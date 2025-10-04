Fiala ztratil volby v ČR, hlasy ze zahraničí ho nezachránily

Většina hlasů je sečtena. Volební účast byla o pár procentních bodů vyšší než před 4 lety, kdy se pohybovala na úrovni 65,4 procenta. Koalice Spolu jasně zvítězila v Praze i v Brně, ale většinu volebních dalších okrsků opanovalo hnutí ANO. Petr Fiala tedy skočí v pozici předsedy vlády.
V roce 2021 k volbám přišlo asi 65 procent lidí. V roce 2025 to bylo 68 procent lidí. Jasným vítězem letošních voleb je hnutí ANO, které v Česku ztratilo dech jen v Praze a v Brně, kde do finiše doběhla vítězně koalice Spolu. Všude jinde však slaví hnutí ANO Andreje Babiše.
Ještě jedno vítězství si však Petr Fiala se svými kolegy připsal. Kdyby volby rozhodovali Češi volicí v zahraničí, koalice Spolu by drtivě zvítězila. V Severní Americe, v Jižní Americe, v Asii i v Austrálii a v Africe. Všude tam Češi, Moravané a Slezané hlasovali a všude tam v drtivé většině volili koalici Spolu.
Ale rozhodující jsou hlasy odevzdané v České republice. Hlasy odevzdané v zahraničí jsou z tohoto úhlu pohledu zcela zanedbatelné.
autor: Miloš Polák