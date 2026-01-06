Ukrajinka žádá, aby ji deportovali z Česka. Vadí jí Okamura

Ještě před zajmutím Nicoláse Madura byla kauzou číslo jedna v české mediální sféře slova předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v novoročním projevu, kde byl režim Volodymyra Zelenského nazván „juntou“, válka na Ukrajině nesmyslnou, stejně jako posílání zbraní. Okamura taktéž hovořil „ukrajinských zlodějích“, co si staví záchody ze zlata. „Ať si kradou, ale už ne z našeho. Ať taková země není v Evropské unii,“ prohlásil předseda sněmovny.
„Pokud skončí válka a měli by se k nám nahrnout váleční veteráni zvyklí bez rozmyslu zabíjet, byla by to další katastrofa, srovnatelná s tou, kterou prožívají dnes a denně díky svým pseudoliberálním vládám obyvatelé západních zemí,“ vyjádřil se Okamura na adresu ukrajinských veteránů. Hovořil také o sebevědomé zahraniční politice.
Na jeho slova pak reagoval ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč. Okamurova slova jsou podle něj formovaná „ruskou propagandou“. „Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika, jako nedílná součást evropského společenství, založena,“ prohlásil ukrajinský velvyslanec.
„Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává,“ naznačil ještě Zvaryč Okamurovo odvolání z funkce předsedy Poslanecké sněmovny.
Jak premiér Andrej Babiš, tak ministr zahraničí Petr Macinka soudí, že velvyslanec si dovolil příliš. „Překročil, řekněme, nějaký úzus diplomatický. Nemá nás tady co poučovat. On je diplomat. Pokud to říká ukrajinský ministr zahraničí, to je politik, fajn,“ uvedl premiér. Ministr Macinka se pak s velvyslancem kvůli jeho výrokům sešel v Černínském paláci.
Byli ale i tací, kteří chtěli výroky velvyslance řešit vážnějšími postihy. Například poslanec Foldyna z SPD. „Na nejbližším zasedání Poslanecké sněmovny navrhnu usnesení, kterým Poslanecká sněmovna uloží ministerstvu zahraničí, aby prohlásilo ukrajinského velvyslance v ČR, Vasyla Zvaryče, za nežádoucí osobu (persona non grata) a následně jej vyhostilo ze země,“ uvedl na sociální síti X.
Na nejbližším zasedání Poslanecké sněmovny navrhnu usnesení, kterým Poslanecká sněmovna uloží ministerstvu zahraničí, aby prohlásilo ukrajinského velvyslance v ČR, Vasyla Zvarycha, za nežádoucí osobu (persona non grata) a následně jej vyhostilo ze země.— Jaroslav Foldyna (@FoldynaJaroslav) January 2, 2026
Jeho výroku se o tři dny později chytila ukrajinská aktivistka žijící v ČR, Anastasia Sihnaievska. Slovem i obrazem. Na obrázku, ke kterému se přihlásila, jsou Ukrajinci v roli zkrvaveného Ježíše Krista, od kterého je žádáno více pokory. Obrázek pochází z natáčení filmu Umučení Krista od amerického režiséra a herce Mela Gibsona.
K obrázku připojila i žádost. „Zároveň si dovoluji požádat novou českou vládu, aby mi v případě, že pan velvyslanec mé země Vasyl Zvaryč získá status persona non grata, rovnou zahájila i řízení o mé deportaci. Mlčet totiž nehodlám. Nebudu mlčet ve chvíli, kdy je můj národ, který se statečně brání agresorovi, poléván proruskou lží a špínou,“ prohlásila.
„V březnu 2022 jsem s jedním batohem a stovkou eur v hotovosti přijela do hrdé země, která tehdy stála na straně spravedlnosti. Přijela jsem sem proto, že jsem věřila v západní hodnoty a v to, že tato země bude pro mě bezpečná. Žít v malém ruském satelitu opravdu nemám v úmyslu. Děkuji za pochopení,“ dodala s tím, že děkuje tisícům Čechům, kteří pokračují v pomoci Ukrajině. Sihnaievska se označuje za válečnou uprchlici a je také zakladatelkou iniciativy hlas Ukrajiny. V minulosti vystupovala například na akcích spolku Dárek pro Putina, byla také hostem Českého rozhlasu a pořadu Spotlight.
Ovšem prohlášení ukrajinského velvyslance za osobu non grata nehrozí. Schůzka ministra zahraničí Macinky a velvyslance podle zdrojů ParlamentníchListů.cz proběhla v poklidné a smírné atmosféře. Na schůzku s velvyslancem by pak měl navázat telefonát ministrů zahraničí. Přesto se až hysterický vzkaz aktivistky masivně šíří. A přichází v době, kdy se Andrej Babiš účastní jednání koalice ochotných v Paříži.
Tohle mi nepřišlo WhatsAppem. Otevřeně se hlásím k tomu, že ten obrázek jsem vytvořila sama.— Anastasiia Sihnaievska (@signa_n) January 5, 2026
Zároveň si dovoluji požádat novou českou vládu, aby mi v případě, že pan velvyslanec mé země @Vasyl_Zvarych získá status persona non grata, rovnou zahájila i řízení o mé deportaci... pic.twitter.com/Lj2rW049xB
Podpory se jí dostalo například od bývalého hokejového brankáře Dominika Haška, který se v současnosti snaží dosáhnout toho, aby ruští sportovci nemohli soutěžit v mezinárodních soutěžích.
