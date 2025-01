Fiala vytáhl proti pochybovačům. Lidé ho utloukli průzkumem

V žebříčku agentury Morning Consult, který ukazuje, zda lidé schvalují, či neschvalují počínání politických lídrů napříč planetou, se objevilo 24 jmen. Petr Fiala skončil na samotném dně, tedy na 24. místě. S jeho politikou souhlasí pouhých 17 % respondentů, zato 75 % dotazovaných ne.

Dokonce i Macron je lepší, Biden Fialu předběhl o 13 příček

Fialu těsně předstihl francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož podporuje o jedno procento více respondentů, odpůrců má stejně jako český premiér. Ještě o jedno procento lepší je jihokorejský prezident Jun Sok-jol, jenž aktuálně očekává své zatčení kvůli kontroverznímu vyhlášení výjimečného stavu na začátku prosince. Dokonce i mnohými tak nenáviděný americký prezident Joe Biden obsadil 11. příčku, podporuje ho 36 % respondentů, nesouhlasí s ním 55 % dotázaných.

Český premiér bojuje proti blbé náladě a prodavačům strachu

Premiér Petr Fiala, který v novoročním videu avizoval, že letošní rok je „rokem rozhodnutí“, se na sociálních sítích k lidem stále obrací s poselstvím: „Nevěřte těm, kteří šíří blbou náladu, aby v lidech vzbudili závist, nenávist a pochyby.“ V příspěvku na síti X uvádí: „Cílem prodavačů strachu je, aby lidé nevěřili sobě ani druhým. Pokud totiž bude dost lidí takto pochybovat, naši společnost to oslabí a bude snadno podléhat manipulacím. A možná se vydá na nebezpečnou cestu, kdy se lidé vzdají odpovědnosti za svůj život a předají ji nějakému vůdci. Tak, jak to dnes opět vidíme v některých evropských zemích. To – se všemi našimi historickými zkušenostmi, se vším, čeho jsme ve své historii dosáhli – nikdy nesmíme dopustit.“

Cílem prodavačů strachu je, aby lidé nevěřili sobě ani druhým.



Pokud totiž bude dost lidí takto pochybovat, naši společnost to oslabí a bude snadno podléhat manipulacím. A možná se vydá na nebezpečnou cestu, kdy se lidé vzdají odpovědnosti za svůj život a předají ji nějakému… pic.twitter.com/KVSyTkndnV — Petr Fiala (@P_Fiala) January 10, 2025

Okamura: Fiala udělal pravý opak toho, co sliboval

Lidé na jeho status reagují. „Sdílet citát, který začíná slovy ‚nevěřte těm, kteří šíří blbou náladu‘, a napsat do tweetu: ‚Cílem prodavačů strachu je, aby lide nevěřili sobě ani druhým‘, myslím docela hezky vystihuje tenhle marketingový majstrštyk,“ okomentoval Miloš Čermák.

Sdilet citat, ktery zacina slovy "neverte tem, kteri siri blbou naladu", a napsat do tweetu: "Cilem prodavacu strachu je, aby lide neverili sobe ani druhym", myslim docela hezky vystihuje tenhle marketingovy majstrstyk. https://t.co/kINfFiNPZL — Miloš Čermák (@cermak) January 10, 2025

Příležitost si nenechal ujít ani Tomio Okamura, předseda SPD: „Co když se mezi lidmi šíří ‚blbá nálada‘ sama od sebe, protože si zvolili profesora Fialu na základě jeho předvolebních slibů, a on pak udělal pravý opak toho, co sliboval?“

Co když se mezi lidmi šíří ‚blbá nálada‘ sama od sebe, protože si zvolili profesora Fialu na základě jeho předvolebních slibů, a on pak udělal pravý opak toho, co sliboval? ?? https://t.co/iYj3eOTgBG — Tomio Okamura (@tomio_cz) January 10, 2025

„Nevěřme těm, kteří vytvářejí ‚blbou společnost‘, a přitom sami o sobě nepochybují,“ přidala se Radka John.

Nevěřme těm, kteří vytvářejí "blbou společnost", a přitom sami o sobě nepochybují. https://t.co/Zg2SU3yCcf — Radka John (@radkajo) January 10, 2025

„A cílem podvodníků s bolševickými manýry šikanující části soukromého majetku, manipulují s hodnotou soukromého majetku v desítkách miliard, tvořící legislativu odporující domácímu i evropskému právnímu řádu je co? Pane premiére?“ dotázal se Michal Šnobr.

A cílem podvodníků s bolševickými manýry šikanující časti soukromého majetku, manipulují s hodnotou soukromého majetku v desítkách miliard, tvořící legislativu odporující domácímu i evropskému právnímu řádu je co? Pane premiére @P_Fiala ? ????‍>? https://t.co/flQljUGbq5 — Michal Šnobr (@michalsnobr) January 10, 2025

Lidé nevěří hlavně vám

Někteří také sdílejí výsledky průzkumu americké zpravodajské společnosti Morning Consult. „Lidé nepodléhají manipulacím tak snadno, jak si myslíte. Proto nevěří hlavně Vám, pane premiére,“ vyjádřil se Marek Stoniš.

Lidé nepodléhají manipulacím tak snadno, jak si myslíte. Proto nevěří hlavně Vám, pane premiére. pic.twitter.com/ARMiYekXy9 — Marek Stoniš (@MarekStonis) January 10, 2025

„Tohle je jistě důsledek práce šiřitelů strachu, že?“ přidal se v ironickém duchu Tomáš Kubín.

Tohle je jistě důsledek práce šiřitelů strachu, že? Co vy na to, Vašíku Smolko? pic.twitter.com/t8yLmTn4ms — Tomáš Kubín MEP ??????? (@tomaskubin_) January 10, 2025

Jan Stargazer byl stručný, jak jen to šlo: „Ano, šéfe!“

