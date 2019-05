Fiala z ODS: My jsme hlas rozumu. Chceme, aby příští premiér byl od nás

„Gratuluji vítězi těchto voleb, ale doufám, že je to naposledy,“ pozdravil Fiala hned na úvod hnutí ANO. Do nadšených výkřiků, ozývajících se z vedlejší místnosti, pak vykládal, že „voliči hlasovali pro změnu, proti politice současné vlády“.

Fiala zdůraznil, že ODS má oproti minulým eurovolbám dvakrát tolik europoslanců a dvakrát tolik hlasů. Voliči tím prý jasně ukázali, že ODS chtějí.

Fiala to vnímá i jako signál směrem k domácí politice. „Je to signál silnější než různé průzkumy a předpovědi. Tady vidíme reálně, že se tu rýsuje jasná politická alternativa k té politice polokomunistické vlády Andreje Babiše,“ ujistil. Podle předsedy ODS přichází čas změny a strana je připravena ji lidem nabídnout.

Jan Zahradil přidal „zahraničněpolitickou dimenzi“. Voliči podle něj ocenili realistickou zahraniční politiku ODS, která je založena na „zdravém rozumu“ a „odmítání obou krajních extrémů“. V ODS podle něj nikdo nechce EU rozpouštět, ale ani „bezuzdně integrovat všechno, co je možné“.

ODS chce přispět k tomu, aby v Evropské unii vládla koalice, jež bude alternativou ke spojenectví lidovců se socialisty, které v Evropském parlamentu vládlo dvacet let a zavedlo Evropu do slepé uličky.

„Chceme unii decentralizovanou, štíhlejší, která toho dělá méně, ale dělá to lépe,“ vysvětloval Zahradil, který byl celoevropským lídrem frakce reformistů.

Redaktora televize Nova zajímalo, zda se posouvá Evropský parlament jiným směrem. Podle Fialy je zřejmé, že doposud silnou koalici lidovců a socialistů lidé nechtějí. „Vytváří to podmínky pro nás, pro hlas rozumu,“ dodal k tomu Fiala. Unie by podle něj měla posilovat důvěru občanů a rovněž národní státy.

Redaktorka ČT se podivila Fialovým vývodům o touze voličů po změně, když hnutí ANO oproti minulým eurovolbám posílilo. Fiala trvá na tom, že volby byly také hlasováním o spokojenosti s vládou. „Z výsledků těch voleb vidíme, že byly posíleny ty strany, které stojí v opozici proti Andreji Babišovi,“ vysvětlil. Rozdíl mezi hnutím ANO a ODS se podle něj oproti parlamentním volbám významně snížil. „Strany, které tvoří vládní koalici, byly výrazně oslabeny. Pokud jsem si dobře všiml, tak ČSSD se vůbec do Evropského parlamentu nedostala,“ připomněl.

Druhý dotaz směřoval ke komisařce Věře Jourové a k jejímu pokračování. Fiala k tomu řekl, že k jejímu výběru měl výhrady už před pěti lety. „Předvídal jsem, že ty výsledky moc dobré nebudou. A taky za paní Jourovou žádné výsledky nejsou,“ zdůraznil svůj vizionářský talent Fiala. ČR by se podle něj měla více zajímat v Evropské komisi o resorty, které mohou naší zemi skutečně prospět.

Zahradil připomněl, že ve čtvrtek před volbami se v televizní debatě Andrej Babiš od Věry Jourové a jejího působení v Bruselu opakovaně distancoval. Takže prý bude velmi zajímavé sledovat, zda paní Jourová bude „po použití odložena“, nebo zda Andrej Babiš dle svého dobrého zvyku zase zcela otočí a Jourové „udělí milost“.

Redaktor Televize Seznam horlivě připomněl, že opoziční strany získaly v eurovolbách celkem 47 procent hlasů. A zajímalo ho, zda ODS nebude chtít zkusit s ostatními opozičníky nějakou koalici. Petr Fiala jej se suverénním úsměvem ujistil, že ODS je připravena spolupracovat, ale hlavním cílem je, aby příští premiér byl z ODS.

V publiku se mikrofonu ještě jednou chopila redaktorka ČT a zajímalo ji, o jaké portfolio by tedy měla ČR v Evropské komisi usilovat, aby jí to skutečně prospělo. V tu chvíli Jan Zahradil vedle Fialy poznamenal, že ODS by měla usilovat o předsedu Evropské komise, což by byla pozice pro něj jako „spitzenkandidáta“ své frakce. Petr Fiala tuto poznámku se svým nenapodobitelným vypravěčským talentem přetlumočil novinářům. Vážněji pak dodal, že optimálními resorty pro naši zemi jsou podle něj volný trh nebo zemědělství. Prostě takové, které „ovlivňují tok peněz“.

autor: jav