Buďte upřímná??Neděkujte tisícům, ale milionům Čechů, kteří Vás podporují a budou podporovat. Vám za Vaše jasné vyjádření díky. A samozřejmě podpora i Vašemu velvyslancovi @Vasyl_Zvarych , který se správně ohradil vůči hnusným slovům našeho předsedy Sněmovny na adresu ????— Dominik Hasek (@hasek_dominik) January 5, 2026
Objevily se také ti, kteří by Sinhaievskou doprovodili. „Začínám mít trochu obavy o mé ukrajinské kamarádky (a jejich děti), které tu žijí řadu let. Některé už naštěstí mají občanství, nebo jsou v té čekatelské době s trvalým pobytem. Zatím spíš aby jim nikdo neublížil. Ale pokud ta japonská nacistická svině prosadí svou, půjdu s nimi,“ prohlásil jeden uživatel.
Začínám mít trochu obavy o mé ukrajinské kamarádky (a jejich děti), které tu žijí řadu let. Některé už naštěstí mají občanství, nebo jsou v té čekatelské době s trvalým pobytem. Zatím spíš aby jim nikdo neublížil. Ale pokud ta japonská nacistická svině prosadí svou, půjdu s nimi.— poustevník Vintíř (@PVintir) January 5, 2026
Reakce ukrajinských představitelů na projev Tomia Okamury podle politologa Lukáše Valeše poškodí hlavně samotnou Ukrajinu v očích české veřejnosti.
„Sešly se dvě věci a obě dvě se neomezí jenom na projev Tomia Okamury, který pouze nastavil pověstné zrcadlo. Neštěstí bylo, že předchozí vláda adorovala Ukrajinu jako demokratickou, svobodnou a nezkorumpovanou zemi, která stojí na straně pravdy a lásky a bojuje proti tomu zlému Rusku. Teď v každých zprávách vidíme, že se bohužel jedná o hluboce zkorumpovaný režim, kdy desítky miliard pomoci odplynuly do švýcarských bank, monackých jachet atd. Přesto pořád velká část novinářů trvá na tom, že Ukrajina vede svatý boj. Tohle zbožštění Ukrajiny neprospívá hlavně zdejším Ukrajincům,“ říká docent Lukáš Valeš.
Podotýká, že předchozí vláda negativa spojená s Ukrajinou uměle potlačovala, což ničemu neprospělo. „My samozřejmě Ukrajince potřebujeme pro náš pracovní trh, potřebují je naše fabriky a bez nich bychom vymřeli. Na druhé straně se tím dál přilévá olej do ohně, protože vzhledem k množství Ukrajinců na našem území dochází pochopitelně ke konfliktům a kriminalitě. To se potýká s ideálním obrazem, přičemž zatím se všechny tyto problémy sunuly pod stůl, protože nebylo žádoucí jakkoli o Ukrajině mluvit kriticky. To je negativní dědictví předchozí vlády, která si z Ukrajiny udělala svůj reklamní plakát a ideologickou zbraň ve stylu kdo nejde s Ukrajinou, jde s Ruskem. Bylo to naprosto nesmyslné,“ je si jistý politolog.
„Okamurův projev nebyl ojedinělý, protože premiér řekl jinými slovy totéž. Dobrý byl v tom, že teď půjde o znovuobnovení obhajoby českých národních zájmů, které mohou být někdy v souladu s Ukrajinou a někdy také ne. Projev předsedy sněmovny nebyl urážlivý, ale nastavil zrcadlo a do budoucna může pomoci celé debatě. Zatím se smrštil pouze opět na ideologickou debatu, což je na tom to nejhorší. Místo aby se diskutovalo o věcných problémech včetně proslavených zlatých záchodech a zatýkání v nejbližším okolí prezidenta Zelenského, tak jsme svědky stále jen ideologického boje,“ kroutí hlavou.
Ukrajina dle docenta Valeše místo vděku a ocenění České republiky za obrovskou pomoc, která nás stála minimálně 300 miliard korun, na nás téměř hledí jako na protektorát, který si nemůže dovolit vlastní politiku.
„Všechna vyjádření ukrajinských představitelů od velvyslance, přes předsedu parlamentu po ministra zahraničních věcí jsou mimořádně negativní a dál budou posilovat negativní ukrajinskou stopu v české společnosti. Nehledě na to, že došlo k evidentnímu porušení Vídeňské úmluvy o diplomatických vztazích, neboť velvyslanci se nesmějí vměšovat do vnitřních záležitostí České republiky. Všechna ta vyjádření významně poškodí především Ukrajinu a její obraz v české společnosti a budou paradoxně sloužit nové vládě jako závažný důvod, proč v dosavadní politice bianko šeků Ukrajině nebude pokračovat,“ dodává docent Valeš pro ParlamentníListy.cz.
Komentátorka Karolina Stonjeková doporučuje všem zde žijícím Ukrajincům zmírnit rétoriku a konstatuje, že pokud není Anastasia Sihnaievska s Českou republikou a životem zde spokojena, nikdo ji tu nedrží a může kamkoli svobodně odejít.
„Nevím, proč by měl paní někdo deportovat. Je ve svobodné a demokratické zemi, nikdo ji tu nedrží, a pokud nestojí o to, abychom na ní nadále páchali ‚příkoří‘ tím, že je tu v bezpečí a poměrně blahobytných životních podmínkách, může kdykoli odejít. Rozhodně zde není nikdo, kdo by ji tu chtěl násilím držet, a troufám si tvrdit, že vláda už vůbec ne. Zároveň by si ale všichni Ukrajinci, kteří hysterčí kvůli projevu Tomia Okamury, měli uvědomit, že svou značně přehnanou a bezdůvodně ukřivděnou reakcí jen zhoršují u většiny Čechů postoje ke konfliktu na Ukrajině, k ochotě pomáhat a vrhají špatné světlo na ty své krajany, kteří si umějí vážit všeho, co Česko pro Ukrajinu dělalo a dělá,“ uvedla Stonjeková pro ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.