí jde o dobro,“ kontroval ironicky Holec. Poté vyjádřil své přesvědčení, že se Nerudová uchytí v Evropském parlamentu, kam kandiduje. Svou kandidaturu oznámila už v srpnu.

Možná by prý nebylo marný zajet @Vit_Rakusan podpořit. ???+? A tak jsem tady. V Severce, v 17:00 se začíná. Sledovat můžete na streamu a já se těším na diskuzi, tentokrát v publiku, a doufám, že i když spolu nebudeme ve všem souhlasit, že se nám nakonec podaří i nějaké ty mosty… pic.twitter.com/QMAhT63Vns — Danuše Nerudová (@danusenerudova) February 12, 2024

Na přetřes se pak dostalo nové video od mládežnického pirátského týmu. Účinkují v něm mladí lidé a v novém trendu populárním na sociálních sítích boří stereotypy, které okolo jejich členství v pirátské organizaci kolují.

„Je to blbě vymyšlený a lidi neví, co si o tom mají myslet,“ komentoval Xaver video pirátských mládežníků, čili tzv. mladého pirátstva. „Děvčata a chlapci, co tam účinkují, ještě nevědí, že toho jednou budou strašně litovat…To jsou děti, který v jisté chvíli se tváří jako dospělí, ale jsou to dětičky. A toto je zneužití děcek. To je nějakej Pirátjugend,“ prohlásil.

Krátce se rozmluva dvou komentátorů stočila i k rozhovoru amerického novináře Tuckera Carlsona a ruského prezidenta Vladimira Putina. Oba komentátoři se pozastavili nad tím, že žhavé debaty o nich vedou především ti, kteří se i sami přiznají, že celý rozhovor neviděli. Konkrétně zmínili publicistu Michaela Romancova.

Celý rozhovor Luboše Xavera Veselého s Petrem Holcem k vidění zde.

